Мал, да удал! Новый рейдовый буксир вошёл в состав ТОФ

Тихоокеанский вспомогательный флот пополнился новым рейдовым буксиром "РБ-2186", который будет обеспечивать работу подводных лодок, в том числе атомных "Бореев", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.По словам официального представителя ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ РФ на новом рейдовом буксире "РБ-2186" прошла в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке. Буксир принят в состав судов обеспечения тихоокеанского флота России. Основным предназначением нового буксира станет обеспечение деятельности подводных лодок ТОФ.Рейдовый буксир «РБ-2186» проекта 16609 строится ОАО "Пелла" по заказу Минобороны РФ. Спущен на воду 02 ноября 2017 года, 09 июня 2018 года вышел на заводские ходовые испытания.Рейдовые буксиры этого проекта отличаются повышенной мощностью двигателя, экономичностью и удобством в работе, и предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением не более 100 миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а так же хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 метра.Длина наибольшая 28,5 метра, ширина наибольшая 9,5 метра, осадка 4,48 метра. Скорость около 12 узлов. Сила тяги на геке не менее 39 тонн.