SM-3 Block IIA ПРО США испытана. Румыния и Польша ждут "прикрытия от Ирана"

Нашла своё подтверждение информация о том, что в США прошли испытания ракеты-перехватчика. Американские СМИ сообщают об успешном испытании вооружения, которое предназначено для перехвата ракет среднего радиуса действия. Это второе по счёту испытание, которое в США объявляют успешным. Речь идёт о противоракете SM-3 Block IIA, разработка которой осуществлялась в кооперации США и Японии.Сообщается о том, что эта версия противоракеты оснащена сенсорной аппаратурой высокой чувствительности, эффективной системой «отбраковывания» ложных целей. SM-3 Block IIA имеет увеличенную дальность действия в сравнении с предыдущими модификациями. Также увеличена и скорость полёта. Она составляет до 4,5 км/с. При этом предельная дальность поражения цели – 2,7 тыс. км.Противоракета выпускалась с борта эсминца ВМС США «John Finn». Мишенью служила ракета, которая стартовала с западного побережья Гавайских островов.По сути, SM-3 Block IIA – та самая противоракета, которая со временем станет основой американских объектов ПРО в Восточной Европе (в Румынии и Польше). Другими словами, американцы не скрывают, что помимо морского базирования SM-3 Block IIA имеет и наземный вариант.Фактически это уже сейчас является прямым нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А если учитывать, что разработка этой ракеты началась ещё в 2006 году, да ещё и в сотрудничестве американских и японских специалистов, можно с уверенностью говорить, что заявления Трампа о выходе из ДРСМД в действительности лишь закрепляют его многолетние нарушения. И к этим нарушениям договора со стороны США причастна и Япония.Стоит напомнить, что о фактическом выходе США ещё несколько лет назад из договора, заявляют и власти РФ. Ведь вооружение, называемой «противоракетой», по своей сути представляет собой ту же ракету, которая может не только осуществлять перехват других ракет, но и являться средством для атаки, например, территории противника.Немаловажный момент: если размещение объекта ПРО США в румынском Девеселу ещё можно (со стороны США) объяснить "прикрытием от Ирана", так как от Девеселу до северо-западного города Тебриз (Иран) около 2 тыс. км, то с объяснением размещения ПРО США в польском Редзиково всё куда сложнее с точки зрения элементарной логики. Дело в том, что расстояние от этого польского городка до того же Тебриза уже почти 2,9 тыс. км. Это превышает радиус действия SM-3 Block IIA. США заявляют, что будут перехватывать "иранские ракеты" в полёте. В полёте над Ираном не получится, исходя из ТТХ американской противоракеты. Тогда над какой страной: Азербайджаном, Арменией, Россией или Белоруссией?.. Или будут ждать, пока иранские ракеты долетят до воздушного пространства НАТО? Но сама же американская разведка ранее распространяла релиз через СМИ, в котором было заявлено, что у Ирана нет ракет такой дальности.