Авиалайнер "Боинг-737" упал в море к северу от Джакарты

СМИ Юго-Восточной Азии сообщают о том, что произошла катастрофа с авиалайнером «Боинг-737», вылетевшим из аэропорта столицы Индонезии (Джакарты). Самолёт принадлежал авиакомпании «Lion Air».Борт выполнял внутренний рейс и направлялся в Панкалпинанг. Это административный центр индонезийской провинции Банка-Белитунг с населением около 200 тысяч человек.Представители местных спасательных служб распространили сообщение о том, что самолёт упал в море к северу от Джакарты.При этом известно, что по каким-то причинам произошла задержка вылета пассажирского лайнера примерно на 10 минут. В воздухе борт находился около 13 минут, после чего исчез с экранов радаров.Озвучена информация о том, что авиакомпания «Lion Air» приобрела этот самолёт (Boeing 737 MAX 8, имел регистрационные данные PK-LQP) всего около двух месяцев назад.На данный момент информация о числе пассажиров и членов экипажа на борту авиалайнера, потерпевшего крушение в Индонезии, уточняется.