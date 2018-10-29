Что американцы заретушировали на снимках полигона Тонопа?
В микроблоге @o_gilvi в Твиттере появились фотографии Google Maps, на которых видны следы использования графического редактора. На снимках - аэродром полигона Тонопа армии США. Это часть секретной испытательной площадки на территории штата Невада.
Появились предположения, что таким образом Пентагон решил заретушировать изображения стелс-беспилотника RQ-170 Sentinel, выполненного по схеме "летающее крыло". Однако, если руководствоваться масштабами на фото, то объект, который был отснят со спутника имеет существенно большие размеры. В частности, у этого объекта больше размах крыла. Да и если бы речь шла именно о RQ-170 Sentinel, то в США вряд ли применили бы ретуширование, так как этот беспилотный летательный аппарат эксплуатируется уже более 10 лет. Хотя до сих пор этот БПЛА позиционируется как секретный, о его характеристиках в открытом доступе практически нет данных, если не говорить о габаритах "изделия".
Стоит заметить, что сам факт "секретности" применительно конкретно к RQ-170 Sentinel остаётся под вопросом хотя бы по той простой причине, что в 2011 году иранские СМИ публиковали сообщения (и фото) о перехвате этого дрона. Тогда в Иране сообщили, что у американского беспилотника обнаружилась уязвимость GPS - в частности, уязвимость по определению высоты полёта. Иранцы рассказали, что подменили оригинальный сигнал беспилотника, и тот (БПЛА) якобы "определил" территорию Ирана как территорию Афганистана, куда и направлялся для осуществления миссии. В итоге произошла жёсткая посадка. Иранцы "подарок" собрали и подвергли тщательному изучению.
Тогда это был полный провал американской операции при учёте ещё и того, что Тегеран получил доступ к целом ряду технологий США.
После этого из США стали поступать сведения отрывочного характера о начале работы над программой по совершенствованию бортовых систем этого беспилотника. Кроме того, озвучивались данные и о некоторых изменениях в его аэродинамических параметрах. Поэтому можно предположить, что на аэродроме Тонопа проходят испытания нового поколения этих БПЛА - с учётом их "горького" опыта, связанного с нештатным приземлением в Иране.
Появились предположения, что таким образом Пентагон решил заретушировать изображения стелс-беспилотника RQ-170 Sentinel, выполненного по схеме "летающее крыло". Однако, если руководствоваться масштабами на фото, то объект, который был отснят со спутника имеет существенно большие размеры. В частности, у этого объекта больше размах крыла. Да и если бы речь шла именно о RQ-170 Sentinel, то в США вряд ли применили бы ретуширование, так как этот беспилотный летательный аппарат эксплуатируется уже более 10 лет. Хотя до сих пор этот БПЛА позиционируется как секретный, о его характеристиках в открытом доступе практически нет данных, если не говорить о габаритах "изделия".
Стоит заметить, что сам факт "секретности" применительно конкретно к RQ-170 Sentinel остаётся под вопросом хотя бы по той простой причине, что в 2011 году иранские СМИ публиковали сообщения (и фото) о перехвате этого дрона. Тогда в Иране сообщили, что у американского беспилотника обнаружилась уязвимость GPS - в частности, уязвимость по определению высоты полёта. Иранцы рассказали, что подменили оригинальный сигнал беспилотника, и тот (БПЛА) якобы "определил" территорию Ирана как территорию Афганистана, куда и направлялся для осуществления миссии. В итоге произошла жёсткая посадка. Иранцы "подарок" собрали и подвергли тщательному изучению.
Тогда это был полный провал американской операции при учёте ещё и того, что Тегеран получил доступ к целом ряду технологий США.
После этого из США стали поступать сведения отрывочного характера о начале работы над программой по совершенствованию бортовых систем этого беспилотника. Кроме того, озвучивались данные и о некоторых изменениях в его аэродинамических параметрах. Поэтому можно предположить, что на аэродроме Тонопа проходят испытания нового поколения этих БПЛА - с учётом их "горького" опыта, связанного с нештатным приземлением в Иране.
- Использованы фотографии:
- @o_gilvi