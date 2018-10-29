Если не "Армата", то что? Индийские танковые терзания по замене Т-72

Индия начала военную программу Future Ready Combat Vehicle (FRCV) по обновлению танкового парка страны. Сейчас на вооружении индийских бронетанковых войск стоит почти две тысячи российских Т-72 и около 700 танков Т-90. Как бы ни были технически и эксплуатационно оптимальны эти модели, они устаревают с течением времени. А у Индии преобладает желание иметь всё новое и перспективное, но подешевле и с передачей технологий от иностранных производителей...Чем Нью-Дели рассчитывает заменить свои бронемашины в обозримом будущем?Вышеупомянутая программа рассчитана на тотальную замену устаревших образцов бронетехники на "танки будущего". При этом стоимость реализации этого проекта очень высока, так как предполагается закупить порядка тысячи семисот новых бронемашин.По требованиям индийской программы FRCV, отбор претендентов будет очень серьезным, так как перспективный танк ВС Индии должен соответствовать всем технологическим и боевым требованиям передового танкостроения. Прежде всего, вес такого боевого ТС не должен превышать 57,5 т. При этом на танке должно стоять 120 или 125-миллиметровое орудие со скорострельностью не менее шести снарядов в минуту. Это выдержки из требований к программеОттуда же: система наведения и прицеливания должна быть технологически современной, со способностью отслеживания целей в автономном автоматическом режиме. Более того, термоканал должен стоять на стабилизированном прицеле танкового оператора-наводчика. Лобовая броня танка должна составлять не менее восьмисот миллиметров в соответствующем эквиваленте.По мощности танк будущего должен обладать силовой установкой как минимум в полторы тысячи лошадиных сил, плюс к этому должен быть ещё один двигатель по обеспечению функционирования всех ключевых систем машины (навигация, прицел, радиосвязь) в течение шести часов.Отдельной строкой прописано, чтобы стоимость одной единицы этой бронетехники следующего поколения не превышала 2,5 миллиона долларов.Понятно, что под такие требования на данный момент подходит совсем немного производимых танковых образцов. Самым подходящим, почти идеальным, вариантом для программы Future Ready Combat Vehicle является российский танк Т-14 «Армата». Эта модель проходит по всем боевым и технологическим параметрам: вес меньше 50 тонн, пушка 125 миллиметров с нужной скорострельностью новейшими снарядами APFSDS (бронебойные снаряды со стабилизатором и отделяющимся поддоном). Нюанс по цене: четыре миллиона "баксов".Тем не менее, все остальные танки ещё больше не соответствуют условиям индийской военный программы по танковой реновации. Так подходящая по остальным параметрам бронемашина К-2 «Чёрная пантера» стоит порядка 8 миллионов, т.е. почти в четыре раза больше требуемой стоимости. А танк «Оплот» украинского ВПК не обеспечивает запрашиваемую скорострельность и не стреляет снарядами APFSDS. Больше претендентов нет вообще.Ранее сообщалось, что начальник генштаба индийских вооруженных сил Бипин Рават приезжал с недельным визитом в Москву. И хотя это не подтверждалось официально, ряд российских изданий писали, что в рамках деловых встреч этого визита обсуждалась и «Армата».