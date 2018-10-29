Береговая охрана РФ пополнилась очередным кораблём
На территории судостроительной фирмы «Алмаз» (Санкт-Петербург) состоялась церемония подписания приемного акта и поднятия флага на сторожевом корабле ПСКР-933 «Керчь» проекта 10410 («Светляк»), построенном для Пограничной охраны ФСБ РФ сообщает bmpd.
Это первый пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 10410, построенный в РФ после возобновления серийного строительства. Разработчик проекта – ЦМКБ «Алмаз».
Контракт на постройку «Керчи» заключен в 2016 году. Корабль заложен в мае 2017 года, спущен на воду в июне 2018 года. Ходовые испытания были начаты в сентябре.
Выпуск кораблей указанного проекта был прекращен на «Алмазе» в 2015 году. Всего с 1992-го по 2015 год предприятие передало Пограничной службе ФСБ 12 ПСКР. В 2016 году пограничники решили возобновить строительство кораблей проекта «Светляк» и выдали заказы на строительство 4 единиц трем предприятиям: Восточной верфи (2 ед.), Ярославскому заводу и фирме «Алмаз».
В общей сложности все упомянутые предприятия ранее (до 2015 года) передали пограничной службе 33 корабля проекта 10410/10410Б. Еще семь кораблей (проект 10412) были построены для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении.
Длина корабля – около 50 м, ширина – 9 м, водоизмещение (полное) – 375 т, скорость хода – до 32 узлов. Дальность плавания до 1,5 тыс. миль, автономность 10 суток. Экипаж – 28 человек. Вооружен артиллерийскими установками АК-176 (76 мм) и АК-630М (30 мм).
Это первый пограничный сторожевой корабль (ПСКР) проекта 10410, построенный в РФ после возобновления серийного строительства. Разработчик проекта – ЦМКБ «Алмаз».
Контракт на постройку «Керчи» заключен в 2016 году. Корабль заложен в мае 2017 года, спущен на воду в июне 2018 года. Ходовые испытания были начаты в сентябре.
Выпуск кораблей указанного проекта был прекращен на «Алмазе» в 2015 году. Всего с 1992-го по 2015 год предприятие передало Пограничной службе ФСБ 12 ПСКР. В 2016 году пограничники решили возобновить строительство кораблей проекта «Светляк» и выдали заказы на строительство 4 единиц трем предприятиям: Восточной верфи (2 ед.), Ярославскому заводу и фирме «Алмаз».
В общей сложности все упомянутые предприятия ранее (до 2015 года) передали пограничной службе 33 корабля проекта 10410/10410Б. Еще семь кораблей (проект 10412) были построены для иностранных заказчиков – Вьетнама и Словении.
Длина корабля – около 50 м, ширина – 9 м, водоизмещение (полное) – 375 т, скорость хода – до 32 узлов. Дальность плавания до 1,5 тыс. миль, автономность 10 суток. Экипаж – 28 человек. Вооружен артиллерийскими установками АК-176 (76 мм) и АК-630М (30 мм).
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