Противостояние Пекину: Япония построит новую базу на острове Исигаки
Японское правительство до конца гола планирует начать строительство новой военной базы на отдаленном юго-западном острове Исигаки в архипелаге Окинава, сообщает Sankei Shimbun.
На острове будут размещены батареи установок с ракетами класса «земля-корабль» и «земля-воздух». Предполагается, что состав гарнизона войдут подразделения Сил самообороны общей численностью до 600 военнослужащих.
Для размещения базы потребуется участок земли, размером в 46 га. В настоящее время военное ведомство подбирает строительные компании. Площадка для размещения базы будет расширена и укреплена путем намыва грунта. В связи с этим заказано проведение экологической экспертизы. Эксперты должны определить, как новый намыв повлияет на окружающую среду.
Мэр острова Исигаки Ёситака Накаяма поддержал план центрального правительства по противостоянию китайской угрозе.
В настоящее время, японские военнослужащие размещены лишь на самом крупном острове архипелага – Окинава. На более мелких островах вплоть до Тайваня гарнизонов не имеется.
Издание поясняет, что Исигаки расположен всего в 110 км к югу от островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Кроме того, в международных проливах мимо японских островов постоянно проходят группы кораблей ВМС Китая.
Ранее в Токио сообщили о планах созданий еще одной военной базы на острове Мияко (по соседству с Исигаки), где также разместят ракетные комплексы.
Между тем эксперты отмечают потепление отношений между Токио и Пекином – на прошлой неделе Китай посетил японский премьер Синдзо Абэ. Тем не менее, власти Японии по-прежнему с настороженностью относится к военной политике КНР.
На острове будут размещены батареи установок с ракетами класса «земля-корабль» и «земля-воздух». Предполагается, что состав гарнизона войдут подразделения Сил самообороны общей численностью до 600 военнослужащих.
Для размещения базы потребуется участок земли, размером в 46 га. В настоящее время военное ведомство подбирает строительные компании. Площадка для размещения базы будет расширена и укреплена путем намыва грунта. В связи с этим заказано проведение экологической экспертизы. Эксперты должны определить, как новый намыв повлияет на окружающую среду.
Мэр острова Исигаки Ёситака Накаяма поддержал план центрального правительства по противостоянию китайской угрозе.
В настоящее время, японские военнослужащие размещены лишь на самом крупном острове архипелага – Окинава. На более мелких островах вплоть до Тайваня гарнизонов не имеется.
Издание поясняет, что Исигаки расположен всего в 110 км к югу от островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Кроме того, в международных проливах мимо японских островов постоянно проходят группы кораблей ВМС Китая.
Ранее в Токио сообщили о планах созданий еще одной военной базы на острове Мияко (по соседству с Исигаки), где также разместят ракетные комплексы.
Между тем эксперты отмечают потепление отношений между Токио и Пекином – на прошлой неделе Китай посетил японский премьер Синдзо Абэ. Тем не менее, власти Японии по-прежнему с настороженностью относится к военной политике КНР.
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