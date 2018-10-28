Чтиво выходного дня. "Тирексы" уже обгладывают кости "Арматы"

Ровно три года минуло с того момента, как на Украине впервые прозвучало слово «Тирекс» применительно к боевой технике. «Научное» подразделение батальона-полка-бригады (чего там ещё...) «Азов» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) объявило о том, что скоро обозначится тотальное превосходство украинской армии над противником в силу того, что на вооружение будет поставлен по-украински «неимеющийаналоговвмире» супертанк. Не танк, а настоящий тираннозавр, который «загрызёт» бронесоставляющую войск ЛДНР и не только ЛДНР.Через некоторое время в украинских журналах появились первые чертежи украинского супертанка, и тогда выяснилось, что «Тирекс» планируется как доработка советского танка Т-64. В журналах Украины при этом всерьёз обсуждалось, что «Тирекс» совершит революцию в танкостроении, так как будет относительно дёшев, при этом с повышенной маневренностью и вдобавок превосходен по оснащению и вооружению.Танк в различных вариантах художественного исполнения:Из публикаций о ТТХ «Тирекса»:Об украинском проекте раструбили и многие западные СМИ. Даже в «Би-Би-Си» вышел материал, в котором было заявлено, что мощность линии по производству «новейших украинских танков» составит ("вероятно") около 20 в месяц.Дальше – больше.В 2016-2017 годах «Тирекс» стали сравнивать с российским танком нового поколения Т-14 «Армата». Единственное, что эти танки на тот момент могло поставить в один ряд для сравнения, это то, что ни один, ни другой не находились на вооружении танковых частей и соединений своих стран. При этом «Армата» уже была «в металле» и демонстрировалась как минимум на военных парадах, а вот украинский танковый тираннозавр оставался детищем целлюлозно-бумажной промышленности. Остаётся таковым по сей день, хотя первоначально было объявлено, что первые «Тирексы» пойдут с конвейера «на фронт» до конца 2018 года. Приходится констатировать, что либо украинская промышленность работает по созданию "Тирексов" в условиях строжайшей секретности и в течение 2-х оставшихся до нового года месяцев "выкатит" несколько абсолютно боеготовых танков, либо...Вообще, какой-то болезненной тенденцией стало озвучивание грандиозных планов по созданию военной техники с последующим пшиком на выходе. К сожалению, эта тенденция сегодня характерна не только для "европейски интегрированной" Украины.