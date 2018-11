Специальный пневматический пистолет SAC-46 Flying Dragon (США)

Изделие SAC-46 Flying Dragon в полной "винтовочной" конфигурации



Рамка пистолета без ствола со сложенным прицелом и закрепленной крышкой контейнера баллона



Все компоненты комплекса: передняя и задняя секции ствола, дротик и рамка



Дротики для "Летающего дракона" в металлической коробке для переноски

С момента своего основания американское Управление стратегических служб (Office of Strategic Services или OSS) занималось разработкой специальных средств и особого вооружения. Важное место в истории этой структуры занимает программа создания бесшумного оружия , в рамках которой было предложено несколько любопытных образцов с разной конструкцией и отличающимися принципами действия. В частности, на определенном этапе работ конструкторы OSS обратили внимание на бесшумное пневматическое оружие. Результатом этого стал пистолет SAC-46 Flying Dragon.Уже в 1943 году специалисты OSS определили возможные варианты перспективного бесшумного оружия, пригодного для незаметной ликвидации вражеских часовых, собак или важных лиц. Предлагалось использовать огнестрельное оружие с глушителями, специальные арбалеты (вернее, особые рогатки с резиновыми жгутами), пневматическое вооружение и т.д. Теоретическая и практическая проработка идей показала, что огнестрельное и метательное оружие способно показывать приемлемые боевые характеристики, тогда как пневматическое оказывалось недостаточно мощным. От него закономерно отказались, продолжив развитие иных идей.Впрочем, о пневматических системах не забыли. В теории, такое оружие выгодно отличалось от другого меньшим шумом выстрела. Проблему недостаточной мощности и убойной силы можно было решить при помощи боеприпасов-дротиков, несущих то или иное химическое соединение. В зависимости от задачи, стрелок мог бы использовать дротик с быстродействующим транквилизатором или ядом. Готовый комплекс в составе пневматического оружия и специальных дротиков мог представлять интерес для подразделений OSS, но до определенного времени такие идеи не рассматривались всерьез.Мнение о перспективах пневматического оружия изменилось только в феврале 1945 года. Результатом этого стал старт нового проекта по созданию бесшумной системы вооружения. Ведущую роль в этом проекте играли специалисты Управления стратегических служб. Также к работам привлекли коммерческую компанию Long Engineering and Research Corporation. Она должна была помочь в проектировании, затем изготовить опытные образцы, а в дальнейшем освоить серийное производство.Новый проект специального оружия получил непримечательное обозначение SAC-46, не раскрывавшее его предназначение и особенности. Кроме того, изделию присвоили имя Flying Dragon («Летающий дракон»), которое тоже способствовало сохранению секретности.Проектирование нового оружия заняло несколько месяцев. В ходе разработки конструкторам двух организаций предстояло решить несколько основных задач. «Летающий дракон» должен был отличаться малыми размерами и весом, упрощающими его транспортировку и применение диверсантами. При этом следовало обеспечить достаточно высокие характеристики дальности и точности стрельбы, несмотря на использование сжатого газа. Наконец, оружие нуждалось в особом боеприпасе, поражающем цель не за счет своей кинетической энергии.По результатам поисков, конструкторы нашли оптимальный вариант архитектуры перспективного изделия. SAC-46 предлагалось выполнить в виде пистолета со стволом исключительной длины. В качестве источника энергии планировалось использовать углекислый газ, подаваемый из стандартного баллончика с 12-граммовым зарядом. Специфические требования и особая архитектура нового оружия не позволили конструкторам использовать какие-либо готовые устройства. Все компоненты пистолета планировалось изготавливать с нуля.Главной деталью пистолета SAC-46 стала литая алюминиевая рамка несложной формы. Верхняя ее часть имела U-образный профиль и предназначалась для установки нескольких продольных устройств. Низ рамки представлял собой рукоятку пистолетного типа изогнутой формы. Такая рукоятка была выполнена полой, снизу на ней имелась пружина-стопор. Внутри рукояти предлагалось транспортировать инструмент для досылания дротика в камору. Он помещался в имеющуюся полость, а пружина не позволяла ему выпасть наружу.