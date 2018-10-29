Лидер Кубы летит к Владимиру Путину. Что будут обсуждать?

Планируется обсудить состояние и перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнёрства в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

В свете заявлений Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности новость , озвученная пресс-службой Кремля сегодня, вызвала у экспертов особый интерес. Сообщается, что на пятницу (2 ноября) в Москву прибудет глава Республики Куба Мигель Диас-Канель.Отмечено, что кубинский руководитель, возглавивший государство после того, как Рауль Кастро оставил главный пост в стране, встретится с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи планируется обсудить вопросы межгосударственных отношений.Мигель Диас-Канель, находящийся в должности председателя Госсовета Кубы и Совета министров, прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом.Из заявления пресс-службы президента России:Напомним, что среди должностей Мигеля Диаса-Канеля есть и должность главнокомандующего революционными вооружёнными силами Кубы (РВСК). В его биографии есть такой эпизод как участие в Никарагуанском военном конфликте в качестве советника. Напомним, что активная фаза того конфликта продолжалась с 1981 по 1988 годы, и на стороне никарагуанских (так называемых марксистских) властей выступал и Советский Союз. В качестве противников тогда были поддерживаемые США «Контрас» - антикоммунистические силы Никарагуа и целого ряда стран Латинской Америки.