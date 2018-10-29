Мигранты не пройдут: Пентагон поможет перекрыть границу с Мексикой
Подразделения американской армии помогут пограничникам перекрыть границу с Мексикой, чтобы избежать бесконтрольного проникновения в страну беженцев из Гондураса, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
В настоящее время в приграничный район перебрасываются бетонные заграждения и необходимая техника.
По словам Мэттиса, детали предстоящего процесса, в том числе количество задействованных в нем военнослужащих, пока уточняется.
Накануне к мигрантам обратился в телеэфире министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Он посоветовал беженцам оставить надежды прорваться на американскую территорию. Существует установленный порядок въезда, и те, кто хочет попасть в США, должны пройти все процедуры, прописанные в законодательстве, добавил он.
Между тем мигранты из Гондураса, находящиеся сейчас на гватемало-мексиканской границе, предприняли в воскресенье попытку прорваться на территорию Мексики – последней страны, отделяющей их от Соединенных Штатов.
Столкновения с правоохранителями произошли на мосту пограничного перехода через реку Сучиате в городе Текун-Уман (Гватемала). Пострадали несколько женщин, детей и полицейских. Озлобленные мигранты бросали в полицейский кордон камни, палки и даже личные вещи. В ответ получали гранаты со слезоточивым газом. Среди пострадавших – восьмимесячный ребенок.
Убегающие от нищеты люди не сдаются. Большинство из них твердо намерены попасть в США, несмотря на жесткую политику американских властей. По данным мексиканских правоохранителей, в настоящее время на территории страны находятся более 5 тыс. мигрантов. Колонна из 3,6 тыс. человек продолжает движение к границе США. Еще 1,75 тыс. человек попросили убежища в Мексике. Остальные пока удерживаются на границе с Гватемалой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в караване беженцев находятся террористы с Ближнего Востока и назвал ситуацию чрезвычайной.
В настоящее время в приграничный район перебрасываются бетонные заграждения и необходимая техника.
По словам Мэттиса, детали предстоящего процесса, в том числе количество задействованных в нем военнослужащих, пока уточняется.
Накануне к мигрантам обратился в телеэфире министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Он посоветовал беженцам оставить надежды прорваться на американскую территорию. Существует установленный порядок въезда, и те, кто хочет попасть в США, должны пройти все процедуры, прописанные в законодательстве, добавил он.
Между тем мигранты из Гондураса, находящиеся сейчас на гватемало-мексиканской границе, предприняли в воскресенье попытку прорваться на территорию Мексики – последней страны, отделяющей их от Соединенных Штатов.
Столкновения с правоохранителями произошли на мосту пограничного перехода через реку Сучиате в городе Текун-Уман (Гватемала). Пострадали несколько женщин, детей и полицейских. Озлобленные мигранты бросали в полицейский кордон камни, палки и даже личные вещи. В ответ получали гранаты со слезоточивым газом. Среди пострадавших – восьмимесячный ребенок.
Убегающие от нищеты люди не сдаются. Большинство из них твердо намерены попасть в США, несмотря на жесткую политику американских властей. По данным мексиканских правоохранителей, в настоящее время на территории страны находятся более 5 тыс. мигрантов. Колонна из 3,6 тыс. человек продолжает движение к границе США. Еще 1,75 тыс. человек попросили убежища в Мексике. Остальные пока удерживаются на границе с Гватемалой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в караване беженцев находятся террористы с Ближнего Востока и назвал ситуацию чрезвычайной.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com