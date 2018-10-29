Пристальный взгляд на "Тор"

Задачи по противовоздушной обороне на уровне дивизионного звена с начала 80-х годов решает зенитный ракетный комплекс «Тор». За время существования этот ЗРК претерпел немало изменений, каждое из которых повышало эффективность его боевого применения. Совсем недавно были продемонстрированы и арктическая модификация этого отлично себя зарекомендовавшего комплекса. «Торы» в арктическом камуфляже впервые прошли на параде Победы по Красной площади 9 мая 2017 года.Один из современных вариантов «Тор-М2КМ» (9К331МКМ) имеет модульное исполнение, позволяющее ему размещаться на различных видах шасси. Так, несколько лет назад впервые был представлен российский «Тор» на базе индийской ТАТА.«Тор» в различном исполнении состоит на вооружении армий немалого числа стран. Помимо самой России этими комплексами вооружены сухопутные силы Венесуэлы, Белоруссии, Китая, Египта, Ирана, Украины.Эффективность российского "Тора" стала причиной его копирования. В этом, как всегда, преуспели китайские соседи. Их оборонная промышленность создала ЗРК HQ-17, который разработан на базе системы противовоздушной обороны «Тор-М1». При этом у китайской копии есть свои отличия. Состоят они главным образом в наличии новой РЛС и системы подавления помех.Канал Т24 представляет подробное описание российского ЗРК в одном из выпусков программы "Самый-самый".