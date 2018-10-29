В Балтийск из дальнего похода вернулся фрегат «Ярослав Мудрый»
В воскресенье сторожевой корабль (СКР) «Ярослав Мудрый» зашел в военную гавань Балтийска после выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает пресс-служба ЗВО.
Фрегат вернулся технически исправным и, по словам командира Романа Ашурова, готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.
По традиции, экипажу были вручены хлеб-соль и жареный поросенок. Отличившиеся в походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.
Сообщается, что «Ярослав Мудрый» вышел из главной базы Балтийского флота в середине апреля текущего года. Основными задачами похода являлись выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, обеспечение безопасности о судоходства в районе Африканского рога и Аденского залива, а также демонстрация Андреевского флага.
За время похода экипаж успешно выполнил задачи антипиратской вахты, совершил несколько заходов в порты Африки, принял участие в учении МВФ РФ, проведенном в Средиземном море.
По данным пресс-службы, за время похода, длившегося более полугода, корабль прошел свыше 30 тыс. миль.
Находившиеся на борту морские пехотинцы провели в походе десятки тренировок, в том числе с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия.
Фрегат вернулся технически исправным и, по словам командира Романа Ашурова, готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.
По традиции, экипажу были вручены хлеб-соль и жареный поросенок. Отличившиеся в походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.
Сообщается, что «Ярослав Мудрый» вышел из главной базы Балтийского флота в середине апреля текущего года. Основными задачами похода являлись выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, обеспечение безопасности о судоходства в районе Африканского рога и Аденского залива, а также демонстрация Андреевского флага.
За время похода экипаж успешно выполнил задачи антипиратской вахты, совершил несколько заходов в порты Африки, принял участие в учении МВФ РФ, проведенном в Средиземном море.
По данным пресс-службы, за время похода, длившегося более полугода, корабль прошел свыше 30 тыс. миль.
Находившиеся на борту морские пехотинцы провели в походе десятки тренировок, в том числе с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