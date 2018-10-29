Двигатели второго этапа для Ту-160. О контракте на НК-32-02

Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" (Самара) на поставку 22 двигателей НК-32-02 (второй серии) для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, заявил генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.Кроме этого, до конца 2018 года Минобороны России получит установочную партию новых двигателей типа НК-32 второй очереди в количестве 4 штук, изготовленную на предприятии. В настоящее время все изделия установочной партии под контролем представителей российского военного ведомства проходят стендовые испытания с целью определения готовности предприятия к их серийному производству.Производство советских турбореактивных двигателей НК-32, устанавливаемых на Ту-160 "Белый лебедь", было прекращено после развала Советского Союза, но в настоящее время принято решение возобновить их производство, но уже в модернизированном варианте (НК-32-02). Новый двигатель на 10% экономичнее старого, что в среднем дает увеличение дальности полета модернизированного Ту-160 на тысячу километров.В планах Объединенной двигателестроительной корпорации довести количество выпускаемых и ремонтируемых авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей до 200 изделий к 2025 году.