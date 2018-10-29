Смогут ли США защитить свои базы от российских и китайских ракет?
Долгое время Соединенные Штаты уделяли пристальное внимание защите своей территории и зарубежных военных баз от баллистических ракет, однако в Вашингтоне забыли о другой не менее серьезной проблеме – китайских и российских крылатых ракетах и беспилотниках, пишет The National Interest.
Массированные залпы крылатых ракет и вооруженных дронов могут опустошить жизненно важные американские зарубежные базы (такие как Гуам), их аэродромы, порты и базы снабжения. У Китая и России для этого хватит запасов управляемого оружия, пишет эксперт.
По его словам, после холодной войны Пентагон был в основном сосредоточен на развертывании и совершенствовании кинетического оружия наземного и морского базирования, которое предназначено для перехвата баллистических ракет. Между тем в Китае и России накоплены огромные запасы других вооружений, угрожающих Америке.
Со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок США, автор указывает на широкий спектр таких угроз, включив в них модернизированные ракеты комплекса «Искандер», а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные уничтожить любую американскую базу в Европе.
По его мнению, в ближайшие годы Агентству ПРО США вряд ли хватит «опыта и финансирования» для разработки более надежной системы, которая смогла защитить зарубежные военные объекты от массированного огня.
Ранее американские эксперты уже заявляли о неспособности сил ПРО-ПВО противостоять российскому гиперзвуковому оружию. Так специалист в сфере ядерных технологий Джеймс Эктон писал в своей статье, что современные американские ракеты-перехватчики неспособны справиться с высокоманевренными гиперзвуковыми ракетами своих соперников.
Массированные залпы крылатых ракет и вооруженных дронов могут опустошить жизненно важные американские зарубежные базы (такие как Гуам), их аэродромы, порты и базы снабжения. У Китая и России для этого хватит запасов управляемого оружия, пишет эксперт.
По его словам, после холодной войны Пентагон был в основном сосредоточен на развертывании и совершенствовании кинетического оружия наземного и морского базирования, которое предназначено для перехвата баллистических ракет. Между тем в Китае и России накоплены огромные запасы других вооружений, угрожающих Америке.
Со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок США, автор указывает на широкий спектр таких угроз, включив в них модернизированные ракеты комплекса «Искандер», а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные уничтожить любую американскую базу в Европе.
По его мнению, в ближайшие годы Агентству ПРО США вряд ли хватит «опыта и финансирования» для разработки более надежной системы, которая смогла защитить зарубежные военные объекты от массированного огня.
Ранее американские эксперты уже заявляли о неспособности сил ПРО-ПВО противостоять российскому гиперзвуковому оружию. Так специалист в сфере ядерных технологий Джеймс Эктон писал в своей статье, что современные американские ракеты-перехватчики неспособны справиться с высокоманевренными гиперзвуковыми ракетами своих соперников.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