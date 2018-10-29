Судьба фрегатов 11356 для Индии: контракт не подписан, но "в процессе".

Россия и Индия пока не подписали соглашение по постройке четырех фрегатов проекта 11356 в интересах ВМС Индии, переговоры продолжаются, сообщили журналистам в понедельник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).О подписанном контракте на поставку индийским Военно-морским силам двух фрегатов проекта 11356 на общую сумму в 950 млн. долларов ранее сообщила индийская газета The Economic Times, но в пресс-службе ФСВТС эту информацию опровергли, заявив, что в настоящий момент стороны все еще ведут работу над пакетом контрактных документов. Согласно ранее опубликованной информации Индия намерена приобрести у России 4 фрегата проекта 11356, которые будут строиться по схеме "2+2", т.е. два фрегата построит российский ПСЗ "Янтарь", а еще два - индийская сторона. При этом заявлялось, что для постройки кораблей на "Янтаре" будут использованы недостроенные корпуса заложенных фрегатов "адмиральской" серии, постройка которых остановилась из-за отсутствия силовых установок. Два корпуса пойдут в достройку для Индии, судьба третьего до сих пор не определена.На сегодняшний день в составе ВМФ РФ несут службу три фрегата проекта 11356. На вооружении фрегата стоит 100-мм артиллерийская установка А-190, ударные ракетные и зенитные комплексы, в том числе "Калибр" и "Штиль", торпедное вооружение. На корабле водоизмещением 3620 тонн и длиной 124,8 метра может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации. Скорость полного хода фрегата - 30 узлов, дальность плавания - 4850 миль, автономность 30 суток.