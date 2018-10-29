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США не будут запрещать кассетные боеприпасы, Пхеньян ведь не дремлет!

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Соединенные Штаты отказываются от планов запретить с 1 января 2019 года использование кассетных боеприпасов, заявил замминистра обороны США Патрик Шанахан, сообщает портал Military.com.

США не будут запрещать кассетные боеприпасы, Пхеньян ведь не дремлет!



По словам Шенахана, планы запрета кассетных боеприпасов с 1 января 2019 года, принятые еще в 2008 году администрацией Джоржа Буша-младшего, в Пентагоне были пересмотрены и от них решили отказаться. Склады с кассетными боеприпасами будут оставлены на случай противостояния с Северной Кореей. Он добавил, что во время проведения одних из учений в Пентагоне вдруг возник вопрос - чем США будет противостоять Северной Корее? После чего в Пентагоне обратили внимание на кассетные боеприпасы и решили их сохранить на случай войны с Пхеньяном, так как заменять их на другой тип боеприпаса "слишком долго по времени".

Как заявляют противники кассетных боеприпасов, в случае их применения часть зарядов не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины, на которых подрываются мирные жители.

Ранее в Пентагоне объясняли свой отказ от запрета кассетных боеприпасов их эффективностью на фоне применения других боеприпасов.

Применение кассетных вооружений запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, но Соединенные Штаты, Россия и Китай, владеющие крупнейшими арсеналами, данное соглашение не подписали.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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