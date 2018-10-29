Новости

Противостояние Пекину: Япония построит новую базу на острове Исигаки

6
Японское правительство до конца гола планирует начать строительство новой военной базы на отдаленном юго-западном острове Исигаки в архипелаге Окинава, сообщает Sankei Shimbun.

Противостояние Пекину: Япония построит новую базу на острове Исигаки



На острове будут размещены батареи установок с ракетами класса «земля-корабль» и «земля-воздух». Предполагается, что состав гарнизона войдут подразделения Сил самообороны общей численностью до 600 военнослужащих.

Для размещения базы потребуется участок земли, размером в 46 га. В настоящее время военное ведомство подбирает строительные компании. Площадка для размещения базы будет расширена и укреплена путем намыва грунта. В связи с этим заказано проведение экологической экспертизы. Эксперты должны определить, как новый намыв повлияет на окружающую среду.

Мэр острова Исигаки Ёситака Накаяма поддержал план центрального правительства по противостоянию китайской угрозе.

В настоящее время, японские военнослужащие размещены лишь на самом крупном острове архипелага – Окинава. На более мелких островах вплоть до Тайваня гарнизонов не имеется.

Издание поясняет, что Исигаки расположен всего в 110 км к югу от островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Кроме того, в международных проливах мимо японских островов постоянно проходят группы кораблей ВМС Китая.

Ранее в Токио сообщили о планах созданий еще одной военной базы на острове Мияко (по соседству с Исигаки), где также разместят ракетные комплексы.

Между тем эксперты отмечают потепление отношений между Токио и Пекином – на прошлой неделе Китай посетил японский премьер Синдзо Абэ. Тем не менее, власти Японии по-прежнему с настороженностью относится к военной политике КНР.
Использованы фотографии:
https://twitter.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти