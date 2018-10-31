Скрытные дозорные PET/PCL у западных границ России: повод для беспокойства?

Один из 4 самоходных антенных постов SPL c антенными модулями PET-ELINT, PET-COMINT и PCL на двух телескопических мачтах

Источники информации:

http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rtr_valeriya.html

https://www.liveleak.com/view?t=be7_1427978556

http://militaryrussia.ru/blog/topic-598.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22465

http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html