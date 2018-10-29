ССЗ "Северная Верфь" достраивает судно "Всеволод Бобров". Когда же в строй?

На судостроительном заводе "Северная верфь" продолжаются работы по достройке судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120. На данный момент на судне смонтированы два крана грузоподъемностью 50 тонн каждый, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".Как сообщают на ССЗ "Северная Верфь", в настоящее время судно подготовлено к затяжке кабеля общей длиной в 175 км, работы по которому займут 4-5 месяцев, после чего начнется монтаж электрических систем корабля. Начато оборудование помещений, ведется заливка полов, при этом на первом и втором ярусе она уже закончена. Готовится установка мебели.Швартовные испытания судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" должны начаться весной 2019 года, а вселение экипажа произойдет в начале лета. Ходовые испытания намечены на конец лета - на август. По планам Минобороны судно должно быть передано флоту до конца будущего года.Судно ледового класса "Всеволод Бобров" заложено в 2013 году и спущено на воду в 2016. Это второй корабль такого проекта, строящийся на "Северной верфи", после головного "Эльбруса" и первый серийный.Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Система динамического позиционирования позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, имеется грузовая палуба площадью более 700 кв. м. и другое. Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов; за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии); проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.Длина - 95 м; Ширина - 22 м; Осадка - 9 м; Скорость – 18 узлов; Водоизмещение – 9 500 т; Дальность плавания - 5 000 морских миль; Автономность - около 60 суток;