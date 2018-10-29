Генконсул США: Индии нужно покупать оружие только у нас. Иначе - небезопасно
Индия продолжает предпринимать попытки по выяснению того, какие возможные санкции ожидают её от США после подписания контракта на приобретение российских зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующий вопрос индийские журналисты задали американскому генконсулу в Мумбаи Эдгарду Кагану. Кроме того, журналисты поинтересовались, готовы ли США ограничить контакты с Индией по вопросу создания площадки на индийской территории по сборке истребителей F-16 по американской лицензии. Об этом сообщает издание The Economic Times.
Генеральный консул заявил, что не может сказать точно, о каких санкциях в отношении Нью-Дели пойдёт речь, если вообще пойдёт. По словам Кагана, для США важно «понимание Индией того момента, что американское оружие сегодня является лучшим средством для обеспечения безопасности».
По словам американского дипломата, сама идея о том, что США собираются оказывать давление на Индию в связи с покупкой С-400 у России, «не является верной».
Каган:
При этом генконсул заявил, что он знает о коррупционных вопросах, которые обсуждаются в индийских СМИ применительно к теме закупок оружия за рубежом. По его словам, если Индия будет закупать оружие в США, то никаких проблем с этим не будет.
Каган:
Это заявляет представитель страны, СМИ которой обсуждают вероятную взятку со стороны Саудовской Аравии для ответственных чиновников США на фоне сделки по американским вооружениям и уголовному делу об убийстве журналиста Хашогги. И о прозрачности госзакупок говорит чиновник страны, у которой почти треть военного бюджета находится под грифом «секретно».
Напомним, что ранее США предлагали Индии законтрактовать партию американских F-16, запустив их производство на индийских предприятиях. В Индии само обсуждение этой инициативы раскритиковали, заявив, что F-16 – совсем не то, что необходимо для развития ВВС страны.
Генеральный консул заявил, что не может сказать точно, о каких санкциях в отношении Нью-Дели пойдёт речь, если вообще пойдёт. По словам Кагана, для США важно «понимание Индией того момента, что американское оружие сегодня является лучшим средством для обеспечения безопасности».
По словам американского дипломата, сама идея о том, что США собираются оказывать давление на Индию в связи с покупкой С-400 у России, «не является верной».
Каган:
Индия должна сама понять, что американские вооружения приносят ей огромные возможности. Они приносят такие возможности любой стране, которая у нас вооружения покупает. Мы очень рады тому, что объём сотрудничества Индии с нами по вопросам приобретения оружия превысил 15 млрд долларов. Но мы также отмечаем, что Индия принимает решения сама. Но она также сама должна думать о своей безопасности.
При этом генконсул заявил, что он знает о коррупционных вопросах, которые обсуждаются в индийских СМИ применительно к теме закупок оружия за рубежом. По его словам, если Индия будет закупать оружие в США, то никаких проблем с этим не будет.
Каган:
Мы предлагаем исключительно прозрачные закупки.
Это заявляет представитель страны, СМИ которой обсуждают вероятную взятку со стороны Саудовской Аравии для ответственных чиновников США на фоне сделки по американским вооружениям и уголовному делу об убийстве журналиста Хашогги. И о прозрачности госзакупок говорит чиновник страны, у которой почти треть военного бюджета находится под грифом «секретно».
Напомним, что ранее США предлагали Индии законтрактовать партию американских F-16, запустив их производство на индийских предприятиях. В Индии само обсуждение этой инициативы раскритиковали, заявив, что F-16 – совсем не то, что необходимо для развития ВВС страны.
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- Минобороны РФ