Разбредаются по свету: Канада приняла у себя более ста «белых касок»
Канада приютила у себя 117 беженцев из Сирии – бывших активистов организации «Белые каски», сообщает телеканал CBC News.
Это стало возможным благодаря усилиям Израиля, Британии, Франции и Германии. Часть беженцев согласилась принять Канада, власти которой относятся к ним как героям, говорится в сообщении.
Прибывшим предоставят жилье в четырех канадских провинциях, в том числе в Онтарио, Британской Колумбии, Новой Шотландии и Саскачеване.
В июле израильские СМИ сообщили, что государственные службы страны по просьбе США, Канады и ряда европейских стран эвакуировали с территории Сирии около 800 активистов «Белых касок» в Иорданию.
Примерно половина из них были в дальнейшем перевезены в Амман, после чего началось расселение беженцев по странам Европы и Северной Америки.
В середине октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что спецслужбы западных стран пришли в ужас от личных дел «белокасочников»: в ходе изучения всплыли факты их сотрудничества с террористическими группировками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ). Поэтому до сих пор часть продолжает находиться в Иордании – Запад уже боится их принимать.
Напомним, организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку западных стран, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но на деле совместно с террористами вела враждебную пропагандистскую деятельность, обвиняя Дамаск в применении химоружия.
Между тем в Российском центре по примирению враждующих сторон сообщили о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации: в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко (провинция Латакия) и населенного пункта Телль-Хуайр (Хама).
Российские военные также рассказали о проведении гуманитарной акции в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой жителям населенного пункта Хатла было выдано 450 продовольственных наборов общим весом около 2 тонн.
Это стало возможным благодаря усилиям Израиля, Британии, Франции и Германии. Часть беженцев согласилась принять Канада, власти которой относятся к ним как героям, говорится в сообщении.
Прибывшим предоставят жилье в четырех канадских провинциях, в том числе в Онтарио, Британской Колумбии, Новой Шотландии и Саскачеване.
В июле израильские СМИ сообщили, что государственные службы страны по просьбе США, Канады и ряда европейских стран эвакуировали с территории Сирии около 800 активистов «Белых касок» в Иорданию.
Примерно половина из них были в дальнейшем перевезены в Амман, после чего началось расселение беженцев по странам Европы и Северной Америки.
В середине октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что спецслужбы западных стран пришли в ужас от личных дел «белокасочников»: в ходе изучения всплыли факты их сотрудничества с террористическими группировками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ). Поэтому до сих пор часть продолжает находиться в Иордании – Запад уже боится их принимать.
Напомним, организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку западных стран, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но на деле совместно с террористами вела враждебную пропагандистскую деятельность, обвиняя Дамаск в применении химоружия.
Между тем в Российском центре по примирению враждующих сторон сообщили о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации: в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко (провинция Латакия) и населенного пункта Телль-Хуайр (Хама).
Российские военные также рассказали о проведении гуманитарной акции в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой жителям населенного пункта Хатла было выдано 450 продовольственных наборов общим весом около 2 тонн.
- Использованы фотографии:
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