Генконсул США: Индии нужно покупать оружие только у нас. Иначе - небезопасно

Индия должна сама понять, что американские вооружения приносят ей огромные возможности. Они приносят такие возможности любой стране, которая у нас вооружения покупает. Мы очень рады тому, что объём сотрудничества Индии с нами по вопросам приобретения оружия превысил 15 млрд долларов. Но мы также отмечаем, что Индия принимает решения сама. Но она также сама должна думать о своей безопасности.

Мы предлагаем исключительно прозрачные закупки.