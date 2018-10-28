Террористы в Мали напали на миротворцев. Есть жертвы

Я решительно осуждает это жестокое нападение. Но террористы не смогут поколебать нашу решимость поддержать страну на ее пути ко всеобщему миру,

В субботу на севере Мали в районе Томбукту на расположение миротворческого контингента ООН совершена атака хорошо вооруженных боевиков, сообщает пресс-служба миссии в Фейсбуке Нападавшие вели огонь одновременно из нескольких автомобилей, вооруженных, пулеметами и гранатометами. В их арсенале были также заминированные джихад-мобили. Однако миротворцев не удалось застать врасплох – они отбили атаку и начали преследование боевиков.В ходе боестолкновения убиты как минимум двое миротворцев, еще около десяти военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.Через несколько часов атака на «голубые каски» повторилась. На этот раз исламисты пытались с помощью кустарно изготовленных РСЗО забросать их самодельными взрывными устройствами.Атаку осудил спецпредставитель ООН и глава миротворческой миссии Салех Аннадиф.сказал спецпредставитель.Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал быстрого выздоровления раненым.Напомним, на территории Мали с 2013 года по решению СБ ООН расквартированы около 12 тыс. миротворцев. Цель их миссии – обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам страны, помогать в проведении диалога между властями и северными районами, где действуют исламистские формирования, в том числе присягнувшая на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ) группировка «Аль-Мурабитун».Между тем, недавно заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что в текущем году количество нападений на «голубые каски» во всем мире снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по сентябрь 2018 года погибли 17 миротворцев.