Железный защитник СССР Дмитрий Устинов
110 лет назад, 30 октября 1908 года, родился будущий советский государственный и военный деятель Дмитрий Устинов.
На протяжении 40 лет он был одним из самых влиятельных людей в СССР. С именем Дмитрия Устинова непосредственно связаны реализация атомного проекта, перевооружение армии ракетно-ядерным оружием, создание надёжного противовоздушного щита страны, развёртывание и функционирование океанского атомного флота.
Дмитрий Федорович родился 17 (30) октября 1908 года в Самаре в многодетной семье рабочего и рано познал трудовую жизнь. В 1922 году Дмитрий начал службу добровольцем в ЧОН (части особого назначения), затем служил в 12-м Туркестанском стрелковом полку. Участвовал в боевых стычках с бандитами-басмачами. После демобилизации, работал на Балахнинской целлюлозно-бумажной фабрике и одновременно учился в Макарьевской профессионально-технической школе. Затем уехал в Иваново-Вознесенск, где работал на Иваново-Вознесенской текстильной фабрике. В 1929 году поступил на механический факультет политехнического института, попал в Московское Высшее техническое училище им. Баумана. В 1932 году сначала был переведен в машиностроительный институт, а затем Ленинградский военно-механический институт. Там Дмитрий получил базовые знания по структуре советских Вооруженных Сил, системе их материально-технического и кадрового обеспечения.
В 1934 г. начал работу в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском морском институте в должности инженера-конструктора. Стремительная индустриализация СССР открыла перед людьми с отличным техническим образованием путь на руководящие должности. В этот период Дмитрий Фёдорович получил необходимые уроки организованности, деловитости, и системного подхода от академика А.Н. Крылова. Одновременно Устинов освоил принцип соединения фундаментальных научных исследований, опытно-конструкторских работ и производства, что вело своевременному обновлению технологических процессов, технологий и оборудования.
В 1937 году Дмитрий Фёдорович переведен в конструкторское бюро завода «Большевик» (бывший Обуховский завод). В 1938 году он возглавил предприятие. Дмитрий Устинов напряженно работал, по 12—14 часов в сутки, практически не отдыхал. Спал всего по 4-6 часов, бывало, ложился в 3 ночи, а 6 часу утра уже работал. И целый день неутомимо работал, подавая пример окружающим. Эту привычку он сохранит всю жизнь. Дмитрий отметился как талантливый организатор производства, быстро вникал во все дела, участвовал в проектировании новых образцов корабельных вооружений, участвовал в испытаниях. Уже в 1939 году завод был награжден орденом Ленина, 116 его работников отмечены государственными наградами. Дмитрий Устинов получил первый свой орден Ленина. Всего за свою наполненную трудами жизнь Устинов стал кавалером одиннадцати орденов Ленина (таких людей было всего двое).
Стоит также отметить, высокие человеческие качества Дмитрия Фёдоровича. Когда Устинов, уже будучи министром обороны, ездил по стране, то всегда отказывался принимать участие в традиционных застольях, организуемых к приезду высокого гостя. Он говорил: «Вы посидите, покушайте, а я пойду с солдатами и офицерами пообщаюсь». Генерал-полковник Ивашов, долго проработавший рядом с Устиновым отмечал, что после того, как Дмитрий Фёдорович стал министром обороны, пьянки, гулянки, поездки на охоту среди сотрудников оборонного ведомства прекратились (хотя были многолетней традицией). Для Устинова не существовало ничего, кроме государственной службы. При этом он хорошо разбирался в людях, стремился работать с лучшими, которые сочетают в себе военные, технические и человеческие качества. Поэтому продвижение по кадровой лестнице при Устинове шло только по профессиональным качествам. Отличался «сталинской» требовательностью к людям, чем выше пост, тем больше ответственность.
