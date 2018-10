«Единый трезубец»: крушение иллюзий

Проходящие сейчас в Норвегии широкомасштабные военные учения НАТО «Единый трезубец 2018» призваны не только наладить взаимодействие войск альянса в северных условиях и повысить его мобилизационные возможности, но и сплотить страны-участницы, вернув им веру в несокрушимую мощь блока.В геополитических планах Запада прибалтийским республикам отведена роль наживки. Об этом довольно цинично сообщает ряд западных аналитиков, при этом добавляя, что при нынешних мобилизационных возможностях Североатлантического альянса наживка может быть съедена раньше, чем НАТО успеет выдернуть удочку.Тут, конечно, больше подошла бы другая метафора. Прибалтийские лимитрофы выполняют роль малолетнего провокатора, которого более взрослая шпана посылает задирать прохожего. И когда тот, возмущенный наглостью и хамством малолетки, собирается надрать ему уши, на него с криком «кто здесь маленьких обижает!» налетает вся шайка.Однако в нашем случае ситуация выглядит так, что малолетний хулиган отправлен провоцировать прохожих еще до того, как собралась вся банда. В силу чего до того момента, пока шпана окажется боеготовой, прохожий не только успеет надрать уши наглецу, но и спокойно уйти по своим делам.В настоящее время боеготовность и мобилизационные возможности армий европейских стран НАТО невелики. И если предположить, что в Европе начнется обычная война с применением сухопутных войск и обычных вооружений, в которой первый удар будет нанесен Россией, велика вероятность того, что задолго до развёртывания сил быстрого реагирования альянса , как минимум половина континента будет занята войсками РФ. Именно об этом говорят многочисленные доклады западных аналитических центров.В том, что Россия рано или поздно «поведется» на злобные провокации лимитрофов и Польши, в НАТО не сомневаются.Строго говоря, Запад пытается использовать ту же схему, с помощью которой Лондон и Париж в 1939 году заставили Гитлера двинуться на восток. Тогда подстрекаемая Англией и Францией Польша делала буквально все возможное, чтобы спровоцировать Германию: от закрытия немецких школ и провокаций в данцигском коридоре до прямых репрессий и убийств польских немцев.Но в этих расчетах не учитывается, что Россия – не гитлеровская Германия, не нуждается в «жизненном пространстве», не собирается возрождать «священную Римскую империю германского народа» и не вынашивает агрессивных планов ни на Западе, ни на Востоке. Кроме того, если, не дай бог, вооруженный конфликт на территории Европы все же разгорится, то он будет очень мало напоминать войны прошлого с необходимостью занятия и удержания значительных территорий.Но, как бы то ни было, усилиями США и лимитрофов, о приеме которых в НАТО старая Европа сегодня горько сожалеет, европейцы утратили уверенность в своей безопасности и ощущают себя заложниками агрессивной политики Вашингтона.Но при всем своем недовольстве американцами страны Европы отнюдь не торопятся отправиться в свободное плавание, покинув все еще комфортную для них систему. Однако к этому их может подтолкнуть осознание неспособности США и НАТО их защитить в случае войны, спровоцированной или развязанной американцами.Ситуация «усугубляется» тем, что в ряде стран старой Европы всерьез сомневаются в том, что Россия намеревается на них напасть, зато опасаются, что участие в ряде американских агрессивных программ может их превратить в цель для российских ракет.Так, намерение США выйти из ДРСМД вызвало немалую тревогу у их союзников. В частности, в Германии ряд политиков заговорил о необходимости запретить американцам размещать на территории ФРГ свои ракеты, чтобы не ставить себя под удар. В возможности американской ПРО перехватить российские ракеты они не верят.Очевидно, что это совсем не тот результат, к которому стремился Вашингтон, раздувая миф о российской угрозе и большой опасности, исходящей от нашей страны.И чтобы в корне подавить даже мысли европейцев относительно возможности «постоять в сторонке» в назревающей драке, им необходимо убедить их в неизбежности победы Запада в случае войны с Россией.Это и является одной из главных пропагандистских задач (наряду с военными и военно-техническими), которые Вашингтон и Брюссель стремятся достичь серией учений у границ Российской Федерации, прошедших в течение последнего времени. А «Единый трезубец», самые большие со времен холодной войны учения НАТО, должны стать своего рода венцом всех этих усилий и показать миру единство, боеспособность и готовность альянса нанести сокрушительное поражение России. В том, что учения направлены именно против нашей страны, никто не сомневается, вопреки уверениям руководства альянса об их исключительно мирном и оборонительном характере.