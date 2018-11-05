Специальный пневматический пистолет SAC-46 Flying Dragon (США)

Сегодня, 05:49



Изделие SAC-46 Flying Dragon в полной "винтовочной" конфигурации



Рамка пистолета без ствола со сложенным прицелом и закрепленной крышкой контейнера баллона



Все компоненты комплекса: передняя и задняя секции ствола, дротик и рамка



Дротики для "Летающего дракона" в металлической коробке для переноски

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

https://rockislandauction.com/

http://guns.com/