С 9 июня 1941 года Устинов в свои 33 года возглавил Наркомат вооружения СССР. Это была ответственейшая оборонная отрасль, которая снабжала своей продукцией не только действующую армию, но и танковую, авиационную и судостроительную отрасли. Основу продукции Наркомата вооружения составляли артиллерийские системы. Сталин лично контролировал деятельность наркомата и придавал огромное значение «Богу войны» (артиллерии).
Дмитрий Фёдорович внёс большой вклад в общую победу СССР над гитлеровской Германией. Работать приходилось ещё интенсивнее, чем в предвоенное время. Иногда работали по 2-3 суток кряду. Границы между днем и ночью были стерты. В первые месяцы войны огромную работу пришлось провести по эвакуации миллионов людей, сотен предприятий и десятков тысяч единиц оборудования. В эти тяжелые дни нарком Устинов часто бывал на заводах и оказывал помощь развертывании заводов на новых местах. Так, 29 июня началась эвакуация крупнейшего в отрасли предприятия «Арсенал». В августе буквально на глазах у немцев отправили последний эшелон. Уже на третий день начался выпуск продукции! Наркомат также был эвакуирован в Пермь. Оперативная группа во главе с Устиновым осталась в Москве, другая была направлена в Куйбышев, куда эвакуировали советское правительство. Одновременно приходилось увеличивать и организовывать выпуск вооружения. Ежесуточно о деятельности Наркомата вооружения докладывали лично Сталину.
Работа была налажена так, что в декабре 1941 года падение производства было приостановлено, а с начала 1942 года уже наметился общий рост производства вооружений. Этого на Западе никто не ожидал. Перестройку народного хозяйства на военный лад в Советском Союзе завершили в кратчайшие сроки. План к концу 1942 года не только выполнен, но и перевыполнен. И в этом огромная заслуга самого наркома, конструктора, организатора и заботливого начальника. Дмитрий Фёдорович знал каждого начальника цеха на всех предприятиях, конструкторов и лучших рабочих, отлично знал производство по всей номенклатуре продукции и проблемные места в каждом цеху.
Когда к началу декабря 1941 г. было принято решение о создании стратегических резервов для усиления действующей армии, Устинов точно определил объём вооружений, техники для сотен стрелковых, артиллерийских, зенитных и танковых соединений РГК. Для вооружения частей стратегического резерва в сжатые сроки организовали производство и поставку оружия с заводом, которые были разбросаны по всему Союзу. В 1942 году Устинов был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Это была заслуженная награда. Устинов был одним из «советских титанов», которые ковали победу СССР. Как отмечал начальник Главного артиллерийского управления Николай Яковлев, вспоминая тех, кто обеспечил победу над Германией: «Мне почему-то запомнился молодой нарком вооружения Дмитрий Федорович Устинов: Подвижный, с острым взглядом умных глаз, непокорной копной золотистых волос. Не знаю, когда он спал, но создавалось впечатление, что он всегда на ногах. Его отличали неизменная бодрость, величайшая доброжелательность к людям: Он был сторонником быстрых и смелых решений, досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. И притом ни на минуту не терял своих человеческих качеств. Помнится, когда у нас буквально иссякали силы на долгих и частых совещаниях, светлая улыбка и уместная шутка Дмитрия Федоровича снимали напряжение, вливали в окружающих его людей новые силы. Казалось, ему было по плечу абсолютно все!».
Благодаря Устинову и другим труженикам советская промышленность превзошла германскую по объему и качеству продукции. Заочная дуэль германского имперского министра А. Шпеера с Д. Ф. Устиновым завершилась в пользу сталинского «железного наркома». Так, в среднем за год предприятия Наркомата вооружения давали Красной армии в полтора раза больше орудий и в 5 раз больше минометов, чем промышленность Германской империи и оккупированных ею стран.
