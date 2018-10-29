Дуда: Лех Качиньский говорил, что Россия готова откусить и часть Польши

Своими действиями российские власти насильственным способом изменили европейские границы, при этом и в первом, и во втором случаях юридические границы государств так и не были восстановлены.

Перейдём Вислу, перейдём Варту,

Будем поляками,

Дал пример нам Бонапарт...

Польский президент Анджей Дуда выступил с заявлением о необходимости укрепления восточного фланга НАТО из-за "имперских амбиций России". Об этом сообщает Польское радио.По мнению Дуды, имперские амбиции Москвы очевидны для каждого. Они проявились уже дважды за последнее десятилетие: "в нападении на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году".Дуда:В интервью немецкой газете «Bild am Sonntag» глава Польши процитировал президента Леха Качиньского, который якобы ещё в 2008 году предсказал «большие аппетиты» России, распространяющиеся на Грузию, Украину, затем на страны Балтии и, возможно, даже на Польшу.- в Варшаве.Чтобы предсказание экс-президента Польши (погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010-м) не сбылось, уже сегодня необходимо позаботиться об укреплении восточного фланга Североатлантического альянса. Для этого страны НАТО должны быть солидарны, брать на себя расходы и нести совместную ответственность, подчеркнул Анджей Дуда. Всё это вода на мельницу Дональда Трампа.Прокомментировал польский президент и партнёрские взаимоотношения с Германией, подчеркнув, что под безопасностью понимается также и энергетическая безопасность, поэтому польские власти ожидают от немецкой администрации солидарности и в этом направлении.Не упомянул господин Дуда только об одном: об имперских (бонапартистских) амбициях самой Польши, в гимне которой ("Мазурка Домбровского") об этом говорится прямо: