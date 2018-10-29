Тяжело в учении - легко в бою. Новый полигон для морпехов готовят в ЮВО

В Дагестане заканчивается строительство нового полигона Аданак для морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа. На настоящий момент готовность полигонного комплекса составляет 80%, сообщает пресс-служба ЮВО.В состав полигонного комплекса входят автодром и танкодром, созданные с учетом всех современных требований для отработки практических навыков вождения и преодоления препятствий боевыми машинами подразделений на трассах различной сложности и с различным покрытием. Кроме этого оборудован специальный полигон для выполнения упражнений стрельб из вооружения боевых машин, на котором установлено современное радиоуправляемое полигонное оборудование, позволяющее вести стрельбу с места и в движении на минимальной дистанции в 400 метров и максимально - до 2,5 километров.Также в состав полигона входит комплекс для совершения высадки морского десанта с кораблей с возможностью ведения огня на плаву по мишеням, расположенным на берегу. Предусмотрено на полигоне и место для приземления личного состава, десантировавшегося с самолетов ВТА.Новый полигон, после введения в строй, позволит одновременно привлекать к полевым занятиям батальонную тактическую группу морской пехоты