Миф о "простых финских парнях" в составе войск СС
В Финляндии господствует миф о «простых финских парнях», которые в составе вооруженных сил гитлеровской Германии воевали с СССР «за свободу» Финляндии.
На кладбище Хиетаниеми в Хельсинки стоит установленный в 1983 году памятный камень финским добровольцам войск СС. На нем изображен отлитый из бронзы лютеранский крест и небольшая фигура солдата в неопределенной форме немецкого образца. На памятнике отмечено, что этот знак был установлен в память о павших солдатах, погибших за свободу отечества в составе военных сил Германии. Этот один из символов положительного образа финских добровольцев в составе войск СС. Неудивительно, что на ежегодном параде, посвященном празднику флагов Сил обороны Финляндии, поднимался в том числе и флаг батальона СС.
Финны закрывали глаза на массовые убийства людей по идейным и расовым признакам на Восточном фронте. Об этом в своей книге «Рыцари свастики» рассказывает доцент истории церкви Андре Сванстрём (Andre Swanström). Финский историк отмечает, что знакомая всем история финских добровольцев в составе СС слишком хороша, чтобы быть правдой. Финские солдаты не могли остаться в стороне от военных преступлений. Так как в проведении массовых убийств наряду с айнзатцгруппами принимали участие как обычные полицейские группы, так и части СС, различные силы безопасности и обычные немецкие армейские подразделения, независимо от рода войск.
До этого времени в исторических трудах о финнах в составе войск СС основное внимание обращалось на добровольческий батальон «Нордост» и его боевой путь. Основным трудом по этой теме была книга профессора Мауно Йокипии (Mauno Jokipii) «Батальон заложников», которая вышла в 1968 году. Книга была написана авторитетным исследователем в тесном сотрудничестве с ветеранами СС. Йокипии сам отмечал, что его идея изобразить финских добровольцев СС простыми солдатами была взята из послевоенной литературы, оправдывающей деятельность войск СС. В своих произведениях, как в «Батальоне заложников», так и в книге «Рождение Войны-продолжения» (1987 год), Йокипии подчеркивает особый характер отношений Финляндии и Германии. Он также последовательно стремился приуменьшить негативные последствия, которые принес Финляндии союз с гитлеровской Германией. В «Рождении Войны-продолжения» Йокипии показывает общую войну Финляндии и Германии «настолько пристойной, насколько это может быть на войне». Финский историк не показывает, что Финляндия имела возможность выбрать другой путь развития, к примеру, в отличие от других союзников Германии, зависимых от Берлина.
При помощи нового материала Сванстрём создает совершенно иной образ финского движения СС и финского батальона СС — в отличие от нейтрального описания Йокипии. Он не соглашается с позицией Йокипии, который приукрашивал политические взгляды участников батальона. Таким образом, критике подвергается позиция Йокипии и бывших добровольцев СС написать историю батальона, не упоминая о ее связи с геноцидом и другими военными преступлениями на Восточном фронте (в России).
Финские добровольцы-эсэсовцы
Финны в войсках СС
В финском обществе в середине ХХ в. преобладали антисоветские настроения. Они опирались на традиционные антирусские настроения, сложившиеся в конце XIX – начале ХХ вв. Так, ещё в 1880-е годы идею «Великой Финляндии» поддержали финские поэты-романтики, сформировавшие даже определенное течение в своей поэзии под названием карелиализм. После обретения Финляндией независимости, после кровавой резни её противников, началось соответствующее движение и на государственном уровне. Наиболее радикальные финские деятели предлагали расширить территорию Финляндии вплоть до Северного Урала.
В 1918 году белофинские войска вторглись на территорию Советской России, началась первая советско-финская война. Она завершилась в 1920 году подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией, зафиксировавшего ряд территориальных уступок со стороны России. В дальнейшем в политической верхушке Финляндии идеи «Великой Финляндии» по-прежнему были популярны. Так, 27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР А. С. Ирьё-Коскиненом, М. М. Литвинов отмечал, что: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».
