Американские СМИ: Россия не сможет ответить США после упразднения ДРСМД

Москва уже ответила угрозами, но я сомневаюсь, что мы увидим сколь-нибудь существенные изменения в ее программах,

Выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) развяжет Соединенным Штатам руки, и они в течение нескольких месяцев создадут новую крылатую ракету наземного базирования средней дальности, пишет The Washington Free Beacon Автор напоминает, что в военном бюджете на этот год предусмотрено выделение $ 58 млн. на меры в ответ на нарушение Москвой ДРСМД. Эти меры предполагают создание перспективной крылатой ракеты наземного базирования. При этом оговорка законодателей, предписывающая свернуть все разработки, если Россия вернется к соблюдению договора, потеряет значение при выходе из ДРСМД.Издание отмечает, что сегодня у Пентагона нет «на полке» готовой ракеты, зато имеется возможность создать ее за несколько месяцев. Военное ведомство еще в начале года сообщило о начале разработки.Как заявил военный аналитик Марк Шнайдер, на выход США из договора Москва сможет отреагировать лишь словами и вряд ли позволит себе сделать что-то большее – Россия и так тратит на оборону максимальную сумму, какую только может себе позволить.К тому же, по его словам, на российскую экономику давят санкции, война на востоке Украины и в Сирии.сказал эксперт.Напомним, в октябре Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РСМД, ссылаясь на нарушение Россией положений документа. В Москве отметили угрозу новой гонки вооружений, а также пообещали в случае необходимости принять ответные меры. При этом, по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия постарается избежать повторения советского опыта и не станет отвечать «настолько затратными методами».