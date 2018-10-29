СМИ: Хашогги готовил материал о применении саудитами химоружия в Йемене
Британские СМИ публикуют материалы, в которых говорится о том, что информация о готовящемся похищении саудовского журналиста Джамаля Хашогги была доступна британским спецслужбам. Напомним, что Хашогги 2 октября прибыл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документ о расторжении брака со своей супругой и зарегистрировать новый брак – с гражданкой Турции. Невеста ждала Хашогги у дверей консульства почти 11 часов, но к ней он так и не вышел.
Позднее турецкие СМИ опубликовали данные о том, что журналист был зверски убит, а перед убийством его подвергли пыткам. Официальные власти саудовского королевства признали убийство Хашогги, совершённое на территории консульства, лишь через 18 суток после трагического инцидента, назвав при этом убийство "случайностью".
Сам Хашогги работал в американской газете Washington Post и ранее сделал несколько публикаций, в которых подверг критике позицию королевской семьи Саудовской Аравии.
В британских СМИ заявлено, что разведка Великобритании получила сведения о готовности Хашогги опубликовать данные, связанные с применением саудовскими войсками химического оружия в Йемене. Отмечено, что в распоряжении разведки Соединённого королевства оказались переговоры между некоторыми сотрудниками саудовских спецслужб. В ходе переговоров обсуждалось похищение журналиста и его переправка в Эр-Рияд. При этом заявлено, что приказ на похищение якобы отдавал не сам наследный принц, а «человек из его близкого окружения».
Обращает на себя внимание следующая опубликованная в британских СМИ деталь: разведке стало известно о подготовке саудитов к похищению журналиста за три недели до его визита в консульство в Стамбуле. Другими словами, британцы знали о целях Эр-Рияда, но никаких мер принимать не стали. Стало быть, санкции?..
Позднее турецкие СМИ опубликовали данные о том, что журналист был зверски убит, а перед убийством его подвергли пыткам. Официальные власти саудовского королевства признали убийство Хашогги, совершённое на территории консульства, лишь через 18 суток после трагического инцидента, назвав при этом убийство "случайностью".
Сам Хашогги работал в американской газете Washington Post и ранее сделал несколько публикаций, в которых подверг критике позицию королевской семьи Саудовской Аравии.
В британских СМИ заявлено, что разведка Великобритании получила сведения о готовности Хашогги опубликовать данные, связанные с применением саудовскими войсками химического оружия в Йемене. Отмечено, что в распоряжении разведки Соединённого королевства оказались переговоры между некоторыми сотрудниками саудовских спецслужб. В ходе переговоров обсуждалось похищение журналиста и его переправка в Эр-Рияд. При этом заявлено, что приказ на похищение якобы отдавал не сам наследный принц, а «человек из его близкого окружения».
Обращает на себя внимание следующая опубликованная в британских СМИ деталь: разведке стало известно о подготовке саудитов к похищению журналиста за три недели до его визита в консульство в Стамбуле. Другими словами, британцы знали о целях Эр-Рияда, но никаких мер принимать не стали. Стало быть, санкции?..
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