Напомним, что Россия, главный потенциальный противник НАТО, в последние годы провела масштабные и весьма эффективные мероприятия по молниеносной переброске и разворачиванию воинских группировок. Причем речь идет не только об учениях, но и операциях в Крыму и в Сирии, которые буквально огорошили Запад, застав его врасплох.Собственно, Trident Juncture ("Единый трезубец", TRJE18) должны показать, что и Североатлантическому альянсу вполне по силам провести нечто подобное и осуществить стремительное развертывание ударной группировки в нужном месте. Кстати, выбор Норвегии далеко не случаен. Во-первых, близость к двум потенциальным ТВД: к Прибалтике и арктической зоне (где НАТО также собирается сдерживать Россию). Во-вторых, до недавнего времени эта страна, несмотря на свое членство в альянсе и важное стратегическое положение, категорически возражала против размещения на своей территории иностранных военных. И нынешние маневры знаменуют пересмотр Осло своей позиции по этому вопросу, что должно стать примером для других «сомневающихся» членов. И, наконец, в-третьих, география учений облегчала масштабное учение в них «нейтральных» Швеции и Финляндии, которых НАТО усиленно втягивает в свои программы.В силу всего этого очень важно, чтобы "Единый трезубец" показал высокую боевую выучку и боеспособность участников, чтобы все прошло без сучка без задоринки.Впрочем, учения начались как раз с ЧП, заставившего переигрывать сценарий мероприятия. И произошло это именно с теми, которые должны были быть самыми безукоризненными, — с американцами.За день до официального старта учений четверо военнослужащих США осуществлявших логистические перевозки, обеспечивающие учения, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия.«Авария произошла, когда три машины столкнулись, а четвертое транспортное средство соскользнуло с дороги и опрокинулось, пытаясь увернуться от столкновения с другими тремя машинами», — говорится в официальном комментарии Объединенного информационного центра США.А 26 октября американский десантный корабль-док USS «Gunston Hall» получил повреждения, попав в шторм, и вынужден был прекратить участия в «Едином трезубце». Сообщалось так же о том, что десятки членов экипажа и морских пехотинцев получили «травмы мягких тканей».В результате корабль вместо Норвегии отправился в порт Рейкьявика, а являющаяся одной из центральных частей сценария учений десантная операция оказалась сорвана.И теперь командование «Единым трезубцем» вынуждено на ходу переигрывать план учений и решать, как раньше времени эвакуировать войска и технику, которые должны были отражать высадку десанта.Относительно несостоявшейся высадки американского десанта напрашивается сакраментальное: «А если бы они несли патроны?»Впрочем, происшедшее все же следует отнести к форс-мажору. Но в рамках учений, проходящих, как сообщалась, «в условиях, максимально приближенных к боевым», произошло еще одно любопытное событие. Британских солдат заставили перед въездом в «атакованную неприятелем Норвегию» с колес 70 бронетранспортеров и «Ленд-Роверов» удалить «все остатки британской земли, чтобы избежать потенциального загрязнения норвежских ферм», сообщает The Wall Street Journal.Норвежский военный ветеринар, контролирующий работу британцев, находил грязь в таких местах, о которых они не подозревали, жаловался корреспонденту издания английский лейтенант Гарри Басби. Эта ситуация хорошо иллюстрирует представление европейцев о предстоящей войне.Тут можно вспомнить, как несколько лет назад Швецию лихорадила истерия по поводу российских субмарин, якобы вторгающихся в территориальные воды королевства. Тогда шведы решили защищать свои морские границы от мифических субмарин с помощью пропаганды гомосексуализма. Система защиты называлась «Поющий моряк».Как сообщало издание The Local, на морском дне вблизи Стокгольма смонтировали защитную систему «Поющий моряк», которая представляет собой неоновый рекламный щит с надписью «Добро пожаловать в Швецию» на русском языке.Система также посылала сигнал азбукой Морзе: «Тебе сюда, если ты гей». На щите изображен моряк в обтягивающем нижнем белье на фоне сердечек. Предполагалось, что система «отпугнет гомофобных капитанов российских подлодок, которые скрываются в глубинах моря».А четыре года назад в той же Норвегии британские морские пехотинцы отказались от выполнения учебно-боевых заданий ввиду низкой температуры воздуха.Командующий базой норвежский базой подполковник Тронд Томассен пояснил тогда, что британцы по-особенному относятся к здоровью и безопасности. Они наотрез отказываются проходить какую-либо профессиональную подготовку всякий раз, когда столбик термометра опускается ниже восьми градусов.