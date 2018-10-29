Кубинус "Искандерус". Редкий вид хищника для отрезвления горячих голов

На днях бывший посол США в России Майкл Макфол (тот самый, который назвал РФ «дикой страной»), комментируя заявления Дональда Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что это «станет подарком Путину». По словам Макфола, Трамп запускает новую гонку вооружений, которая будет требовать от Соединённых Штатов всё новых и новых финансовых ресурсов. В конечном итоге, это может подорвать безопасность США, а вдобавок оттолкнёт от Вашингтона европейских союзников.Эксперты в Европе тем времени высказали предположение о том, что четырёхсторонний саммит в Стамбуле по Сирии на самом деле стал возможностью для Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона обсудить не только САР, но и ту самую инициативу Трампа по выходу из ДРСМД. Главы Германии и Франции вполне могли побеседовать с российским лидером по поводу того, что он предпримет, если в Европе вновь появятся американские ракеты, например, средней дальности (наземного базирования).А что действительно готова предпринять Россия, если США начнут работу по размещению ракет СМД наземного базирования на Европейском континенте? Здесь важно напомнить, что российские власти уже обращали внимание на фактическое нарушение Соединёнными Штатами договора, подписанного в 1987 году. В частности, нарушение касается размещения в Восточной Европе элементов ПРО (румынский городок Девеселу и польское Редзиково). Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что эти объекты можно сколько угодно называть ПРОТИВОракетными, но на самом деле пусковые установки без особого труда можно превратить в ракетные – наступательного характера. А решение по объектам в Румынии и Польше, принималось, как известно ещё до появления Трампа в Овальном кабинете.Значит, Россия уже готова к выходу США из ДРСМД? По большому счёту – вполне. Размещение тех же ОТРК «Искандер» в Калининградской области, ставшее ответом на продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам – один из важных шагов. Ведь если сами США заявляют, что дальность действия ракет «Искандера» существенно больше заявленных 500 км, то пусть теперь эти заявления активнее переваривают те же Меркель с Макроном, если вдруг США продавят размещение ракет СМД ещё и на их территории. Вдобавок Россия подготовлена на европейском направлении наличием флотской составляющей с «Калибрами» (морского базирования). Фактически никакой гонки вооружений со стороны России вести вовсе не нужно. Все критические европейские направления, откуда гипотетически может быть нанесён удар с малым подлётным временем ракет, уже находятся под прицелом. А как иначе? Не зря же были и "жирные" годы, когда в оборонку вливались невиданные за все последние десятилетия средства.Может ли Россия разместить комплексы с ракетами среднего радиуса действия на американском направлении? Тут есть варианты. Один из них – возможность использования стран Карибского бассейна, что уже само по себе вызывает определённые исторические ассоциации. Если без лишней рефлексии и сугубо с военной точки зрения, то, например, от северо-запада Венесуэлы до американского Ки-Уэста – около 1,8 тыс. км, до ассоциированного с США Пуэрто-Рико – около 800 км. А если говорить о расстояния от Кубы, то достанет и тот «Искандер», у которого сугубо канонические ракеты с дальностью не более 499,9 км. Если это будет нужно, то с Гаваной при желании можно договориться. Не так давно ведь миллиардные долги списали...А г-ну Болтону, который прилетал в Москву без оливок и оливковых ветвей, эти перспективы, должно быть, обрисовали куда более красочно.