После войны Дмитрий Фёдорович сохранил свой пост, он только в 1946 году сменил название — народный комиссариат был преобразован в министерство. Устинов стал министром вооружения СССР и занимал этот пост до 1953 года. В этот период Дмитрий Устинов сыграл важную роль в развитии ракетного проекта, благодаря которому Россия до сих пор является великой державой, с которой вынуждены считаться другие державы. Хиросима и Нагасаки показали, что хозяева Запада готовы применить против противника самое разрушительное оружие — атомные бомбы, и только обладание передовыми вооружениями позволит сохранить безопасность народов СССР. Устинов, координируя работу НИИ, КБ, промышленных предприятий для нужд обороны страны, сыграл исключительно важную роль в создании принципиально нового вида стратегических вооружений — баллистических ракет. Наркомат вооружения не имел прямого отношения к ракетной технике, но уже в 1945 году Дмитрий Устинов дал верный прогноз развитию военной техники и оружия. Во многом благодаря его настойчивости вышло Постановление ЦК ВКП (б) от 13 мая 1946 г., которое предусматривало учреждение ракетной промышленности, ракетного полигона и специализированных ракетных частей. Не зря заместителем председателя госкомиссии 18 октября 1948 г. на первом пуске баллистической ракеты А-4 с полигона в Капустином Яре был Дмитрий Устинов.
В 1953 г. Устинов становится министром оборонной промышленности СССР, старое ведомство было укрупнено. В этот период, будучи горячим поклонником развития передовых видов оружия, Устинов сыграл большую роль в укреплении ракетно-ядерного потенциала Советского Союза. Поддерживая Хрущева и продвигаясь по административной лестнице — получив пост председателя ВСНХ СССР, и заместителя (с 1963 года — первого заместителя) председателя Совета министров СССР, Дмитрий Устинов продавливал интересы ВПК и ракетно-ядерной отрасли. Что интересно, при этом Устинов не отрёкся от Сталина годы развенчания «культа личности».
В 1957 году Устинов стал руководителем приёмки первой атомной подводной лодки. Дмитрий Фёдорович сыграл выдающуюся роль в создании и развёртывании океанского атомного флота. Устинов стал «крестным отцом» многих атомоходов, включая тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Большую роль Устинов сыграл и в развитии электронной отрасли, необходимой для развития оборонного комплекса, в первую очередь ракетного оружия. По его инициативе был заложен Зеленоград, ориентированный на развитие электроники и микроэлектроники.
Хрущев, который сам был активным сторонником развития ракетной сферы, поддерживал Устинова. Правда, процесс усиления ракетно-ядерного потенциала СССР проходил в ущерб обычным вооружениям, в период правления Хрущева большой урон понесли многие не ракетно-ядерные проекты, резко сократили обычные вооруженные силы с утилизацией огромного количества современного оружия. Серьёзный урон в этот период понёс советский флот. Надо сказать, что Устинов разделял популярное тогда среди высшего советского руководства мнение о моральной устарелости крупных надводных кораблей.
После отстранения от власти Никиты Хрущева Устинов хоть и оставил пост в Совмине, сохранил влияние в военной промышленности. Надо сказать, что Устинов, который первоначально поддерживал Хрущева, в частности, во время выступления т. н. Антипартийной группы, в итоге стал активным участником антихрущёвского заговора. Очевидно, что со временем он увидел вредительскую роль Хрущева в деле обороноспособности страны. С 1976 года Устинов возглавлял Минобороны СССР и стал членом Политбюро ЦК КПСС. В политической области Устинов до последнего поддерживал Брежнева.