Осложняет ситуацию и то, что в такой мороз солдаты не могут пользоваться подгузниками, которые выдаются им на время длительных учений ввиду невозможности поставить туалетные кабинки в лесах, в горах и на другой пересечённой местности. После оправления в памперсы у них начинали мёрзнуть гениталии, а у двоих военнослужащих они буквально примёрзли к внутренней поверхности одноразового подгузника. Справить же нужду в сугроб британские солдаты оказались не в состоянии – у молодого поколения эти навыки утрачены.Норвежский политик, депутат парламента от Лейбористской партии Ида Катрин Балто Бьёрнбак сказала тогда журналистам, что она поражена тем, как ведут себя солдаты. «Будем надеяться, что не будет ни зимы, ни войны!» – пошутила она.Справедливости ради стоит отметить, что, например, в Латвии британские военнослужащие во время увольнительных вполне обходятся без памперсов, справляя нужду на улицах Риги где попало, что привело к ряду неприятных инцидентов с «аборигенами».Очевидно, что норвежский опыт британских военных был учтен, в результате чего «северные» учения проводятся не зимой, что было бы логичнее, а осенью.Все это говорит о том, что в настоящий момент даже профессиональные военные стран Европы бесконечно далеки от идеалов самопожертвования, без которых нельзя говорить о боевом духе, без которого победа в войне маловероятна.Ведь внуки того страшного и жестокого нашего противника, которому нельзя было отказать в мужестве и отваге, сегодня протестуют против массовых изнасилований своих женщин и устраивают шествия в мини-юбках и туфлях под лозунгом «Короткая юбка — не повод для насилия».Вернемся к «Единому трезубцу». Как сообщил Newseek, уже на уровне подготовки учений выявлены серьезные проблемы логистического характера, то есть центрального вопроса учений.«Люди недооценивают логистику боя, – приводит издание слова эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований Элизабет Броу. – Мы все еще сильно отстаем от России в том, что касается перемещения большого количества войск».В контексте выявленных проблем официальные лица альянса сообщают, что следующим шагом Европы будет подготовка возможности в срочном порядке мобилизовать суда, грузовой автотранспорт, ж/д подвижной состав.«Во время холодной войны европейские государственные железные дороги держали наготове тысячи вагонов-платформ для срочной перевозки танков. С 1989 года они были потеряны в волнах приватизации и сокращения расходов. Закупка гражданского оборудования в военных целях не входит в обязательства членов НАТО по расходам, так что решение о том, кто заплатит за имущество, которое зачастую не используется, остается предметом спора», — пишет The Wall Street Journal. То есть можно ожидать, что и этот вопрос, предполагающий огромные траты, станет еще одним «камнем преткновения», ставящим под вопрос североатлантическое единство.Кстати, еще более серьезным испытанием для западной солидарности станет судьба ДРСМД, особенно после того, как министр обороны России предупредил, что Европе необходимо знать и понимать последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории континента.«Не все в Европе понимают, что это решение повлечёт серьезные последствия... для Европы — в первую очередь… И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения», — заметил Сергей Шойгу.Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США проводят консультации со странами — союзниками по Североатлантическому альянсу в связи с намерением Вашингтона выйти из ДРСМД, и судя по всему, идут они крайне тяжело.В частности, корреспондент Die Welt Кристоф Шильц указывает на то, что средиземноморские члены альянса настаивают на том, чтобы сконцентрироваться не на ненужном противостоянии с Россией, а на устранении угроз на южных границах блока. Речь, надо полагать, идет о создании «дальних рубежей» для противодействия нелегальной миграции и «экспорту» религиозного экстремизма.Хотя оперативно-тактическая фаза Trident Juncture продлится до 7 ноября, уже сейчас можно констатировать, что демонстрация несокрушимой силы и решимости альянса не получилась.Немецкое издание Stern, анализируя ход учений, констатирует: «Непобедимость НАТО — это иллюзия».В частности, указывается, что 50 тысяч солдат, участвующих в «Едином трезубце», несмотря на кажущуюся внушительность количества, это всё, что в настоящий момент может выставить НАТО. Так, восемь тысяч военнослужащих бундесвера, направленных в Норвегию, оснащались за счет других подразделений, где собирали необходимую экипировку и оборудование.«Прямо сейчас в состоянии боеготовности находятся всего 8 тысяч солдат. В случае реальной большой войны этого будет слишком мало. Если же предположить, что кто-то действительно вздумает напасть на Норвегию, то маловероятно, что он объявит о своих планах предварительно за год, чтобы страны НАТО успели обеспечить своих солдат шерстяными носками», — пишет Stern.Впрочем, очевидная неготовность альянса к «обычной» войне не снимает главных угроз, связанных с планами США относительно превентивного применения ядерного оружия или нанесения молниеносного обезоруживающего глобального удара.