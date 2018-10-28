Террористы в Мали напали на миротворцев. Есть жертвы
В субботу на севере Мали в районе Томбукту на расположение миротворческого контингента ООН совершена атака хорошо вооруженных боевиков, сообщает пресс-служба миссии в Фейсбуке.
Нападавшие вели огонь одновременно из нескольких автомобилей, вооруженных, пулеметами и гранатометами. В их арсенале были также заминированные джихад-мобили. Однако миротворцев не удалось застать врасплох – они отбили атаку и начали преследование боевиков.
В ходе боестолкновения убиты как минимум двое миротворцев, еще около десяти военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Через несколько часов атака на «голубые каски» повторилась. На этот раз исламисты пытались с помощью кустарно изготовленных РСЗО забросать их самодельными взрывными устройствами.
Атаку осудил спецпредставитель ООН и глава миротворческой миссии Салех Аннадиф.
Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал быстрого выздоровления раненым.
Напомним, на территории Мали с 2013 года по решению СБ ООН расквартированы около 12 тыс. миротворцев. Цель их миссии – обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам страны, помогать в проведении диалога между властями и северными районами, где действуют исламистские формирования, в том числе присягнувшая на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ) группировка «Аль-Мурабитун».
Между тем, недавно заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что в текущем году количество нападений на «голубые каски» во всем мире снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по сентябрь 2018 года погибли 17 миротворцев.
Нападавшие вели огонь одновременно из нескольких автомобилей, вооруженных, пулеметами и гранатометами. В их арсенале были также заминированные джихад-мобили. Однако миротворцев не удалось застать врасплох – они отбили атаку и начали преследование боевиков.
В ходе боестолкновения убиты как минимум двое миротворцев, еще около десяти военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Через несколько часов атака на «голубые каски» повторилась. На этот раз исламисты пытались с помощью кустарно изготовленных РСЗО забросать их самодельными взрывными устройствами.
Атаку осудил спецпредставитель ООН и глава миротворческой миссии Салех Аннадиф.
Я решительно осуждает это жестокое нападение. Но террористы не смогут поколебать нашу решимость поддержать страну на ее пути ко всеобщему миру,сказал спецпредставитель.
Он также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал быстрого выздоровления раненым.
Напомним, на территории Мали с 2013 года по решению СБ ООН расквартированы около 12 тыс. миротворцев. Цель их миссии – обеспечивать стабильность и отражать угрозы основным населенным пунктам страны, помогать в проведении диалога между властями и северными районами, где действуют исламистские формирования, в том числе присягнувшая на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ) группировка «Аль-Мурабитун».
Между тем, недавно заместитель генсека ООН Жан-Пьер Лакруа заявил, что в текущем году количество нападений на «голубые каски» во всем мире снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по сентябрь 2018 года погибли 17 миротворцев.
- Использованы фотографии:
- https://news.un.org