На Выставке авиационных вооружений. Слева направо: Д. Ф. Устинов — Секретарь ЦК КПСС, П. С. Кутахов — Заместитель Главкома ВВС, М. Н. Мишук — Заместитель Главкома ВВС, Л. И. Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Л. В. Смирнов — Заместитель Председателя Совета Министров СССР, П. С. Дементьев — Министр Авиапромышленности СССР
Имея огромное влияние в ВПК, Устинов хоть и устранил ряд явных перекосов в развитии советской военной машины, но не смог изменить общую тенденцию. В результате интересы ВПК чаще всего стояли выше интересов ВС, оборонный заказ формировался исходя из интересов промышленности. Среди самых известных примеров такого перекоса: принятие на вооружение в 1960-1970-х годах трех близких по боевым возможностям, но серьёзно различающихся по конструкции танков (Т-64, Т-72, Т-80); разнотипность ракетных комплексов ВМФ с тенденцией строить новые корабли под каждый новый комплекс, вместо модернизации предшествующих. Кроме того, Устинов был одним из главных противников строительства авианосцев классического типа, что привело к появлению тяжелых авианесущих крейсеров.
Став министром обороны СССР, Устинов коренным образом изменил военную доктрину. До него вооруженные силы СССР готовились к неядерному конфликту высокой интенсивности в Европе и на Дальнем Востоке, где главною роль должны были сыграть мощные бронетанковые силы. Дмитрий Фёдорович основной упор сделал на резком наращивании и модернизации оперативно-тактического ядерного потенциала советских войск на европейском направлении. Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20) и оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23 «Ока» должны были проложить дорогу танковым дивизиям СССР в Европе. Устинов завершил создание системы стратегического управления Вооруженными Силами и их группировками с внедрением новейших систем и средств автоматизированного управления. Также его заслугой является создание в странах Организации Варшавского Договора собственной военной промышленности и оснащение союзных армий новейшей военной техникой и вооружением.
Многие современники отмечали способность Маршала Советского Союза Устинова выбирать из имеющихся проектов лучшие и отличающиеся самой высокой эффективностью. Так, целый пласт жизни великого государственного деятеля был связан с организацией ПВО СССР. Ещё в 1948 году Иосиф Сталин поставил задачу организовать надежную оборону Москвы. В 1950 году было создано Третье главное управление СМ СССР (ТГУ). В кратчайшие сроки — за четыре с половиной года, создали систему ПВО Москвы, где на дежурстве стояли системы С-25. Для своего времени это был технический шедевр — первый многоканальный зенитный ракетный комплекс. При поддержке Устинова в 1961 году приняли на вооружение зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125. Устинов также был активным сторонником принятия на вооружение зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Под его контролем были созданы ЗРК С-300. В совершенстве зная все предшествующие комплексы, Дмитрий Фёдорович вникал в мельчайшие детали и предъявлял самые жесткие требования к новой зенитно-ракетной системе.
Необходимо сказать, что фактически под руководством Устинова, который стал единственным отечественным руководителем такого ранга, который занимал ключевые посты в оборонном комплексе СССР при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко, была создана настолько эффективная и прочная система обороны страны, что она позволяла России долгое время находиться в безопасности и после развала СССР. Под руководством Устинова были разработаны и запущены в производство практически все виды основного оружия, которое сейчас стоит на вооружении Вооруженных сил РФ. Это танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, истребители Су-27 и МиГ-29, стратегический бомбардировщик Ту-160, ЗРК С-300 и многие другие виды оружия и техники, которые до сих пор сохранили боевую эффективность и заставляющие окружающий мир сдерживать свою агрессию по отношению к русской цивилизации. Эти виды оружия и их модификации ещё долго будут защищать Россию. И в этом заслуга «сталинского наркома» Дмитрия Фёдоровича Устинова. Благодаря таким людям-титанам Советский Союз был сверхдержавой, сохранявшей мир на всей планете. Когда ушли последние титаны вроде Устинова, тогда смогли разрушить и Советский Союз.
Устинов возглавлял Минобороны вплоть до своей смерти 20 декабря 1984 г. Он умер на боевом посту. Д. Ф. Устинов — Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда, награжден 11 орденами Ленина, орденом Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.