Плакат Академического общества Карелии (основано в 1922 г., запрещено в 1944 г.). Националисты требовали присоединения Восточной Карелии и создания "Великой Финляндии"
Поэтому никаких психологических, моральных барьеров у населения Финляндии в отношении службы в вооруженных силах Германии не существовало. К тому же в Первую мировую войну в составе германской армии находился Королевский Прусский 27-й егерский батальон, сформированный из финских добровольцев (тогда ещё русских подданных). Этот батальон участвовал в 1916 – 1917 гг. в боях против русской армии в Прибалтике. В нацистской Германии идея привлечения финнов к службе в немецких вооруженных силах также не встречала противоречий. В расовой доктрине гитлеровцев финны не относились к арийцам, но по своему фенотипу и культуре включались в число «нордических народов», которые имели безусловное право на прохождение службы в войсках СС.
В январе 1941 г. Германия довела до сведения руководства Финляндии свое намерение напасть на СССР. 10 марта 1941 г. Финляндия получила официальное предложение направить своих добровольцев в состав формируемых частей СС. В конце апреля 1941 г. данное предложение получило положительный ответ от финского руководства, которое приступило по всей стране к вербовке добровольцев. Правда, руководство Финляндии выставило ряд условий: участие финских добровольцев исключительно в боях против Красной Армии, но не против ее западных союзников, и замещение всех командирских должностей в финском формировании только офицерами-финнами. Кроме того, финские добровольцы должны были помимо общепринятых в СС знаков отличия использовать финскую национальную символику и обозначения, подчеркивающие их финскую идентификацию. Немецкое командование удовлетворило все требования финской стороны, кроме одного: на командирские должности были назначены офицеры-немцы. Языком приказов также был установлен немецкий язык.
Уже в мае 1941 г. первые партии финских добровольцев приступили к обучению в военных лагерях СС в Хойберге (земля Баден-Вюртенберг). Здесь были отобраны 400 человек, имевших боевой опыт «Зимней войны», и отправлены в расположение добровольческой моторизованной дивизии СС «Викинг». Остальные добровольцы (1100 человек) были отправлены в Вену. Из Вены они были переведены в учебный район Гросс-Борн, где из них был сформирован добровольческий батальон войск СС «Северо-восток» (SS-Freiwilligen Bataillon Nordost). Средний возраст финского эсэсовца соответствовал 21,5 года. Из общего числа добровольцев из Финляндии 88% являлись финнами и 12% финскими шведами.
Финны, оказавшиеся в дивизии СС «Викинг», уже с 22 июня 1941 г. приняли участие в боях против частей Красной Армии на Украине. 15 октября добровольческий батальон войск СС «Нордост» был переименован в Финский добровольческий батальон войск СС (Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS) и его служащие приняли присягу. Батальону было вручено знамя, где сочеталась финская государственная символика с эмблемами войск СС. 21 января 1942 г. Финский добровольческий батальон прибыл в расположение дивизии СС «Викинг», которая располагалась на реке Миус в Донбассе. Финны приняли участие в форсировании реки Миус и наступлении на Кавказ. Так, с 26 сентября 1942 г. финский батальон СС принимал участие в боях за город Малгобек (Чечено-Ингушская АССР). За 45 дней боев за город финны потеряли убитыми 88 и ранеными 346 человек.
В начале января 1943 г. финский батальон СС отступил вместе с другими частями немецкой армии с Северного Кавказа на запад через Минеральные Воды и Батайск к Ростову-на-Дону. В январе финны вели бои в Ростовской области. 8 февраля командиром финского батальона СС был назначен гауптштурмфюрер СС Ганс Коллани. К весне 1943 г. финский батальон СС был отведен с фронта и отправлен в Баварию. 2 июня 1943 г. финский батальон СС прибыл в Ханко (Финляндия).
11 июля 1943 г. финский батальон СС был расформирован. За время боев на Восточном фронте в составе батальона служили 1407 человек, из которых 256 погибли, 686 были ранены и 14 попали в плен. Большинство бывших финских эсэсовцев влились в финскую армию. Отдельные добровольцы остались в немецких войска СС. Вместе с гауптштурмфюрером СС Гансом Коллани они были переведены в 11-ю добровольческую танково-гренадерскую дивизию войск СС «Нордланд». И они совместно с другими эсэсовцами из скандинавских стран в 1944—1945 гг. до последнего сражались с советскими войсками в Прибалтике, Померании и в Берлине.
