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Дуда: Лех Качиньский говорил, что Россия готова откусить и часть Польши

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Польский президент Анджей Дуда выступил с заявлением о необходимости укрепления восточного фланга НАТО из-за "имперских амбиций России". Об этом сообщает Польское радио.

По мнению Дуды, имперские амбиции Москвы очевидны для каждого. Они проявились уже дважды за последнее десятилетие: "в нападении на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году".


Дуда:
Своими действиями российские власти насильственным способом изменили европейские границы, при этом и в первом, и во втором случаях юридические границы государств так и не были восстановлены.


В интервью немецкой газете «Bild am Sonntag» глава Польши процитировал президента Леха Качиньского, который якобы ещё в 2008 году предсказал «большие аппетиты» России, распространяющиеся на Грузию, Украину, затем на страны Балтии и, возможно, даже на Польшу.

"Россия готова откусывать куски от государств", - в Варшаве.

Дуда: Лех Качиньский говорил, что Россия готова откусить и часть Польши


Чтобы предсказание экс-президента Польши (погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010-м) не сбылось, уже сегодня необходимо позаботиться об укреплении восточного фланга Североатлантического альянса. Для этого страны НАТО должны быть солидарны, брать на себя расходы и нести совместную ответственность, подчеркнул Анджей Дуда. Всё это вода на мельницу Дональда Трампа.

Прокомментировал польский президент и партнёрские взаимоотношения с Германией, подчеркнув, что под безопасностью понимается также и энергетическая безопасность, поэтому польские власти ожидают от немецкой администрации солидарности и в этом направлении.

Не упомянул господин Дуда только об одном: об имперских (бонапартистских) амбициях самой Польши, в гимне которой ("Мазурка Домбровского") об этом говорится прямо:
Перейдём Вислу, перейдём Варту,
Будем поляками,
Дал пример нам Бонапарт...
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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