Маршалы Советского Союза Н. В. Огарков, Д. Ф. Устинов и генерал армии А. А. Епишев вместе с бойцами десантниками в ходе учений «Запад-81». Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
На протяжении 40 лет он был одним из самых влиятельных людей в СССР. С именем Дмитрия Устинова непосредственно связаны реализация атомного проекта, перевооружение армии ракетно-ядерным оружием, создание надёжного противовоздушного щита страны, развёртывание и функционирование океанского атомного флота.
Дмитрий Федорович родился 17 (30) октября 1908 года в Самаре в многодетной семье рабочего и рано познал трудовую жизнь. В 1922 году Дмитрий начал службу добровольцем в ЧОН (части особого назначения), затем служил в 12-м Туркестанском стрелковом полку. Участвовал в боевых стычках с бандитами-басмачами. После демобилизации, работал на Балахнинской целлюлозно-бумажной фабрике и одновременно учился в Макарьевской профессионально-технической школе. Затем уехал в Иваново-Вознесенск, где работал на Иваново-Вознесенской текстильной фабрике. В 1929 году поступил на механический факультет политехнического института, попал в Московское Высшее техническое училище им. Баумана. В 1932 году сначала был переведен в машиностроительный институт, а затем Ленинградский военно-механический институт. Там Дмитрий получил базовые знания по структуре советских Вооруженных Сил, системе их материально-технического и кадрового обеспечения.
В 1934 г. начал работу в Ленинградском артиллерийском научно-исследовательском морском институте в должности инженера-конструктора. Стремительная индустриализация СССР открыла перед людьми с отличным техническим образованием путь на руководящие должности. В этот период Дмитрий Фёдорович получил необходимые уроки организованности, деловитости, и системного подхода от академика А.Н. Крылова. Одновременно Устинов освоил принцип соединения фундаментальных научных исследований, опытно-конструкторских работ и производства, что вело своевременному обновлению технологических процессов, технологий и оборудования.
В 1937 году Дмитрий Фёдорович переведен в конструкторское бюро завода «Большевик» (бывший Обуховский завод). В 1938 году он возглавил предприятие. Дмитрий Устинов напряженно работал, по 12—14 часов в сутки, практически не отдыхал. Спал всего по 4-6 часов, бывало, ложился в 3 ночи, а 6 часу утра уже работал. И целый день неутомимо работал, подавая пример окружающим. Эту привычку он сохранит всю жизнь. Дмитрий отметился как талантливый организатор производства, быстро вникал во все дела, участвовал в проектировании новых образцов корабельных вооружений, участвовал в испытаниях. Уже в 1939 году завод был награжден орденом Ленина, 116 его работников отмечены государственными наградами. Дмитрий Устинов получил первый свой орден Ленина. Всего за свою наполненную трудами жизнь Устинов стал кавалером одиннадцати орденов Ленина (таких людей было всего двое).
Стоит также отметить, высокие человеческие качества Дмитрия Фёдоровича. Когда Устинов, уже будучи министром обороны, ездил по стране, то всегда отказывался принимать участие в традиционных застольях, организуемых к приезду высокого гостя. Он говорил: «Вы посидите, покушайте, а я пойду с солдатами и офицерами пообщаюсь». Генерал-полковник Ивашов, долго проработавший рядом с Устиновым отмечал, что после того, как Дмитрий Фёдорович стал министром обороны, пьянки, гулянки, поездки на охоту среди сотрудников оборонного ведомства прекратились (хотя были многолетней традицией). Для Устинова не существовало ничего, кроме государственной службы. При этом он хорошо разбирался в людях, стремился работать с лучшими, которые сочетают в себе военные, технические и человеческие качества. Поэтому продвижение по кадровой лестнице при Устинове шло только по профессиональным качествам. Отличался «сталинской» требовательностью к людям, чем выше пост, тем больше ответственность.
