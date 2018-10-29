Новости

В Балтийск из дальнего похода вернулся фрегат «Ярослав Мудрый»

14
В воскресенье сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» зашел в военную гавань Балтийска после выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает пресс-служба ЗВО.




Фрегат вернулся технически исправным и, по словам командира Романа Ашурова, готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

По традиции, экипажу были вручены хлеб-соль и жареный поросенок. Отличившиеся в походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.



Сообщается, что «Ярослав Мудрый» вышел из главной базы Балтийского флота в середине апреля текущего года. Основными задачами похода являлись выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, обеспечение безопасности о судоходства в районе Африканского рога и Аденского залива, а также демонстрация Андреевского флага.

За время похода экипаж успешно выполнил задачи антипиратской вахты, совершил несколько заходов в порты Африки, принял участие в учении МВФ РФ, проведенном в Средиземном море.

По данным пресс-службы, за время похода, длившегося более полугода, корабль прошел свыше 30 тыс. миль.

Находившиеся на борту морские пехотинцы провели в походе десятки тренировок, в том числе с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Сторожевик "Ярослав Мудрый" зашёл в порт государства Тринидад и Тобаго
Покорители трёх стихий
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти