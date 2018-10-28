Ответ партнёрам. Под Калининградом размещены «Самарканды»
Минобороны разместило на стратегических направлениях комплексы радиоэлектронного подавления «Самарканд», в том числе к Калининградской области, сообщают Ведомости.
В пятницу военное ведомство разметили на сайте госзакупок заказ на доработку, монтаж и подключение составных частей комплексов к системе передачи данных.
Согласно документации, в общей сложности было развернуто 16 комплексов в 13 войсковых частях, дислоцированных Калининградской, Нижегородской, Московской, Мурманской областях, Приморском и Краснодарском краях, Еврейской автономной области и Беларуси. Системы размещены на объектах ВМФ РФ.
Максимальная цена контракта составит 61 млн. рублей. Работы должны быть завершены к 10 ноября 2019 года. Победителя закрытого конкурса определят 16 ноября.
В прошлом году Минобороны сообщило о поступлении на вооружение Северного флота новейших комплексов «Свет» и «Самарканд». Военное ведомство никогда официально не раскрывало назначение этого оборудования и его характеристики.
Из других источников известно, что «Самарканд» предназначен для оценки электромагнитной обстановки в зоне ответственности, поиска, обнаружения и анализа радиосигналов, а также их подавления.
Напомним, ведущим предприятием по разработке и производству средств РЭБ в России является компания «Радиоэлектронные технологии». Его доля на этом рынке оставляет около 60%. Также аналогичное оборудование производит концерн «Созвездие», радиотехнический институт им. Берга, Специальный технологический центр и НТЦ радиоэлектронной борьбы.
В пятницу военное ведомство разметили на сайте госзакупок заказ на доработку, монтаж и подключение составных частей комплексов к системе передачи данных.
Согласно документации, в общей сложности было развернуто 16 комплексов в 13 войсковых частях, дислоцированных Калининградской, Нижегородской, Московской, Мурманской областях, Приморском и Краснодарском краях, Еврейской автономной области и Беларуси. Системы размещены на объектах ВМФ РФ.
Максимальная цена контракта составит 61 млн. рублей. Работы должны быть завершены к 10 ноября 2019 года. Победителя закрытого конкурса определят 16 ноября.
В прошлом году Минобороны сообщило о поступлении на вооружение Северного флота новейших комплексов «Свет» и «Самарканд». Военное ведомство никогда официально не раскрывало назначение этого оборудования и его характеристики.
Из других источников известно, что «Самарканд» предназначен для оценки электромагнитной обстановки в зоне ответственности, поиска, обнаружения и анализа радиосигналов, а также их подавления.
Напомним, ведущим предприятием по разработке и производству средств РЭБ в России является компания «Радиоэлектронные технологии». Его доля на этом рынке оставляет около 60%. Также аналогичное оборудование производит концерн «Созвездие», радиотехнический институт им. Берга, Специальный технологический центр и НТЦ радиоэлектронной борьбы.
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- Минобороны РФ