С 9 июня 1941 года Устинов в свои 33 года возглавил Наркомат вооружения СССР. Это была ответственейшая оборонная отрасль, которая снабжала своей продукцией не только действующую армию, но и танковую, авиационную и судостроительную отрасли. Основу продукции Наркомата вооружения составляли артиллерийские системы. Сталин лично контролировал деятельность наркомата и придавал огромное значение «Богу войны» (артиллерии).
Дмитрий Фёдорович внёс большой вклад в общую победу СССР над гитлеровской Германией. Работать приходилось ещё интенсивнее, чем в предвоенное время. Иногда работали по 2-3 суток кряду. Границы между днем и ночью были стерты. В первые месяцы войны огромную работу пришлось провести по эвакуации миллионов людей, сотен предприятий и десятков тысяч единиц оборудования. В эти тяжелые дни нарком Устинов часто бывал на заводах и оказывал помощь развертывании заводов на новых местах. Так, 29 июня началась эвакуация крупнейшего в отрасли предприятия «Арсенал». В августе буквально на глазах у немцев отправили последний эшелон. Уже на третий день начался выпуск продукции! Наркомат также был эвакуирован в Пермь. Оперативная группа во главе с Устиновым осталась в Москве, другая была направлена в Куйбышев, куда эвакуировали советское правительство. Одновременно приходилось увеличивать и организовывать выпуск вооружения. Ежесуточно о деятельности Наркомата вооружения докладывали лично Сталину.
Работа была налажена так, что в декабре 1941 года падение производства было приостановлено, а с начала 1942 года уже наметился общий рост производства вооружений. Этого на Западе никто не ожидал. Перестройку народного хозяйства на военный лад в Советском Союзе завершили в кратчайшие сроки. План к концу 1942 года не только выполнен, но и перевыполнен. И в этом огромная заслуга самого наркома, конструктора, организатора и заботливого начальника. Дмитрий Фёдорович знал каждого начальника цеха на всех предприятиях, конструкторов и лучших рабочих, отлично знал производство по всей номенклатуре продукции и проблемные места в каждом цеху.
Когда к началу декабря 1941 г. было принято решение о создании стратегических резервов для усиления действующей армии, Устинов точно определил объём вооружений, техники для сотен стрелковых, артиллерийских, зенитных и танковых соединений РГК. Для вооружения частей стратегического резерва в сжатые сроки организовали производство и поставку оружия с заводом, которые были разбросаны по всему Союзу. В 1942 году Устинов был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Это была заслуженная награда. Устинов был одним из «советских титанов», которые ковали победу СССР. Как отмечал начальник Главного артиллерийского управления Николай Яковлев, вспоминая тех, кто обеспечил победу над Германией: «Мне почему-то запомнился молодой нарком вооружения Дмитрий Федорович Устинов: Подвижный, с острым взглядом умных глаз, непокорной копной золотистых волос. Не знаю, когда он спал, но создавалось впечатление, что он всегда на ногах. Его отличали неизменная бодрость, величайшая доброжелательность к людям: Он был сторонником быстрых и смелых решений, досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. И притом ни на минуту не терял своих человеческих качеств. Помнится, когда у нас буквально иссякали силы на долгих и частых совещаниях, светлая улыбка и уместная шутка Дмитрия Федоровича снимали напряжение, вливали в окружающих его людей новые силы. Казалось, ему было по плечу абсолютно все!».
Благодаря Устинову и другим труженикам советская промышленность превзошла германскую по объему и качеству продукции. Заочная дуэль германского имперского министра А. Шпеера с Д. Ф. Устиновым завершилась в пользу сталинского «железного наркома». Так, в среднем за год предприятия Наркомата вооружения давали Красной армии в полтора раза больше орудий и в 5 раз больше минометов, чем промышленность Германской империи и оккупированных ею стран.