Сверху на рамке помещалась короткая продольная трубка, выполнявшая несколько функций. Передняя ее часть, имевшая меньший диаметр, являлась каморой для размещения боеприпаса. Задняя использовалась в составе газовой системы. Ниже, на уровне верха рукоятки, на рамке имелись еще несколько устройств. Так, непосредственно под верхней трубкой расположили контейнер для газового баллончика. Его выполнили открытым спереди. На своем месте баллончик закреплялся при помощи передней крышки с байонетным соединением. За трубчатым контейнером находилась система с пружиной и иглой, необходимая для вскрытия баллончика и подачи газа в оружие.Изделие Flying Dragon имело крайне простой спусковой механизм. Спереди на рукоятке находился изогнутый стержень, выполнявший функции спускового крючка. Нажатие на него приводило к взведению и освобождению подпружиненной иглы, пробивавшей мембрану баллончика. После этого сжатый газ по L-образной трубке попадал в верхнюю часть оружия, в камору.Как известно, пневматическое оружие не отличается высокими показателями начальной скорости снаряда и его дульной энергии. В проекте SAC-46 эту проблему решили при помощи длинного ствола. Кроме того, ствол выполнили разборным. За счет этого удалось оптимально использовать энергию сжатого газа, а также облегчить транспортировку оружия. Также появилась возможность изменять длину в соответствии с текущими условиями.Гладкий ствол «Летающего дракона» имел калибр 12,7 мм и состоял из трех основных частей. Первая отличалась малой длиной и располагалась непосредственно на рамке. Во время выстрела она выполняла функции задней части каморы и частично вмещала дротик. Вторая и третья секции являлись съемными. Они были выполнены в виде трубок, на задних частях которых имелись втулки большего диаметра, использовавшиеся в составе байонетного крепления. Передняя секция, образовывавшая дульную часть ствола, получила кольцевое основание с небольшой мушкой. Обе секции имели одинаковую длину 16 и 1/8 дюйма (409,6 мм) и фактически отличались только наличием или отсутствием мушки.В зависимости от поставленной задачи и имеющихся условий, стрелок мог оснастить свое оружие одной или двумя секциями ствола. В документации по изделию SAC-46 конфигурация с одной секцией обозначалась как «пистолетная», с двумя – как «винтовочная». Стрельба на малые дистанции могла осуществляться в любой конфигурации. Для атаки удаленной цели требовалось использовать обе съемные секции ствола.Бесшумный пистолет Flying Dragon получил интересные прицельные приспособления, учитывавшие возможность изменения длины ствола и траектории дротика. На передней секции ствола имелась неподвижная мушка. На рамке, в свою очередь, закрепили перекидной L-образный целик. На его коротком элементе имелись два отверстия с пометками «50 R» и «50 P». Длинная часть целика получила прорезь и пару отверстий с обозначениями «100 P», «100 R» и «150 R&P». Цифра обозначала расчетную дальность стрельбы (вероятно, в футах), буква – конфигурацию ствола. Отверстия с литерой «P» следовало использовать с «пистолетным» стволом, а «R» предназначались для длинного «винтовочного».Специально для SAC-46 был разработан боеприпас-дротик, способный поражать противника за счет особого снаряжения. Дротик имел конический заостренный головной обтекатель, закрепленный на продолговатом пластиковом корпусе. На широкой части конуса имелась резиновая шайба-обтюратор. Центральная часть пластиковой детали имела уменьшенный диаметр, в хвосте предусматривалось длинное Х-образное оперение. Общая длина дротика – 146 мм.В связи с наличием разборного длинного ствола изделие Flying Dragon отличалось весьма примечательными габаритами. Общая длина оружия в винтовочной конфигурации составляла 35,5 дюйма – 902 мм. Пистолет с односекционным стволом был короче – лишь 492 мм. Рамка без секций ствола имела длину всего 171,45 мм при высоте 178 мм. Переноска разобранного пневматического пистолета не представляла особой проблемы; для этого была создана особая кобура с отсеками для рамки, двух секций ствола, дротиков и баллончиков. Также известно о разработке жесткого кейса с местами для укладки всех компонентов оружия.Ограниченные характеристики сжатого газа сказались на основных показателях оружия. По известным данным, прицельная дальность стрельбы составляла 50-150 футов (от 15,24 до 45,7 м). В некоторых источниках упоминается, что разметка прицела указывала дальность в ярдах (45,7-137 м), однако такие характеристики пневматического оружия сомнительны.