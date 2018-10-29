100 лет комсомолу

100 лет назад родился комсомол – организация, которая десятилетиями служила школой жизни для многих поколений советских людей. Организация, которая внесла большой вклад в героическое прошлое нашей Родины. Организация, которая объединяла молодежь, небезразличную к судьбе страны и народа, людей, которые были готовы биться за социальную справедливость, чтобы простой человек навсегда освободился от господства социальных паразитов, эксплуатации, нищеты и бесправия.29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году СССР, РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Уже к концу 1918 года в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, — 482 тысячи, а в 1941 году — более 10 млн. человек. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет.Февральская революция практически никак не изменила положение многочисленной городской рабочей молодежи. За высокими и благозвучными демократическими лозунгами новой власти революционеров-февралистов не было реальных дел. Молодежь по-прежнему была наименее защищенной в обществе. Заработная плата у нее была самой низкой, практически отсутствовала охрана детского и юношеского труда. Большевики активно начали борьбу за молодежь видя в ней будущее страны. Уже весной 1917 года появились первые союзы рабочей молодежи. Они были созданы в Петрограде, Москве, Киеве, Екатеринбурге и других городах. Юные члены союза вступали в ряды отрядов рабочей милиции и боевые дружины, участвовали в охране заводов.В Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ). 8 октября 1917 года состоялась Первая городская конференция союзов молодежи Москвы. 200 делегатов постановили создать массовую организацию пролетарского юношества – Московский союз рабочей молодежи «III Интернационал» – и утвердили ее устав. Октябрьская революция коренным образом изменила и положение трудящейся молодежи, и ситуацию с эксплуатацией труда детей и подростков. В 1918 году молодежное движение приняло большой размах, охватило не только крупные промышленные центры, но и добралось до уездных городов и до деревни, где стали организовываться союзы крестьянской молодежи.К осени 1918 года молодежное движение в стране развернулось с особой силой. В стране пылала пожар гражданской войны. Десятки тысяч молодых людей вступили в Красную Армию, в тылу они заменяли отцов и старших братьев в цехах, работали в Советах, профсоюзах, состояли в продовольственных отрядах. Таким образом, были созданы предпосылки для создания всероссийского объединения союзов рабочей и крестьянской молодежи.29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 176 делегатов с решающим голосом представляли 22 100 членов союзов молодежи. Съезд принял решение назвать всероссийскую организацию Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ). Во всем мире ее вскоре узнали по звонкому сокращенному названию «комсомол».Комсомол был активным участником Гражданской войны, организация провела три всероссийские мобилизации на фронт. По неполным данным, комсомол направил в 1918 — 1920 гг. в Красную Армию свыше 75 тыс. своих членов. Всего в борьбе советского народа против белогвардейцев, интервентов и бандитов участвовало до 200 тыс. комсомольцев. Среди них сражалась и знаменитые будущие писатели Николай Островский и Аркадий Гайдар. После Гражданской войны комсомольцы восстанавливали разрушенное хозяйство страны. Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, Донбасса, железных дорог страны и т. д. В сентябре 1920 года был проведён первый Всероссийский субботник молодёжи. Комсомольцы оказывали содействие советской власти в борьбе со спекуляцией, вредительством, бандитизмом. В 1929 году комсомол провёл первую мобилизацию молодёжи на новостройки 1-й пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев приехали на стройки по путёвкам своих организаций. При активном участии комсомола были построены Днепрогэс, Московский и Горьковский автозаводы, Сталинградский тракторный завод, Магнитогорский металлургический комбинат, железная дорога Турксиб и др.В годы войны вся советская молодежь стала на защиту социалистического Отечества. В ряды Красной Армии уже в первый год войны влилось около 2 млн. комсомольцев. Невиданные мужество, отвагу, героизм проявили комсомольцы, юноши и девушки, в боях за Брест, Одессу, Севастополь, Смоленск, Киев, Москву, Ленинград, Сталинград, другие города и районы страны. Только комсомольская организация Москвы и области в первые 5 месяцев войны направила на фронт свыше 300 тыс. человек; 90% членов Ленинградской организации ВЛКСМ сражалось с врагами на подступах к городу Ленина. Бесстрашно действовали в тылу врага молодые партизаны и подпольщики. Партизанские отряды на 30—45% состояли из комсомольцев. Беспримерный героизм проявили члены подпольных комсомольских организаций — «Молодой гвардии» (Краснодон), «Партизанской искры» (Николаевская область), Людиновской подпольной комсомольской группы и др. В 1941—1945 гг. в ВЛКСМ вступило около 12 млн. юношей и девушек. Из 7 тыс. Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. — комсомольцы (из них 60 — дважды Герои Советского Союза), 3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медалями. Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного гитлеровцами народного хозяйства. Комсомольцы восстанавливали Минск, Смоленск, Сталинград, Ленинград, Харьков, Курск, Воронеж, Севастополь, Одессу, Ростов-на-Дону и многие другие города и поселения, возрождали промышленность и города Донбасса, Днепрогэс, колхозы, совхозы и МТС.В дальнейшем комсомол принял активное участие в развитии сельского хозяйства и промышленности СССР. В совхозы, колхозы, МТС были направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. В 1954—1955 гг. по путёвкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом. Были сформированы Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч человек, на новостройки направлено свыше 500 тыс. молодых людей. При самом активном участии молодёжи построены и введены в действие около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире — Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и т. д.В мирное время и во время войн, комсомольцы вместе с коммунистами первыми шли в бой, на огромные и тяжелейшие стройки, превратившие аграрную страну в индустриального, атомного и космического гиганта, в советскую сверхдержаву. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал тысячи молодых героев, которые прославили свою страну. Шесть советских орденов на знамени организации – это подвиги героев-комсомольцев перед Родиной. Герои-комсомольцы Зоя Космодемьянская, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Александр Матросов, Лиза Чайкина, которые были и остаются беспримерными символами любви к своей Родине.Также комсомол был организацией, которая формировала человека новой цивилизации будущего – советской цивилизации. Здесь утверждались жизненные взгляды, личностные качества, здесь приобретался опыт общественной работы. Это была кузница, которая формировала советского человека, его мировоззрение. Главное в изначальном комсомоле – это энергия, стремление и желание перевернуть этот мир и сделать его лучше! Комсомол – это часть советского проекта, цивилизации по созданию общества будущего.Очевидно, что идейная основа комсомола – справедливость, живет на протяжении всей истории человечества. Не погибла она и после разрушения советской цивилизации и СССР. В современной России пытались и пытаются создавать массовые молодежные движения – «Молодая гвардия Единой России», «Идущие вместе», «Наши» и пр. Однако они не смогли и не могут стать даже бледным подобием комсомола, так как в их основе не великая идея, а политтехнологии, партийные и финансовые интересы, административный ресурс и т. д.Комсомол не был политическим проектом определенных сил, как современные организации и движения, в его основе была большая идея. В нынешних молодежных движениях идеи нет – только желание власти и денег, попытка укрепить нынешнюю систему («вертикаль власти»). Политико-экономическая система РФ — часть капиталистического мира, политическая и культурная периферия западного проекта. Западный проект — это общество потребления (мир господства «золотого тельца» в понятиях христианства), общество господ-«избранных» и потребителей-рабов.Несправедливость погубила Российскую империю, нравственное разложение советской «элиты» погубило великий Советский Союз. Российская Федерация очень быстро подошла к этой точке перелома. И снова русскую цивилизацию, страну и народ спасет только власть большой идеи…