После войны Дмитрий Фёдорович сохранил свой пост, он только в 1946 году сменил название — народный комиссариат был преобразован в министерство. Устинов стал министром вооружения СССР и занимал этот пост до 1953 года. В этот период Дмитрий Устинов сыграл важную роль в развитии ракетного проекта, благодаря которому Россия до сих пор является великой державой, с которой вынуждены считаться другие державы. Хиросима и Нагасаки показали, что хозяева Запада готовы применить против противника самое разрушительное оружие — атомные бомбы, и только обладание передовыми вооружениями позволит сохранить безопасность народов СССР. Устинов, координируя работу НИИ, КБ, промышленных предприятий для нужд обороны страны, сыграл исключительно важную роль в создании принципиально нового вида стратегических вооружений — баллистических ракет. Наркомат вооружения не имел прямого отношения к ракетной технике, но уже в 1945 году Дмитрий Устинов дал верный прогноз развитию военной техники и оружия. Во многом благодаря его настойчивости вышло Постановление ЦК ВКП (б) от 13 мая 1946 г., которое предусматривало учреждение ракетной промышленности, ракетного полигона и специализированных ракетных частей. Не зря заместителем председателя госкомиссии 18 октября 1948 г. на первом пуске баллистической ракеты А-4 с полигона в Капустином Яре был Дмитрий Устинов.
В 1953 г. Устинов становится министром оборонной промышленности СССР, старое ведомство было укрупнено. В этот период, будучи горячим поклонником развития передовых видов оружия, Устинов сыграл большую роль в укреплении ракетно-ядерного потенциала Советского Союза. Поддерживая Хрущева и продвигаясь по административной лестнице — получив пост председателя ВСНХ СССР, и заместителя (с 1963 года — первого заместителя) председателя Совета министров СССР, Дмитрий Устинов продавливал интересы ВПК и ракетно-ядерной отрасли. Что интересно, при этом Устинов не отрёкся от Сталина годы развенчания «культа личности».
В 1957 году Устинов стал руководителем приёмки первой атомной подводной лодки. Дмитрий Фёдорович сыграл выдающуюся роль в создании и развёртывании океанского атомного флота. Устинов стал «крестным отцом» многих атомоходов, включая тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Большую роль Устинов сыграл и в развитии электронной отрасли, необходимой для развития оборонного комплекса, в первую очередь ракетного оружия. По его инициативе был заложен Зеленоград, ориентированный на развитие электроники и микроэлектроники.
Хрущев, который сам был активным сторонником развития ракетной сферы, поддерживал Устинова. Правда, процесс усиления ракетно-ядерного потенциала СССР проходил в ущерб обычным вооружениям, в период правления Хрущева большой урон понесли многие не ракетно-ядерные проекты, резко сократили обычные вооруженные силы с утилизацией огромного количества современного оружия. Серьёзный урон в этот период понёс советский флот. Надо сказать, что Устинов разделял популярное тогда среди высшего советского руководства мнение о моральной устарелости крупных надводных кораблей.
После отстранения от власти Никиты Хрущева Устинов хоть и оставил пост в Совмине, сохранил влияние в военной промышленности. Надо сказать, что Устинов, который первоначально поддерживал Хрущева, в частности, во время выступления т. н. Антипартийной группы, в итоге стал активным участником антихрущёвского заговора. Очевидно, что со временем он увидел вредительскую роль Хрущева в деле обороноспособности страны. С 1976 года Устинов возглавлял Минобороны СССР и стал членом Политбюро ЦК КПСС. В политической области Устинов до последнего поддерживал Брежнева.
