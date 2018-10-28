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Террористы в Мали напали на миротворцев. Есть жертвы

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В субботу на севере Мали в районе Томбукту на расположение миротворческого контингента ООН совершена атака хорошо вооруженных боевиков, сообщает пресс-служба миссии в Фейсбуке.




Нападавшие вели огонь одновременно из нескольких автомобилей, вооруженных, пулеметами и гранатометами. В их арсенале были также заминированные джихад-мобили. Однако миротворцев не удалось застать врасплох – они отбили атаку и начали преследование боевиков.

В ходе боестолкновения убиты как минимум двое миротворцев, еще около десяти военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Через несколько часов атака на «голубые каски» повторилась. На этот раз исламисты пытались с помощью кустарно изготовленных РСЗО забросать их самодельными взрывными устройствами.

Атаку осудил спецпредставитель ООН и глава миротворческой миссии Салех Аннадиф.

Я решительно осуждает это жестокое нападение. Но террористы не смогут поколебать нашу решимость поддержать страну на ее пути ко всеобщему миру,
сказал спецпредставитель.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал быстрого выздоровления раненым.

Напомним, на территории Мали с 2013 года по решению СБ ООН расквартированы около 12 тыс. миротворцев. Цель их миссии – обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам страны, помогать в проведении диалога между властями и северными районами, где действуют исламистские формирования, в том числе присягнувшая на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ) группировка «Аль-Мурабитун».

Между тем, недавно заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что в текущем году количество нападений на «голубые каски» во всем мире снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по сентябрь 2018 года погибли 17 миротворцев.
Использованы фотографии:
https://news.un.org
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Нападение на миротворцев ООН в Мали. Есть убитые и раненые
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