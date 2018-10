Оружие, которое построят США после выхода из Договора о РСМД

Крылатая ракета BGM-109G — модификация морской BGM-109A, предназначенная для использования с сухопутной пусковой установкой



Старт ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS)



Запуск противоракеты комплексом Aegis Ashore



Баллистические ракеты Pershing II



Китайские комплексы DF-21



Сравнение дальности разных средств поражения, от активно-реактивных артиллерийских снарядов до перспективных гиперзвуковых систем



Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin PIM



Перспективный гиперзвуковой летательный аппарат от компании Raytheon



Схема немецкой ракеты V-2 — первой в мире баллистической ракеты, доведенной до боевого применения



Ракета Pershing II

Статья «What Weapons Will The US Build After The INF Treaty?»:

https://breakingdefense.com/2018/10/what-weapons-will-the-us-build-after-the-inf

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и это стало одной из главных тем последних дней. Прежде всего специалистов и общественность интересует вопрос последствий такого решения, в том числе в военно-технической сфере. Как оказалось, Соединенные Штаты давно интересовались этой проблематикой и уже сделали определенные выводы. Сразу после выхода из ДРСМД они смогут запустить несколько реальных проектов, уже проработанных на уровне общей теории.Любопытная информация об американских исследованиях была опубликована 22 октября изданием Breaking Defense. Сидней Дж. Фридберг представил статью под названием «What Weapons Will The US Build After The INF Treaty?» («Какое оружие США будут строить после выхода из Договора о РСМД?»). Во вступлении к статье отмечалось: США изучают все доступные возможности, от передовых гиперзвуковых технологий и пушки с дальностью стрельбы в 1000 миль до сухопутных версий ракеты Tomahawk и модернизации комплексов Pershing.В начале материала указывается, что последнее решение Д. Трампа о договоре РСМД (подписанном при Рональде Рейгане) позволяет Соединенным Штатам использовать принципиально новые решения и технологии, такие, как гиперзвуковое оружие. В то же время появляется возможность применения менее экзотических решений, таких, как баллистические ракеты средней дальности, пока запрещенные договором.Автор именует ракеты средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear) продуктом особого периода холодной войны. Все еще действующий договор запрещает создавать и эксплуатировать любые баллистические ракеты с дальностью от 500 до 5500 км – вне зависимости от боевого оснащения. При этом запрет касается только сухопутных систем. Такое же оружие, применяемое самолетом, кораблем или подводной лодкой, разрешено.Возникает вопрос: что могли бы сделать военные США в случае отсутствия нынешнего договора о РСМД? Еще в 2013 году Пентагон составил особый доклад для Конгресса, темой которого стали подобные вопросы. Документ официально не публиковался, но издание Breaking Defense смогло заполучить его и теперь оглашает наиболее интересные моменты.В распоряжении армии США имеется значительное количество авиационного и флотского оружия, не подпадающего под действие Договора. Единственной существующей сухопутной системой, приближающейся к нижней границе ограничений, является оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System – «Армейская тактическая ракетная система»). Однако командование решило не модернизировать эту систему, разработанную еще в восьмидесятых годах. Увеличение ее дальности попросту нецелесообразно.Вместо проекта модернизации ATACMS разрабатывается совершенно новое оружие. В рамках программы PRSM (Precision Strike Missile – «Ракета точного удара») планируется создать комплекс с дальностью стрельбы 499 км. При этом военные отмечают, что указанная дальность связана с договором о РСМД, а не с технологическими ограничениями. Таким образом, отказ от Договора снимет ограничения по дальности для ракеты PRSM, но уже не изменит будущее изделия ATACMS.Этот вариант С. Фридберг называет самым простым. Крылатая ракета наземного базирования BGM-109G, в свое время ставшая одним из главных аргументов в пользу будущего начала переговоров по договору о РСМД и снятая с вооружения после его появления, представляет собой всего лишь модификацию флотского изделия BGM-109A Tomahawk. Неядерная версия такого оружия имеется почти на каждом крейсере, эсминце или подлодке.