На Выставке авиационных вооружений. Слева направо: Д. Ф. Устинов — Секретарь ЦК КПСС, П. С. Кутахов — Заместитель Главкома ВВС, М. Н. Мишук — Заместитель Главкома ВВС, Л. И. Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Л. В. Смирнов — Заместитель Председателя Совета Министров СССР, П. С. Дементьев — Министр Авиапромышленности СССР
Имея огромное влияние в ВПК, Устинов хоть и устранил ряд явных перекосов в развитии советской военной машины, но не смог изменить общую тенденцию. В результате интересы ВПК чаще всего стояли выше интересов ВС, оборонный заказ формировался исходя из интересов промышленности. Среди самых известных примеров такого перекоса: принятие на вооружение в 1960-1970-х годах трех близких по боевым возможностям, но серьёзно различающихся по конструкции танков (Т-64, Т-72, Т-80); разнотипность ракетных комплексов ВМФ с тенденцией строить новые корабли под каждый новый комплекс, вместо модернизации предшествующих. Кроме того, Устинов был одним из главных противников строительства авианосцев классического типа, что привело к появлению тяжелых авианесущих крейсеров.
Став министром обороны СССР, Устинов коренным образом изменил военную доктрину. До него вооруженные силы СССР готовились к неядерному конфликту высокой интенсивности в Европе и на Дальнем Востоке, где главною роль должны были сыграть мощные бронетанковые силы. Дмитрий Фёдорович основной упор сделал на резком наращивании и модернизации оперативно-тактического ядерного потенциала советских войск на европейском направлении. Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20) и оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23 «Ока» должны были проложить дорогу танковым дивизиям СССР в Европе. Устинов завершил создание системы стратегического управления Вооруженными Силами и их группировками с внедрением новейших систем и средств автоматизированного управления. Также его заслугой является создание в странах Организации Варшавского Договора собственной военной промышленности и оснащение союзных армий новейшей военной техникой и вооружением.
Многие современники отмечали способность Маршала Советского Союза Устинова выбирать из имеющихся проектов лучшие и отличающиеся самой высокой эффективностью. Так, целый пласт жизни великого государственного деятеля был связан с организацией ПВО СССР. Ещё в 1948 году Иосиф Сталин поставил задачу организовать надежную оборону Москвы. В 1950 году было создано Третье главное управление СМ СССР (ТГУ). В кратчайшие сроки — за четыре с половиной года, создали систему ПВО Москвы, где на дежурстве стояли системы С-25. Для своего времени это был технический шедевр — первый многоканальный зенитный ракетный комплекс. При поддержке Устинова в 1961 году приняли на вооружение зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125. Устинов также был активным сторонником принятия на вооружение зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Под его контролем были созданы ЗРК С-300. В совершенстве зная все предшествующие комплексы, Дмитрий Фёдорович вникал в мельчайшие детали и предъявлял самые жесткие требования к новой зенитно-ракетной системе.
Необходимо сказать, что фактически под руководством Устинова, который стал единственным отечественным руководителем такого ранга, который занимал ключевые посты в оборонном комплексе СССР при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко, была создана настолько эффективная и прочная система обороны страны, что она позволяла России долгое время находиться в безопасности и после развала СССР. Под руководством Устинова были разработаны и запущены в производство практически все виды основного оружия, которое сейчас стоит на вооружении Вооруженных сил РФ. Это танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, истребители Су-27 и МиГ-29, стратегический бомбардировщик Ту-160, ЗРК С-300 и многие другие виды оружия и техники, которые до сих пор сохранили боевую эффективность и заставляющие окружающий мир сдерживать свою агрессию по отношению к русской цивилизации. Эти виды оружия и их модификации ещё долго будут защищать Россию. И в этом заслуга «сталинского наркома» Дмитрия Фёдоровича Устинова. Благодаря таким людям-титанам Советский Союз был сверхдержавой, сохранявшей мир на всей планете. Когда ушли последние титаны вроде Устинова, тогда смогли разрушить и Советский Союз.
Устинов возглавлял Минобороны вплоть до своей смерти 20 декабря 1984 г. Он умер на боевом посту. Д. Ф. Устинов — Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда, награжден 11 орденами Ленина, орденом Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.
Маршалы Советского Союза Н. В. Огарков, Д. Ф. Устинов и генерал армии А. А. Епишев вместе с бойцами десантниками в ходе учений «Запад-81». Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
- Автор:
- Самсонов Александр