Корвет «Громкий» отправился на испытания в Японское море
Новый корвет проекта 20380 «Громкий» в воскресенье вышел из Владивостока на ходовые испытания, передает ТАСС сообщение представителя ТОФ Николая Воскресенского.
В скором времени «Громкий» пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота.
По словам Воскресенского, весь комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых проверят на соответствие заявленным характеристикам судоходные качества корабля, работоспособность и надежность в различных условиях его систем и оборудования, будет осуществлен в акватории Японского моря.
Планируется, что в состав ТОФ корвет войдет до конца текущего года.
Корабль был доставлен во Владивосток для заключительного этапа заводских испытаний с Амурского судостроительного завода 31 августа. Это второй корвет проекта 20380, построенный для ТОФ. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» для действий в ближней морской зоне. «Громкий» был заложен в апреле 2012 года на Амурском заводе. В общей сложности ВМФ РФ получил уже 5 кораблей данного типа.
Длина корвета – 104,5 м, ширина – 13 м, полное водоизмещение 2,2 тыс. тонн. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль, автономность – до 15 суток, экипаж – 99 человек.
В зависимости от модификаций корабли проекта 20380 оснащаются ракетными комплексами «Калибр-НК» или «Уран», ЗРК «Кортик-М» или «Полимент-Редут». На вооружении имеются также 30-мм артустановки АК-630М, 100-мм установка А-190, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы Дп-64. Противолодочная защита представлена торпедными аппаратами комплекса «Пакет» (330 мм). Имеется возможность базирования вертолета Ка-27.
В скором времени «Громкий» пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота.
По словам Воскресенского, весь комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых проверят на соответствие заявленным характеристикам судоходные качества корабля, работоспособность и надежность в различных условиях его систем и оборудования, будет осуществлен в акватории Японского моря.
Планируется, что в состав ТОФ корвет войдет до конца текущего года.
Корабль был доставлен во Владивосток для заключительного этапа заводских испытаний с Амурского судостроительного завода 31 августа. Это второй корвет проекта 20380, построенный для ТОФ. Проект разработан ЦМКБ «Алмаз» для действий в ближней морской зоне. «Громкий» был заложен в апреле 2012 года на Амурском заводе. В общей сложности ВМФ РФ получил уже 5 кораблей данного типа.
Длина корвета – 104,5 м, ширина – 13 м, полное водоизмещение 2,2 тыс. тонн. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. миль, автономность – до 15 суток, экипаж – 99 человек.
В зависимости от модификаций корабли проекта 20380 оснащаются ракетными комплексами «Калибр-НК» или «Уран», ЗРК «Кортик-М» или «Полимент-Редут». На вооружении имеются также 30-мм артустановки АК-630М, 100-мм установка А-190, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы Дп-64. Противолодочная защита представлена торпедными аппаратами комплекса «Пакет» (330 мм). Имеется возможность базирования вертолета Ка-27.
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