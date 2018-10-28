Дуда: мы простили немцев, но вопрос о выплате репараций не закрыли

Я считаю, что тема репарационных выплат еще не закрыта,

Польша пересчитала свои потери во время Второй мировой войны и считает вопрос репараций со стороны ФРГ всё еще открытым, передает РИА Новости заявление президента Польши Анджея Дуды.сказал Дуда.По его словам в польском парламенте этот вопрос подняла группа экспертов. Депутаты согласились обсудить эту тему и решить, что делать дальше и какие шаги предпринять.Это «вопрос истины и ответственности», добавил президент.При этом если чисто по-человечески, польский народ не чувствует ненависти к немцам. Поляки – католики, они по-людски прощают друг друга, отметил он.Между тем в польском сейме пока не могут определиться с конкретной суммой репараций. Максимальные требования, которые там поднимались – $850 млрд. Более скромные подсчеты говорят о $ 48,8 млрд. В октябре глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Варшава пересчитает потери от Второй мировой и предъявит Берлину точную сумму.В сейме также заявляли, что новые требования к Германии станут «напоминанием о справедливости, о том, что принадлежит Польше».Но кроме чувства справедливости, по мнению старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, польской стороной движет чисто прагматический элемент: до 2020 года Польша продолжит получать хорошие деньги от Евросоюза, а потом уже нет. Поэтому заигрывать с Брюсселем и Германией поводов у Варшавы становится всё меньше.Эксперт не уверен в том, что всё польское политическое сообщество надеется на получение репараций, тем не менее, существует довольно большая группа лиц во властных структурах, которая на это настроена очень серьезно.В Берлине вопрос о военных репарациях Польше считают закрытым.Напомним, в ходе Потсдамской конференции (1945 год) было достигнуто соглашение, согласно которому поляки получали репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Позднее, СССР и Польша заключили соглашение, прекращающее с 1954 году взимание репараций с ГДР.