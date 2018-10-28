Это наша история: Аксёнов назвал настоящих героев Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил в Фейсбуке жителей Украины с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, назвав уроженцев республики, внесших свой вклад в разгром нацистских войск, настоящими народными героями.
В своем поздравлении по случаю Дня освобождения Украины, который отмечается 28 октября, Аксенов назвал украинский народ братским. Он напомнил, что около 3 млн. советских солдат отдали свои жизни, «чтобы нынешнее поколение украинцев получило шанс появиться на свет».
Сегодня россияне вместе с украинскими братьями вспоминают уроженцев Украины, внесших свой вклад в победу над мировым злом. Эти люди и есть настоящие герои: маршалы Рыбалко и Тимошенко, генерал Черняховский, трижды герой Советского Союза летчик Кожедуб, партизанский командир Ковпак, разведчик Березняк («майор Вихрь») и другие.
По его словам, это та правда, которую боится нынешний Киев, ведь ему нужны хозяева и рабы, а не братья. Однако вытравить эту правду невозможно.
Советским воинам и в страшном сне не могло привидеться, что через несколько десятилетий на пропитанной кровью героев земле прорастут семена нацизма, что «нацистская сволочь» будет устраивать там «свои мерзкие шабаши», что новыми героями Украины станут предатели и палачи, проклятые Богом и людьми, говорится в поздравлении.
Глава Крыма добавил, что среди современных украинских «божков» нет победителей – есть только злобные неудачники, которых презирают и ненавидят не только большинство украинцев, но и народы соседних стран. Каким власти Украины видят будущее страны, которой навязываются подобные «герои»?
Но «мы знаем, что наше дело правое, мы знаем, что враг будет разбит, что победа будет за нами, заключил Сергей Аксенов.
В своем поздравлении по случаю Дня освобождения Украины, который отмечается 28 октября, Аксенов назвал украинский народ братским. Он напомнил, что около 3 млн. советских солдат отдали свои жизни, «чтобы нынешнее поколение украинцев получило шанс появиться на свет».
Сегодня россияне вместе с украинскими братьями вспоминают уроженцев Украины, внесших свой вклад в победу над мировым злом. Эти люди и есть настоящие герои: маршалы Рыбалко и Тимошенко, генерал Черняховский, трижды герой Советского Союза летчик Кожедуб, партизанский командир Ковпак, разведчик Березняк («майор Вихрь») и другие.
Это наши общие герои, наша общая история,пишет Аксёнов.
По его словам, это та правда, которую боится нынешний Киев, ведь ему нужны хозяева и рабы, а не братья. Однако вытравить эту правду невозможно.
Советским воинам и в страшном сне не могло привидеться, что через несколько десятилетий на пропитанной кровью героев земле прорастут семена нацизма, что «нацистская сволочь» будет устраивать там «свои мерзкие шабаши», что новыми героями Украины станут предатели и палачи, проклятые Богом и людьми, говорится в поздравлении.
Глава Крыма добавил, что среди современных украинских «божков» нет победителей – есть только злобные неудачники, которых презирают и ненавидят не только большинство украинцев, но и народы соседних стран. Каким власти Украины видят будущее страны, которой навязываются подобные «герои»?
Но «мы знаем, что наше дело правое, мы знаем, что враг будет разбит, что победа будет за нами, заключил Сергей Аксенов.
- Использованы фотографии:
- https://lifeonphoto.com