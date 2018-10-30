Батальоны по-прежнему просят огня…

А что здесь можно сказать? А дай бог нам каждому, чтобы так. Так сыграть, спеть, сказать. Но не спешить. Такие глупые, в общем-то, аварии, ну можно было бы и не лететь сломя голову. Но так вышло. Жаль, жаль, и еще раз жаль. От души.Когда задумался, то к своему удивлению, понял, что этот человек был рядом всю мою жизнь. И понимая, что я далеко не один такой, нас тысячи, рядом с которыми вот так, запросто, рядом шли они все: Урри, Черный Пес, Джефферсон Хоуп и, конечно же, Билли Кинг.Вообще, Караченцову повезло в актерской карьере. Не играл душегубов и подлецов. Хотя без них тоже никуда, но… Герои Караченцова, за редким исключением, были легкими и забавными. И, повторюсь, сопровождали нас с самого детства, в мультфильмах, детских спектаклях, фильмах. Ну и в более взрослой жизни все было точно так же.Один, простите, граф Рязанов в «Юноне и Авось» чего стоил…Да все стоили. Театр Караченцова – это вообще отдельная тема. Да, я провинциальный театрал, и живьем видел его только в «Уленшпигеле», но, чтобы оценить, хватило выше крыши.А кроме Тиля и Резанова были Меньшиков, Сориано, Карбышев, Лаэрт…Но сегодня у нас я хотел бы поговорить как раз о нехарактерной роли. Которая, по моему мнению, настолько характерна для Караченцова, хотя действительно, выбивается из общего плана.Это роль старшего лейтенанта Орлова в «Батальоны просят огня» гениального Юрия Бондарева.Отвлеку ваше внимание на немного? Спасибо.Конечно, написать сценарий такого фильма с такими актерами мог только Бондарев. Не знаю, насколько там ценны были его многочисленные премии, ордена всех мастей, от Ленина до Почета (не взял из рук Ельцина, кстати), но его две медали, «За отвагу» и третья «За оборону Сталинграда», — это то, что есть. Это кровь двух ранений капитана-минометчика Бондарева, убитые им гитлеровцы, сожженные танки и машины. Умел.Что есть Юрий Бондарев? «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Освобождение». Хватит? Хватит. Достаточно для литературного бессмертия, надеюсь.Итак, «Батальоны просят огня». Правдиво. Жестко. Жестоко. Великолепно сыграно великолепными Збруевым, Ефремовым, Скляром, Караченцовым. Иначе просто быть не могло.У каждого своя роль. Что есть старлей Орлов в фильме? Символ. Символ простой и сложный одновременно. Действительно, в жизни нашей таких людей было, к величайшему нашему счастью, множество огромное.Это же так просто: поняв, что дела хуже некуда, принять командование на себя, как это сделали Орлов и Ермаков. Это было? Было. Бондарев здесь честен, как святой.Конец Орлова. Сколько было таких? Оставшихся прикрывать отход израненных товарищей, без малейшего шанса на жизнь? Идущих в последнюю контратаку, потому что этим может дать дополнительные минуты жизни тем, кто остался за спиной и потом отомстит?Скажите, сколько было таких Орловых? Сотни? Тысячи?В карьере каждого артиста есть такая роль, которая может, и не делает его суперзвездой, но поднимает над другими. Как сыграть, согласитесь.А вот так. Как играл Караченцов. Легко и без лишнего трагизма. Потому Орлов – это такая же «роль навсегда», как и Резанов, ковбой Билли, Урри, Тиль…Но – неизмеримо выше.Просто потому, что символ другой.Да, печально, что такой замечательный артист ушел от нас. Но простите, разве ушел? Разве все его герои, так красиво сыгранные, не останутся рядом?Секрет бессмертия прост на самом деле. Человек жив, пока его помнят. Да, «Приключения Электроника», может быть, устареют и станут неинтересны. Но Резанов… Билли… Вряд ли.Орлов – тем более. Орловы живы. В Чечне, Афганистане, Сирии. Орловы были, есть, и будут.Кого запомнят дольше? Не знаю. Время покажет. Женщинам, конечно, по душе Резанов. Мне ближе Орлов. Каждый делает свой выбор.Но факт, что Николая Караченцова мы будем помнить очень долго. И его, и его героев, в которых он вкладывал частичку себя.Так и надо.