Перенести «Томагавк» с морских платформ на сухопутные сейчас еще проще, чем в прошлом. Это связано с тем, что США развертывает универсальные пусковые установки в Польше и Румынии, где они должны работать в составе системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Вашингтон неоднократно решительно отрицал возможности использования последней в качестве наступательного оружия. В то же время Россия постоянно говорила о применении в составе Aegis Ashore универсальной установки Mk 41, пригодной для стрельбы как противоракетами, так и крылатыми ракетами «земля-земля». Расширение возможностей комплекса ПРО, вероятно, будет сравнительно простым. Для этого необходимо разместить в пусковых установках ракеты, а также установить необходимое программное обеспечение.Также автор Breaking Defense находит в ситуации с крылатыми ракетами повод для грустной улыбки. Он указывает на определенную иронию в том, что нарушения договора о РСМД Россией могут привести к воплощению самых серьезных ее опасений.В этом случае Соединенным Штатам предстоит создать новую ракету средней дальности, которой предстоит занять тактическую нишу изделий Pershing II. Эти ракеты были уничтожены в соответствии с Договором, а прямые их аналоги у США отсутствуют. Эксплуатируемые изделия Minuteman III и Trident D5 относятся к иному классу и отличаются дальностью стрельбы более 5500 км. Впрочем, принципы действия баллистических ракет за последние десятилетия не изменились, и с этой точки зрения «Минитмен» не отличается от немецкой V-2 времен Второй мировой войны. При помощи ракетных двигателей боевой блок направляется вверх, после чего спускается к намеченной цели по баллистической траектории. Более того, изучение баллистического движения началось еще в Эпоху возрождения, во времена пороховых пушек, а Исаак Ньютон позже создал необходимые формулы его расчета.Одним из главных поводов для создания и внедрения новых технологий, таких как гиперзвуковые летательные аппараты, фактически является необходимость избавления от характерных недостатков баллистических ракет. Их траектория предсказуема, что облегчает работу противоракет. Маневрирующие изделия, в свою очередь, смогут с большей вероятностью прорвать ПРО. В то же время, существуют сложности и опасения. Разработка перспективных образцов с новыми возможностями крайне трудна.После этого автор задает вопрос о «золотой середине» в сфере перспективных вооружений, ожидаемых после отказа от Договора. Отчет 2013 года предлагал решение этой проблемы. Одна из категорий оружия описывалась с серьезным энтузиазмом.Маневрирующий боевой блок – это продвинутая версия традиционного боевого оснащения баллистических ракет, имеющая особые возможности. Он способен планировать и маневрировать на нисходящей части траектории. Из-за этого противоракетная оборона не сможет рассчитать и предугадать его траекторию по известным формулам баллистического движения.Эта концепция сочетает в себе проверенный временем запуск боевого блока при помощи баллистической ракеты и особое боевое оснащение с собственными средствами управления. Предположительно, по подобному принципу построена китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D. Изделие такой архитектуры отличается от традиционных баллистических ракет более высокой эффективностью, а от «чистых» гиперзвуковых систем – меньшей сложностью и стоимостью. Ракеты средней дальности с маневрирующими боевыми блоками могут стать удобным средством для среднесрочной перспективы. Они смогут удачно закрыть промежуток между развертыванием наземных ракет Tomahawk и созданием полноценных гиперзвуковых комплексов.Армия, военно-морские и военно-воздушные силы США сейчас работают над созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, способных летать со скоростью в 5 раз выше скорости звука. Breaking Defense отмечает, что боевые блоки «традиционных» баллистических ракет развивают и большие скорости, но они движутся по предсказуемой траектории и не могут маневрировать. При этом именно армия США заинтересована в отказе от договора о РСМД, который ограничивает развитие ее вооружений.Армия утверждает, что намерена развивать свои стратегические вооружения вне зависимости от дальнейшей судьбы Договора. Однако пока он действует, она будет соблюдать условия и ограничения. В то же время, армейское командование не уточняло, как в таком случае будут создаваться системы с дальностью стрельбы в тысячу миль. Однако, по данным издания, речь идет о паре перспективных ракетных систем, которые смогут дополнять друг друга.Первый проект, пока не демонстрировавшийся публично, предусматривает создание гиперзвукового ударного аппарата наземного базирования. Он будет сочетать высокую скорость, высокую эффективность и высокую стоимость. С помощью такого оружия предполагается поражать разные цели, в том числе самые сложные – такие как подземные командные пункты противника.