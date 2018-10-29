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Что американцы заретушировали на снимках полигона Тонопа?

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В микроблоге @o_gilvi в Твиттере появились фотографии Google Maps, на которых видны следы использования графического редактора. На снимках - аэродром полигона Тонопа армии США. Это часть секретной испытательной площадки на территории штата Невада.

Что американцы заретушировали на снимках полигона Тонопа?




Появились предположения, что таким образом Пентагон решил заретушировать изображения стелс-беспилотника RQ-170 Sentinel, выполненного по схеме "летающее крыло". Однако, если руководствоваться масштабами на фото, то объект, который был отснят со спутника имеет существенно большие размеры. В частности, у этого объекта больше размах крыла. Да и если бы речь шла именно о RQ-170 Sentinel, то в США вряд ли применили бы ретуширование, так как этот беспилотный летательный аппарат эксплуатируется уже более 10 лет. Хотя до сих пор этот БПЛА позиционируется как секретный, о его характеристиках в открытом доступе практически нет данных, если не говорить о габаритах "изделия".

Стоит заметить, что сам факт "секретности" применительно конкретно к RQ-170 Sentinel остаётся под вопросом хотя бы по той простой причине, что в 2011 году иранские СМИ публиковали сообщения (и фото) о перехвате этого дрона. Тогда в Иране сообщили, что у американского беспилотника обнаружилась уязвимость GPS - в частности, уязвимость по определению высоты полёта. Иранцы рассказали, что подменили оригинальный сигнал беспилотника, и тот (БПЛА) якобы "определил" территорию Ирана как территорию Афганистана, куда и направлялся для осуществления миссии. В итоге произошла жёсткая посадка. Иранцы "подарок" собрали и подвергли тщательному изучению.



Тогда это был полный провал американской операции при учёте ещё и того, что Тегеран получил доступ к целом ряду технологий США.

После этого из США стали поступать сведения отрывочного характера о начале работы над программой по совершенствованию бортовых систем этого беспилотника. Кроме того, озвучивались данные и о некоторых изменениях в его аэродинамических параметрах. Поэтому можно предположить, что на аэродроме Тонопа проходят испытания нового поколения этих БПЛА - с учётом их "горького" опыта, связанного с нештатным приземлением в Иране.
Использованы фотографии:
@o_gilvi
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