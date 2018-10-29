Кабмин Украины опубликовал данные о невероятном росте цен на газ

Правительство Украины раскрыло планы по повышению расценок на газ для населения и промышленности. В опубликованном документе говорится о том, что цена на газ будет повышаться трижды до 2020 года. Украинские СМИ, которые первоначально сообщили о публикации, обращают внимание на то, что документ уже исчез с сайта кабинета министров Украины. Это объяснили техническими причинами, хотя граждане полагают, что данные о росте цен на энергоносители убрали в связи с грядущими в стране выборами.Итак, какая же информация содержалась в опубликованном документе?В нём говорилось, что цены будут увеличиваться трижды: 1 ноября текущего года, 1 мая 2019 года и 1 января 2020 года. После всех этих повышений цена на «голубое топливо» для украинских граждан вырастет до 12,3 тыс. гривен за 1 тысячу кубических метров. Это около 28,6 тысяч рублей по текущему курсу. В переводе на доллары это больше $434. В свою очередь такие тарифы сопоставимы с тарифами для ряда стран Евросоюза, к чему так стремилась Украина. А значит, рост цен на «голубое топливо» Киевом может быть объявлен в качестве очередной «перемоги».Для сравнения: стоимость 1000 кубов газа для населения в Белоруссии – 125 долларов США, в Турции – 290 долларов, в Румынии (ЕС) – 364 доллара, в Молдавии – 360 долларов, в Сербии – 405 долларов, в Болгарии (ЕС) – 450 долларов, в Венгрии (ЕС) – 435 долларов.На днях глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил о том, что Украина сегодня стала "фейл-кейсом" (провальным проектом, активом). Коболев заявил, что шансы для Украины выйти в экономические лидеры падают в геометрической прогрессии, так как страну всё активнее покидают наиболее профессиональные кадры.