На кладбище Хиетаниеми в Хельсинки стоит установленный в 1983 году памятный камень финским добровольцам войск СС. На нем изображен отлитый из бронзы лютеранский крест и небольшая фигура солдата в неопределенной форме немецкого образца. На памятнике отмечено, что этот знак был установлен в память о павших солдатах, погибших за свободу отечества в составе военных сил Германии. Этот один из символов положительного образа финских добровольцев в составе войск СС. Неудивительно, что на ежегодном параде, посвященном празднику флагов Сил обороны Финляндии, поднимался в том числе и флаг батальона СС.
Финны закрывали глаза на массовые убийства людей по идейным и расовым признакам на Восточном фронте. Об этом в своей книге «Рыцари свастики» рассказывает доцент истории церкви Андре Сванстрём (Andre Swanström). Финский историк отмечает, что знакомая всем история финских добровольцев в составе СС слишком хороша, чтобы быть правдой. Финские солдаты не могли остаться в стороне от военных преступлений. Так как в проведении массовых убийств наряду с айнзатцгруппами принимали участие как обычные полицейские группы, так и части СС, различные силы безопасности и обычные немецкие армейские подразделения, независимо от рода войск.
До этого времени в исторических трудах о финнах в составе войск СС основное внимание обращалось на добровольческий батальон «Нордост» и его боевой путь. Основным трудом по этой теме была книга профессора Мауно Йокипии (Mauno Jokipii) «Батальон заложников», которая вышла в 1968 году. Книга была написана авторитетным исследователем в тесном сотрудничестве с ветеранами СС. Йокипии сам отмечал, что его идея изобразить финских добровольцев СС простыми солдатами была взята из послевоенной литературы, оправдывающей деятельность войск СС. В своих произведениях, как в «Батальоне заложников», так и в книге «Рождение Войны-продолжения» (1987 год), Йокипии подчеркивает особый характер отношений Финляндии и Германии. Он также последовательно стремился приуменьшить негативные последствия, которые принес Финляндии союз с гитлеровской Германией. В «Рождении Войны-продолжения» Йокипии показывает общую войну Финляндии и Германии «настолько пристойной, насколько это может быть на войне». Финский историк не показывает, что Финляндия имела возможность выбрать другой путь развития, к примеру, в отличие от других союзников Германии, зависимых от Берлина.
При помощи нового материала Сванстрём создает совершенно иной образ финского движения СС и финского батальона СС — в отличие от нейтрального описания Йокипии. Он не соглашается с позицией Йокипии, который приукрашивал политические взгляды участников батальона. Таким образом, критике подвергается позиция Йокипии и бывших добровольцев СС написать историю батальона, не упоминая о ее связи с геноцидом и другими военными преступлениями на Восточном фронте (в России).
Финские добровольцы-эсэсовцы
Финны в войсках СС
В финском обществе в середине ХХ в. преобладали антисоветские настроения. Они опирались на традиционные антирусские настроения, сложившиеся в конце XIX – начале ХХ вв. Так, ещё в 1880-е годы идею «Великой Финляндии» поддержали финские поэты-романтики, сформировавшие даже определенное течение в своей поэзии под названием карелиализм. После обретения Финляндией независимости, после кровавой резни её противников, началось соответствующее движение и на государственном уровне. Наиболее радикальные финские деятели предлагали расширить территорию Финляндии вплоть до Северного Урала.
В 1918 году белофинские войска вторглись на территорию Советской России, началась первая советско-финская война. Она завершилась в 1920 году подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией, зафиксировавшего ряд территориальных уступок со стороны России. В дальнейшем в политической верхушке Финляндии идеи «Великой Финляндии» по-прежнему были популярны. Так, 27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР А. С. Ирьё-Коскиненом, М. М. Литвинов отмечал, что: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».
