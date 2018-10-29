В сети появились фото перспективного супервертолёта от "Камова"
Форум Airbase и американский журнал Defense Blog опубликовали материалы, в котором представлены изображения российского вертолёта будущего. По крайней мере, именно так авторы этих материалов описали винтокрылую машину, официальное название проекта которой ПБВ – перспективный боевой вертолёт.
Разработка, как утверждается, принадлежит АО «Камов» - конструкторскому бюро, входящему в холдинг «Вертолёты России». Именно "камовский" логотип можно видеть на представленных фотографиях.
При этом заявлено, что изображения «вертолёта будущего» попали в сеть «случайно».
Отмечаются некоторые характеристики перспективного боевого вертолёта, в частности его скорость. Если верить этим данным, то ПБВ сможет разгоняться до скорости около 700 км/ч, что для современных вертолётов является попросту недосягаемыми значениями.
На изображении представлены габариты ПБВ.
Добавлено, что ПБВ будет оснащаться внутренними отсеками для оружия, новыми двигателями существенно повышенной мощности и «истребительным крылом».
Концепция перспективного вертолёта включает в себя соосную систему винтов. Кабина представлена так, что два кресла в ней расположены не одно позади другого, а рядом друг с другом. Добавляется, что ведутся работы по совершенствованию аэродинамических характеристик боевой машины.
Разработка, как утверждается, принадлежит АО «Камов» - конструкторскому бюро, входящему в холдинг «Вертолёты России». Именно "камовский" логотип можно видеть на представленных фотографиях.
При этом заявлено, что изображения «вертолёта будущего» попали в сеть «случайно».
Отмечаются некоторые характеристики перспективного боевого вертолёта, в частности его скорость. Если верить этим данным, то ПБВ сможет разгоняться до скорости около 700 км/ч, что для современных вертолётов является попросту недосягаемыми значениями.
На изображении представлены габариты ПБВ.
Добавлено, что ПБВ будет оснащаться внутренними отсеками для оружия, новыми двигателями существенно повышенной мощности и «истребительным крылом».
Концепция перспективного вертолёта включает в себя соосную систему винтов. Кабина представлена так, что два кресла в ней расположены не одно позади другого, а рядом друг с другом. Добавляется, что ведутся работы по совершенствованию аэродинамических характеристик боевой машины.
- Использованы фотографии:
- https://defence-blog.com