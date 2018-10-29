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Индия начала самостоятельный ремонт Су-30МКИ. Первый уже в войсках

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В Индии освоили капитальный ремонт истребителей Су-30МКИ, которые производятся на индийской территории по российской лицензии. Первый истребитель, прошедший межресурсный ремонт, был передан индийским Военно-воздушным силам 26 октября, передает блог bmpd.

Индия начала самостоятельный ремонт Су-30МКИ. Первый уже в войсках



Как сообщает ресурс, торжественная церемония передачи индийским ВВС первого истребителя Су-30МКИ, прошедшего межресурсный ремонт, прошла 26 октября 2018 года на территории 11-го ремонтного завода Министерства обороны Индии в Ожхаре (штат Махараштра), где освоили полный цикл ремонта российских истребителей.

По сообщениям индийских СМИ, ремонт самолета был закончен еще апреле этого года, после чего он прошел комплекс заводских и приемных испытаний, по итогам которых только в конце октября был передан в ВВС. Присутствовавший на выкатке самолета маршал авиации Хемант Шарма заявил, что во время ремонта истребителя на индийском предприятии, самолет был разобран полностью и собран "с нуля", после чего "стал как новый" и "удвоил продолжительность службы".

11-й ремонтный завод в Ожхаре (штат Махараштра) создан в 1974 году и изначально ориентирован на ремонт советской/российской авиатехники. За время своего существования на нем ремонтировались Су-7, МиГ-21 и Миг-23, а после модернизации в 1996 году предприятие взялось за межресурсный ремонт истребителей МиГ-29 и в последнее время - Су-30МКИ.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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