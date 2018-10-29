США не будут запрещать кассетные боеприпасы, Пхеньян ведь не дремлет!

Соединенные Штаты отказываются от планов запретить с 1 января 2019 года использование кассетных боеприпасов, заявил замминистра обороны США Патрик Шанахан, сообщает портал Military.com.По словам Шенахана, планы запрета кассетных боеприпасов с 1 января 2019 года, принятые еще в 2008 году администрацией Джоржа Буша-младшего, в Пентагоне были пересмотрены и от них решили отказаться. Склады с кассетными боеприпасами будут оставлены на случай противостояния с Северной Кореей. Он добавил, что во время проведения одних из учений в Пентагоне вдруг возник вопрос - чем США будет противостоять Северной Корее? После чего в Пентагоне обратили внимание на кассетные боеприпасы и решили их сохранить на случай войны с Пхеньяном, так как заменять их на другой тип боеприпаса "слишком долго по времени".Как заявляют противники кассетных боеприпасов, в случае их применения часть зарядов не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины, на которых подрываются мирные жители.Ранее в Пентагоне объясняли свой отказ от запрета кассетных боеприпасов их эффективностью на фоне применения других боеприпасов.Применение кассетных вооружений запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, но Соединенные Штаты, Россия и Китай, владеющие крупнейшими арсеналами, данное соглашение не подписали.