Проект БДК "Иван Грен" получит своё продолжение, но вот когда?

Объединенная судостроительная корпорация "продолжит" серию проекта 11711, создав на основе большого десантного корабля типа "Иван Грен" перспективное экспедиционное судно для ВМФ России. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.Как пояснил Рахманов, на базе БДК типа "Иван Грен" будут созданы универсальные десантные корабли, тем самым с соответствующими доработками будет продолжена серия проекта 11711. В настоящее время работы по ним еще не начаты, но все это уже имеется в концептуальных наработках, добавил он, отвечая на вопрос, на базе каких кораблей планируется создавать новые экспедиционные суда. При этом он пояснил, что под экспедиционными судами понимаются десантные корабли различного рода, которые везут какую-нибудь "экспедицию" из пункта А в пункт Б, при этом обеспечивая "экспедиции" работу с воздуха или высадку на берег.Также Рахманов заявил, что новые "экспедиционные" корабли будут нужны Военно-морскому флоту в любом случае, а под что они будут "заточены" - это уже вопрос к Минобороны, какие поступят требования, под такие и будут создаваться корабли.