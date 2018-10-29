Израильский министр: мы приближаемся к масштабному столкновению с ХАМАС
Похоже, Израиль приближается к широкомасштабному столкновению с ХАМАС, но в данном случае важно, чтобы выбор времени и оружия находился у израильских властей, а не диктовался им руководством ХАМАСа, сказал в интервью NEWSru.co.il министр строительства и экс-командующий Южным округом ВС Израиля Йоав Галант.
Вместе с тем, следует проявлять сдержанность и прибегать к боевым действиям как к последнему средству, отметил Галант.
По его словам, сегодня Израиль практически не несет потерь (за 3 года на границе с Газой погиб лишь один человек), тогда как арабы у пограничного забора за время беспорядков потеряли 220 человек. Иногда на израильскую землю падают ракеты, но они вызывают лишь беспокойство, а не чего-то большее. Поэтому нужно продолжать попытки урегулирования ситуации политическим путем.
Израиль также должен приложить больше усилий для улучшения экономической и гуманитарной ситуации в Газе – это один из залогов стабильности в сфере безопасности, поскольку лишенному всего человеку уже нечего терять, он рвется в бой. Для урегулирования ситуации необходимо делать последовательные шаги, например увеличивать число цистерн с топливом, поступающих в Газу, не препятствовать поступлению катарских денег, идущих на зарплату чиновникам и т.п. В дальнейшем можно говорить о строительстве электростанций.
Газа – это трудный регион, в отношениях с ней могут возникнуть любые неожиданности, но всё же нужно проверить эффективность мирного плана, оставив войну в качестве последнего средства, сказал Галант.
На вопрос журналиста, на самом ли деле все члены правительства выступили против предложения главы Минобороны Либермана нанести удар по ХАМАС, министр ответил, что как такового предложения не было. Должен быть план, в котором определена цель, поставлены конкретные задачи, распределены ответственности и обозначены временные рамки. А самое главное, инициатор должен объяснить, почему его план лучше других, и каковы будут последствия при его реализации. Такой план на заседании правительства не предлагался и не рассматривался. Есть только разговоры в прессе, отметил Галант.
Он еще раз подчеркнул, что применять силу нужно, взвесив все последствия, понимая какую цель ты преследуешь, и только после того, как полностью исчерпаны остальные возможности.
Беседа состоялась поздно вечером в воскресенье после заседания военно-политического кабинета, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газа.
Вместе с тем, следует проявлять сдержанность и прибегать к боевым действиям как к последнему средству, отметил Галант.
По его словам, сегодня Израиль практически не несет потерь (за 3 года на границе с Газой погиб лишь один человек), тогда как арабы у пограничного забора за время беспорядков потеряли 220 человек. Иногда на израильскую землю падают ракеты, но они вызывают лишь беспокойство, а не чего-то большее. Поэтому нужно продолжать попытки урегулирования ситуации политическим путем.
Израиль также должен приложить больше усилий для улучшения экономической и гуманитарной ситуации в Газе – это один из залогов стабильности в сфере безопасности, поскольку лишенному всего человеку уже нечего терять, он рвется в бой. Для урегулирования ситуации необходимо делать последовательные шаги, например увеличивать число цистерн с топливом, поступающих в Газу, не препятствовать поступлению катарских денег, идущих на зарплату чиновникам и т.п. В дальнейшем можно говорить о строительстве электростанций.
Газа – это трудный регион, в отношениях с ней могут возникнуть любые неожиданности, но всё же нужно проверить эффективность мирного плана, оставив войну в качестве последнего средства, сказал Галант.
На вопрос журналиста, на самом ли деле все члены правительства выступили против предложения главы Минобороны Либермана нанести удар по ХАМАС, министр ответил, что как такового предложения не было. Должен быть план, в котором определена цель, поставлены конкретные задачи, распределены ответственности и обозначены временные рамки. А самое главное, инициатор должен объяснить, почему его план лучше других, и каковы будут последствия при его реализации. Такой план на заседании правительства не предлагался и не рассматривался. Есть только разговоры в прессе, отметил Галант.
Он еще раз подчеркнул, что применять силу нужно, взвесив все последствия, понимая какую цель ты преследуешь, и только после того, как полностью исчерпаны остальные возможности.
Беседа состоялась поздно вечером в воскресенье после заседания военно-политического кабинета, на котором обсуждалась ситуация в секторе Газа.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com