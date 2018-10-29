В "Би-Би-Си" скрывают правду о брекзите
2 ноября 1936 года британская компания BBC начала телевещание. Организация работает на 28 языках и рассказывает о событиях по всему миру. Имея такую обширную аудиторию, BBC давно стала фейк-ньюс?
Для того, чтобы составить своё мнение о каком-то резонансном событии, нужно собрать факты из разных источников, сопоставить их и сделать ряд собственных умозаключений. Такой подход к чтению новостей характерен для тех, кто заинтересован в получении непредвзятой информации.
Однако это не совсем типичное поведение для простого обывателя. Обычный гражданин имеет более или менее сформировавшиеся политические взгляды, собственное мнение о происходящих в мире процессах и предпочитает прессу, чьё мнение отражает его собственное. Сложно представить, что британец, поддерживающий правительство Терезы Мэй, будет каждое утро просматривать колонки в The Independent, во многом отражающем взгляды либерально-демократической партии.
Какова аудитория "Би-Би-Си"? Результаты разных исследований отличаются друг от друга, но ясно одно – более половины британцев обращаются к ресурсам BBC – смотрят телеканалы, слушают радиопередачи и читают новости. Зато BBC с большим отрывом лидирует среди иностранных потребителей новостей: если небританец хочет почитать новости о Соединенном Королевстве, с огромной вероятностью он выберет BBC для ознакомления.
С начала 50-х годов 20-го века, когда радиоприемники стали появляться у людей в разных точках земного шара, британское правительство не могло упустить возможность использовать самую популярную телерадиовещательную компанию в своих целях. И хотя BBC категорически отрицают какие-либо связи с правительственным аппаратом, называя себя абсолютно независимой корпорацией, факты говорят об обратном.
С началом процесса выхода Великобритании из Евросоюза на сайте BBC появился раздел, посвященный брекзиту. Предполагается, что любой интересующийся ситуацией по этому вопросу может найти там всю тематическую информацию: предпосылки, ключевые даты, актуальные новости.
Но если сравнить информацию о брекзите, предлагаемую на BBC, с тем, что пишут в других британские газетах, можно немало удивиться.
Самое популярное СМИ государства публикует исключительно то, что освещает деятельность правящей партии в выгодном свете. Например, последние заголовки на 29 октября 2018 года звучат так:
«Тереза Мэй отразила критику на собрании партии, посвященном брекзиту»,
«Новый план брекзита по обеспечению стабильных поставок медикаментов»,
«Мэй объявила, что уже урегулировано 95% сделки по брекзиту».
Тем временем, многие другие СМИ Британии сегодня рассказывают о том, что миллион британцев подписал петицию с требованием провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза.
Но компания BBC продолжает делать вид, что ничего не происходит. А все потому, что это событие может стать серьезным ударом по репутации нынешнего правительства: Терезе Мэй и её ближайшему окружению придется так или иначе реагировать на это событие. Последовать примеру предвзятой «Би-би-си» и отмолчаться, увы, не получится.
Для того, чтобы составить своё мнение о каком-то резонансном событии, нужно собрать факты из разных источников, сопоставить их и сделать ряд собственных умозаключений. Такой подход к чтению новостей характерен для тех, кто заинтересован в получении непредвзятой информации.
Однако это не совсем типичное поведение для простого обывателя. Обычный гражданин имеет более или менее сформировавшиеся политические взгляды, собственное мнение о происходящих в мире процессах и предпочитает прессу, чьё мнение отражает его собственное. Сложно представить, что британец, поддерживающий правительство Терезы Мэй, будет каждое утро просматривать колонки в The Independent, во многом отражающем взгляды либерально-демократической партии.
Какова аудитория "Би-Би-Си"? Результаты разных исследований отличаются друг от друга, но ясно одно – более половины британцев обращаются к ресурсам BBC – смотрят телеканалы, слушают радиопередачи и читают новости. Зато BBC с большим отрывом лидирует среди иностранных потребителей новостей: если небританец хочет почитать новости о Соединенном Королевстве, с огромной вероятностью он выберет BBC для ознакомления.
С начала 50-х годов 20-го века, когда радиоприемники стали появляться у людей в разных точках земного шара, британское правительство не могло упустить возможность использовать самую популярную телерадиовещательную компанию в своих целях. И хотя BBC категорически отрицают какие-либо связи с правительственным аппаратом, называя себя абсолютно независимой корпорацией, факты говорят об обратном.
С началом процесса выхода Великобритании из Евросоюза на сайте BBC появился раздел, посвященный брекзиту. Предполагается, что любой интересующийся ситуацией по этому вопросу может найти там всю тематическую информацию: предпосылки, ключевые даты, актуальные новости.
Но если сравнить информацию о брекзите, предлагаемую на BBC, с тем, что пишут в других британские газетах, можно немало удивиться.
Самое популярное СМИ государства публикует исключительно то, что освещает деятельность правящей партии в выгодном свете. Например, последние заголовки на 29 октября 2018 года звучат так:
«Тереза Мэй отразила критику на собрании партии, посвященном брекзиту»,
«Новый план брекзита по обеспечению стабильных поставок медикаментов»,
«Мэй объявила, что уже урегулировано 95% сделки по брекзиту».
Тем временем, многие другие СМИ Британии сегодня рассказывают о том, что миллион британцев подписал петицию с требованием провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза.
Но компания BBC продолжает делать вид, что ничего не происходит. А все потому, что это событие может стать серьезным ударом по репутации нынешнего правительства: Терезе Мэй и её ближайшему окружению придется так или иначе реагировать на это событие. Последовать примеру предвзятой «Би-би-си» и отмолчаться, увы, не получится.
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- Википедия