Пистолет SAC-46 не отличался особой сложностью эксплуатации. Перед стрельбой следовало поместить газовый баллончик в контейнер под стволом и зафиксировать его передней крышкой. Далее в заднюю секцию ствола, расположенную на рамке, нужно было поместить дротик нужного типа. После этого следовало устанавливать одну или две секции ствола, надевая их на дротик. Затем следовало наведение оружия и нажатие на спусковой крючок. Крючок взводил и освобождал иглу, которая пробивала мембрану баллона и отводила сжатый газ в систему трубок и камору. Расширяясь, углекислый газ проталкивал дротик по стволу и отправлял его в сторону цели. Большая длина ствола позволяла разгонять боеприпас в течение увеличенного времени и эффективнее передавать ему энергию.Для подготовки к следующему выстрелу следовало установить новый баллон и, убрав секции ствола, поместить в оружие новый дротик. На подобную процедуру, как показали испытания, уходило не более 30 с. Естественно, для быстрой перезарядки требовался определенный опыт и отсутствие отвлекающих факторов.Разработка проекта SAC-46 Flying Dragon стартовала в феврале 1945 года и заняла несколько месяцев. В июне компания Long Engineering and Research Corporation передала Управлению стратегических служб первый опытный образец (либо партию) нового типа. По результатам проверки этого изделия OSS должна была принять решение о принятии на вооружение или об отказе. Тесты не заняли много времени, и вскоре специалисты определили будущее оригинальной разработки.В ходе испытаний были подтверждены не самые выдающиеся боевые качества нового оружия. Баллончик с 12 граммами углекислого газа не был оптимальным источником энергии, и потому дальность стрельбы оставляла желать лучшего даже при использовании обеих секций ствола. Впрочем, пистолет оказался достаточно удобным в транспортировке и эксплуатации и в этом отношении мог превосходить другие образцы специального оружия.Главной задачей проекта SAC-46 было сокращение громкости выстрела. Испытания показали, что шум от нового пистолета не превышает 66 дБ – оружие было не громче спокойного разговора. При этом «Летающий дракон» оказался заметно тише любых других образцов бесшумного оружия, как серийного, так и не вышедшего из стадии испытаний. В определенных обстоятельствах это могло стать серьезным преимуществом.С самого начала было понятно, что пневматический SAC-46 будет проигрывать прочим образцам по боевым качествам, в первую очередь по пробивному и убойному действию. Эту проблему предлагалось решать при помощи особых химических веществ, наносимых на обтекатель дротика. Имелась возможность выпуска усыпляющих и отравляющих боеприпасов. Кроме того, можно было создать специальные изделия, такие как дымовые, шумовые или осветительные. Однако, насколько известно, проект не дошел до этого. Работы остановились на стадии проверки баллистических характеристик дротика в инертной версии.Согласно известным данным, работы по проекту SAC-46 Flying Dragon были остановлены в конце 1945 года. Предложенное изделие в теории могло решать поставленные задачи, но не было лишено существенных недостатков. По опыту испытаний «Летающего дракона», специалисты Центрального разведывательного управления, в которое к этому времени переформировали OSS, вновь решили отказаться от пневматического оружия традиционного вида. Разгон боеприпаса за счет подачи сжатого газа в ствол не оправдала себя.Тогда же была предложена новая версия пневматического вооружения. Баллон со сжатым газом должен был стать основным элементом дротика. Как ожидалось, это позволяло разгонять снаряд и в стволе, и за его пределами. Конструкторы ЦРУ принялись за проработку новой идеи «активно-реактивного» пневматического боеприпаса, а проект SAC-46 остался не у дел.По известным данным, в 1945 году было изготовлено всего 12 пневматических пистолетов типа Flying Dragon. Они использовались только на испытаниях и, по всей видимости, ни разу не принимали участия в реальных операциях. Более не нужные ЦРУ изделия могли оставаться на хранении, но позже должны были отправиться на утилизацию. Известно, что не все пистолеты были уничтожены. Несколько изделий сохранились до наших дней. Теперь они представляют особую ценность и привлекают коллекционеров. Так, в апреле 2018 года один из американских аукционов продал пистолет с серийным номером «5». Покупатель оценил уникальный образец почти в 15 тыс. долларов США.Для решения особых задач спецслужбам требовались особые образцы оборудования и вооружения. Американские поиски оптимальной версии бесшумного стрелкового оружия порой приводили к самым интересным результатам, причем не всегда способным найти применение на практике. Пневматический пистолет SAC-46 Flying Dragon с полным правом можно отнести к этой категории. Это оружие основывалось на специфических принципах, из-за которых не смогло показывать высокие характеристики, и потому вряд ли могло попасть в арсеналы спецслужб. Однако ему удалось занять интересное место в истории специальных средств.