Плакат Академического общества Карелии (основано в 1922 г., запрещено в 1944 г.). Националисты требовали присоединения Восточной Карелии и создания "Великой Финляндии"
Поэтому никаких психологических, моральных барьеров у населения Финляндии в отношении службы в вооруженных силах Германии не существовало. К тому же в Первую мировую войну в составе германской армии находился Королевский Прусский 27-й егерский батальон, сформированный из финских добровольцев (тогда ещё русских подданных). Этот батальон участвовал в 1916 – 1917 гг. в боях против русской армии в Прибалтике. В нацистской Германии идея привлечения финнов к службе в немецких вооруженных силах также не встречала противоречий. В расовой доктрине гитлеровцев финны не относились к арийцам, но по своему фенотипу и культуре включались в число «нордических народов», которые имели безусловное право на прохождение службы в войсках СС.
В январе 1941 г. Германия довела до сведения руководства Финляндии свое намерение напасть на СССР. 10 марта 1941 г. Финляндия получила официальное предложение направить своих добровольцев в состав формируемых частей СС. В конце апреля 1941 г. данное предложение получило положительный ответ от финского руководства, которое приступило по всей стране к вербовке добровольцев. Правда, руководство Финляндии выставило ряд условий: участие финских добровольцев исключительно в боях против Красной Армии, но не против ее западных союзников, и замещение всех командирских должностей в финском формировании только офицерами-финнами. Кроме того, финские добровольцы должны были помимо общепринятых в СС знаков отличия использовать финскую национальную символику и обозначения, подчеркивающие их финскую идентификацию. Немецкое командование удовлетворило все требования финской стороны, кроме одного: на командирские должности были назначены офицеры-немцы. Языком приказов также был установлен немецкий язык.
Уже в мае 1941 г. первые партии финских добровольцев приступили к обучению в военных лагерях СС в Хойберге (земля Баден-Вюртенберг). Здесь были отобраны 400 человек, имевших боевой опыт «Зимней войны», и отправлены в расположение добровольческой моторизованной дивизии СС «Викинг». Остальные добровольцы (1100 человек) были отправлены в Вену. Из Вены они были переведены в учебный район Гросс-Борн, где из них был сформирован добровольческий батальон войск СС «Северо-восток» (SS-Freiwilligen Bataillon Nordost). Средний возраст финского эсэсовца соответствовал 21,5 года. Из общего числа добровольцев из Финляндии 88% являлись финнами и 12% финскими шведами.
Финны, оказавшиеся в дивизии СС «Викинг», уже с 22 июня 1941 г. приняли участие в боях против частей Красной Армии на Украине. 15 октября добровольческий батальон войск СС «Нордост» был переименован в Финский добровольческий батальон войск СС (Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS) и его служащие приняли присягу. Батальону было вручено знамя, где сочеталась финская государственная символика с эмблемами войск СС. 21 января 1942 г. Финский добровольческий батальон прибыл в расположение дивизии СС «Викинг», которая располагалась на реке Миус в Донбассе. Финны приняли участие в форсировании реки Миус и наступлении на Кавказ. Так, с 26 сентября 1942 г. финский батальон СС принимал участие в боях за город Малгобек (Чечено-Ингушская АССР). За 45 дней боев за город финны потеряли убитыми 88 и ранеными 346 человек.
В начале января 1943 г. финский батальон СС отступил вместе с другими частями немецкой армии с Северного Кавказа на запад через Минеральные Воды и Батайск к Ростову-на-Дону. В январе финны вели бои в Ростовской области. 8 февраля командиром финского батальона СС был назначен гауптштурмфюрер СС Ганс Коллани. К весне 1943 г. финский батальон СС был отведен с фронта и отправлен в Баварию. 2 июня 1943 г. финский батальон СС прибыл в Ханко (Финляндия).
11 июля 1943 г. финский батальон СС был расформирован. За время боев на Восточном фронте в составе батальона служили 1407 человек, из которых 256 погибли, 686 были ранены и 14 попали в плен. Большинство бывших финских эсэсовцев влились в финскую армию. Отдельные добровольцы остались в немецких войска СС. Вместе с гауптштурмфюрером СС Гансом Коллани они были переведены в 11-ю добровольческую танково-гренадерскую дивизию войск СС «Нордланд». И они совместно с другими эсэсовцами из скандинавских стран в 1944—1945 гг. до последнего сражались с советскими войсками в Прибалтике, Померании и в Берлине.
- Автор:
- Самсонов Александр