Также прорабатывается концепция SLRC (Strategic Long-Range Cannon – «Стратегическая пушка большой дальности»). В этом случае предлагается использование гаубицы увеличенного калибра, способной запускать сравнительно медленные снаряды активно-реактивного типа. Ее целью станут радиолокаторы, пусковые установки, командные пункты и т.д. Для увеличения дальности стрельбы предлагается использовать давно известный и проверенный принцип активно-реактивного снаряда. Система SLRC должна отличаться приемлемой стоимостью эксплуатации, поскольку само орудие, в отличие от ракет, является многоразовым.С. Фридберг указывает, что обе эти концепции не соответствуют определениям и ограничениям договора о РСМД – они не предусматривают использование ракеты, летящей по баллистической траектории. Так, снаряды нового орудия остаются на неизменной баллистической траектории только до момента включения реактивного двигателя. Гиперзвуковой летательный аппарат должен начинать свой полет подобно самолету, но после выработки горючего ему придется переходить к планированию. Автор напоминает о высказываниях администрации бывшего президента США Б. Обамы. В ходе переговоров по будущему договору СНВ-III американские делегаты особо отмечали, что гиперзвуковые аппараты не являются баллистическим оружием.Также вполне возможно, что новые образцы не будут соответствовать определению крылатой ракеты, данному в Договоре. Согласно последнему, к этому классу относились беспилотные летательные аппараты, полет которых на большей части траектории обеспечивается аэродинамическими силами. В этом отношении гиперзвуковой аппарат похож на камешек, прыгающий по поверхности воды. Его полет нельзя назвать аэродинамическим или баллистическим. Особые орудия, а точнее их снаряды, тоже нельзя будет отнести к классу баллистических или крылатых ракет в связи со спецификой полета.Автор отмечает, что все приведенные аргументы технического характера, согласно которым перспективные системы не противоречат условиям Договора, сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, есть вероятность того, что Россия их попросту не примет. Так, Москва достаточно давно утверждает, что беспилотные летательные аппараты с ударным вооружением – важная часть вооруженных сил США – соответствуют определению крылатой ракеты, приводимого в Договоре о РСМД. Столь широкая трактовка условий соглашения не оставляет лазеек, через которые сможет «пролететь» то или иное оружие.Во-вторых, американские военные могут посчитать, что перспективное оружие им не нужно. Если Соединенные Штаты действительно выйдут из Договора, то им больше не придется беспокоиться о выполнении его требований. В связи с этим они смогут строить баллистические ракеты нужных классов – оружие более простое и дешевое чем гиперзвуковые аппараты или суперпушки. В докладе 2013 года этот вопрос раскрывается следующим образом.В свете существующих запретов на ракеты средней и малой дальности и приводимых в Договоре определений такого оружия предлагается развитие летательных аппаратов-планеров, разгоняемых специальными ускорителями. Цель таких проектов состоит в увеличении продолжительности небаллистического полета до 50% от всей траектории. При отсутствии ограничений наилучшие боевые качества будут у баллистической ракеты с маневрирующим боевым блоком. Такой комплекс отличается меньшей стоимостью и сокращенными технологическими рисками.Одновременно с этим в докладе, попавшем в редакцию Breaking Defense, отсутствовал оптимизм в отношении баллистических ракет «традиционного» вида. В документе указывалось, что система с чисто баллистической траекторией, несмотря на высокую скорость боевого блока на нисходящем участке траектории, не отличается приемлемой боевой устойчивостью. Траектория блока предсказуема, что упрощает его поражение современными противоракетными системами. Кроме того, точность такого оружия недостаточна для эффективного использования неядерных боезарядов.Баллистическая ракета с маневрирующим блоком оказывается достаточно сложной целью для ПРО. При этом она проще в разработке, чем гиперзвуковые системы. Доклад Пентагона называет это эволюцией баллистических ракет, но не принципиально новой технологией. С. Дж. Фридберг высказывает предположение: даже если США решат работать над гиперзвуковыми технологиями и суперпушками, сначала, скорее всего, им придется заняться тематикой усовершенствованных баллистических ракет. Боевая часть перспективных ракет средней или малой дальности будет серьезно отличаться от разработок восьмидесятых годов, тогда как ее носители будут похожи на возрожденное изделие Pershing II.