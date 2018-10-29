Новая авиационная ракета "Монолит" как развитие "Бронебойщика"
Сегодня генеральный директор НПК «Техмаш» Владимир Лепин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о научно-производственной деятельности по созданию перспективных ракет «Монолит». Речь идёт о проекте новейшей авиационной ракеты, которая предназначена для вооружения не только самолётов, но и вертолётов.
Владимир Лепин:
При этом на данный момент не опубликовано данных о том, о ракете какого класса идёт речь. При учёте того, что заявлено о возможности вооружать «Монолитом» вертолёты, можно лишь предполагать, что класс ракеты - «воздух-земля», но не "воздух-воздух".
Примечательно, что в заявлении прозвучала фраза о проведении разработок в «инициативном порядке».
Лепин:
С-8 ОФП «Бронебойщик» - ракета класса «воздух-земля», о разработках которой несколько месяцев назад тоже рассказывал Владимир Лепин. Этот факт также позволяет судить о том, что "Монолит" - ракета класса "воздух-земля".
По его словам, настройки взрывателя «Бронебойщика» позволяют ракете взрываться не только при контакте с целью (преградой), но также перед ней и даже за ней, «пробивая её и не разрушаясь до подрыва». В заявлении Лепина говорилось о том, что ракетами С-8 ОФП «Бронебойщик» будут оснащаться штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8 определённых модификаций. Впервые «Бронебойщик» был представлен на выставке в Индии. Ими заинтересовались индийские вооружённые силы.
Владимир Лепин:
Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся.
При этом на данный момент не опубликовано данных о том, о ракете какого класса идёт речь. При учёте того, что заявлено о возможности вооружать «Монолитом» вертолёты, можно лишь предполагать, что класс ракеты - «воздух-земля», но не "воздух-воздух".
Примечательно, что в заявлении прозвучала фраза о проведении разработок в «инициативном порядке».
Лепин:
Это продолжение работ по "Бронебойщику", только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность.
С-8 ОФП «Бронебойщик» - ракета класса «воздух-земля», о разработках которой несколько месяцев назад тоже рассказывал Владимир Лепин. Этот факт также позволяет судить о том, что "Монолит" - ракета класса "воздух-земля".
По его словам, настройки взрывателя «Бронебойщика» позволяют ракете взрываться не только при контакте с целью (преградой), но также перед ней и даже за ней, «пробивая её и не разрушаясь до подрыва». В заявлении Лепина говорилось о том, что ракетами С-8 ОФП «Бронебойщик» будут оснащаться штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8 определённых модификаций. Впервые «Бронебойщик» был представлен на выставке в Индии. Ими заинтересовались индийские вооружённые силы.
- Использованы фотографии:
- Техмаш