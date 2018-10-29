ВМС Украины формируют новую бригаду морпехов
В Одесской области формируется вторая по счету бригада морпехов ВМС Украины, сообщает ресурс Думская.
По данным источников издания, соединение разместят в новых военных городках Дачное-1 и Дачное-2, строительство которых в скором времени будет завершено.
Численность бригады не сообщается, известно лишь, что в ее состав войдет 137-й батальон морской пехоты, который сегодня дислоцируется в Дачном, говорится в материале.
Как рассказали собеседники, бригада получит номер 35. Командиром назначен полковник Николай Палас, который в скором времени должен оставить должность заместителя командира 25-й бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Украины.
Ресурс подчеркивает, что Палас весной 2014 года вместе с ротой десантников находился в Крыму. И когда на полуострове начались известные события, полковник отказался сдавать оружие и переходить на сторону российских войск. На ультиматум россиян он якобы ответил, что в его подразделении «достаточно огневых средств и боеприпасов» для длительной обороны. В результате рота Паласа стала единственным подразделением, покинувшим Крым с оружием и на своей технике.
После этого полковник поучаствовал в боевых действиях в Донбассе, где получил ранение. Имеет ордена «За мужество» и Богдана Хмельницкого III степени.
Сегодня в состав МП ВМСУ входит одна бригада морпехов, батальоны которой дислоцированы Бердянске, Николаеве и Мариуполе; отдельный Одесский батальон, расквартированный в поселке Дачное (под Одессой)»; реактивный полк, а также артиллерийская бригада с дивизионами в Дачном, Очакове и Белгороде-Днестровском.
По данным источников издания, соединение разместят в новых военных городках Дачное-1 и Дачное-2, строительство которых в скором времени будет завершено.
Численность бригады не сообщается, известно лишь, что в ее состав войдет 137-й батальон морской пехоты, который сегодня дислоцируется в Дачном, говорится в материале.
Как рассказали собеседники, бригада получит номер 35. Командиром назначен полковник Николай Палас, который в скором времени должен оставить должность заместителя командира 25-й бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Украины.
Ресурс подчеркивает, что Палас весной 2014 года вместе с ротой десантников находился в Крыму. И когда на полуострове начались известные события, полковник отказался сдавать оружие и переходить на сторону российских войск. На ультиматум россиян он якобы ответил, что в его подразделении «достаточно огневых средств и боеприпасов» для длительной обороны. В результате рота Паласа стала единственным подразделением, покинувшим Крым с оружием и на своей технике.
После этого полковник поучаствовал в боевых действиях в Донбассе, где получил ранение. Имеет ордена «За мужество» и Богдана Хмельницкого III степени.
Сегодня в состав МП ВМСУ входит одна бригада морпехов, батальоны которой дислоцированы Бердянске, Николаеве и Мариуполе; отдельный Одесский батальон, расквартированный в поселке Дачное (под Одессой)»; реактивный полк, а также артиллерийская бригада с дивизионами в Дачном, Очакове и Белгороде-Днестровском.
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