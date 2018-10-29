Два полка "Авангардов" до 2027 года. А не мало ли будет?

Комплексы "Авангард", являющиеся межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, будут поставлены на боевое дежурство в составе первого полка РВСН до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.Согласно опубликованной изданием информации головной полк должен заступить на боевое дежурство в конце 2019 года, при этом планируется, что первоначально в составе полка будет два комплекса с последующим развертыванием до штатной численности - шести. Также заявляется, что согласно госпрограмме вооружения до 2027 года должно быть развернуто два полка комплексов "Авангард".Как пояснил источник издания, госпрограммой определен срок постановки на боевое дежурство двух полков по шесть установок каждый, как 2027 год. Для этого в госпрограмму включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком. Принятие комплексов "Авангард" на вооружение ожидается в конце 2018 - начале 2019 года, а с учетом того, что все ранее проведенные испытания были успешными, контрольный пуск носителя - ракеты УР-100Н УТТХ, может и не проводиться.Оба полка войдут в состав Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. Об этом официально сообщило Минобороны РФ. Не исключается, что в дальнейшем количество полков может вырасти в зависимости от мировой политической обстановки.