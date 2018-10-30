30 октября в России отмечается День основания Военно-морского флота России. Такая дата выбрана не случайно - (20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I вынесла решение о создании в Российском государстве регулярного военно-морского флота.На самом деле флот на Руси существовал за много столетий до Петра I. Без флота не достиг бы своего положения Великий Новгород, русские воины на ладьях отправлялись в походы по Черному морю. Но тот старый русский флот не был регулярным в общепринятом понятии. Петр заимствовал идею создания централизованного военно-морского флота в Европе. Он сам очень интересовался кораблестроением и, как и в случае с регулярной армией, начал создавать российский флот с потешных войск. Знаменитый ботик Петра I «Святой Николай» не зря зовется «дедушкой русского флота» - он был приобретен еще двоюродным братом деда Петра боярином Никитой Ивановичем Романовым для речных прогулок, а в 1688 году Петр обнаружил ботик в Измайлове.Петром лично были заложены несколько судов - в Переяславле, на Плещеевом озере. Затем некоторое время корабли строили в Архангельске, но вскоре Петр пришел к выводу о том, что Белое море совершенно не годится для морских экспериментов. Именно это обстоятельство и заставило его обратить повышенное внимание на возможность выхода России к другим морям – Балтийскому, Азовскому и Черному. Однако решение этой задачи требовало от России вступления в войну с соседними государствами. Ведь выход к Азовскому и Черному морям перекрывала Османская империя, Балтику контролировала Швеция.Решение о создании регулярного флота принималось как раз на фоне бурных событий на южных рубежах российского государства. Первый штурм Азова, тогда еще бывшего османской крепостью, окончился неудачно, что заставило Петра активизировать работу по созданию флота. Азовская крепость фактически запирала выход из Дона в Азовское море, поэтому для того, чтобы обеспечить свободный выход русским судам, и предстояло освободить крепость от турок. Весной 1696 года были построены два корабля, два галеаса, 23 галеры и 4 брандера. Строили их на реке Воронеж, с прицелом на то, чтобы корабли затем вошли в Дон и спустились бы к Азову. Адмиралом флота был назначен Франц Лефорт – выходец из Швейцарии, ко времени описываемых событий уже более двадцати лет находившийся на русской службе.Азовский флот строился Петром I с 1695 по 1711 годы. Наблюдением за строительством кораблей в конце 1690-х гг. занимался вице-адмирал Корнелиус Крюйс – норвежец по происхождению, ставший в 1705 году первым командующим Балтийским флотом. Для строительства Азовского флота были созданы дополнительные верфи в Таврове и Ново-Павловске, а также в районе реки Икорц. Всего с 1695 по 1710 годы было построено 67 кораблей, прамов и фрегатов, столько же бомбардных судов, брандеров, галер, около тысячи бригантин и прочих судов. Однако поспешность в строительстве кораблей сыграла свою роль – первый русский флот очень быстро приходил в негодность. Когда в 1710 г. началась война с Османской империей, в строю были лишь 5 кораблей, 1 фрегат, 2 шнявы и 1 тялка. С такими силами рассчитывать на победу в войне с турками было преждевременно. По итогам Прутского мира Россия была вынуждена вернуть туркам Азов, убрать верфи в Таганроге.После Северной войны началось строительство Балтийского флота Российской империи. Его базы размещались в Санкт-Петербурге, затем – в Кронштадте, Выборге, Гельсингфорсе, Ревеле и Або. Именно с создания Балтийского флота фактически и началась победоносная история российских военно-морских сил. К 1725 г. Россия уже располагала 130 парусными кораблями, в том числе 36 линейными кораблями, 9 фрегатами, 3 шнявами. Кроме того, империя имела и мощный гребной флот из 396 кораблей. Строительство кораблей велось на многочисленных верфях, наиболее крупные из которых располагались в Воронеже, Казани, Архангельске, Переяславле, Олонце, Астрахани, а затем и Санкт-Петербурге. В 1718 году для управления флотом и решения всех важнейших вопросов его строительства была создана Адмиралтейская коллегия.На первых порах существования российского флота важную роль в его становлении и развитии играли иностранные военные специалисты, прежде всего выходцы из стран Скандинавии, Нидерландов, Англии. Многие из них делали успешную карьеру сначала в европейских государствах, а затем и на службе русскому царю. В качестве примеров можно привести того же Франца Лефорта, Корнелиуса Крюйса, Томаса Гордона и многих других высокопоставленных офицеров. Однако именно в Петровскую эпоху появились и отечественные флотоводцы, довольно быстро догнавшие иностранных специалистов и даже превзошедшие их по своим командирским талантам, а главное – по отваге и мужеству. К «золотой плеяде» петровских флотоводцев можно отнести Федора Апраксина, Наума Сенявина, Алексея Сенявина, Михаила Голицына. Именно эти люди формировали лицо русского флота в начале XVIII века.Смерть Петра I стала огромным ударом для русского флота. Темпы кораблестроения сбавились. Ситуацию удалось исправить только после восшествия на престол Анны Иоанновны, при власти которой была учреждена Воинская морская комиссия под председательством вице-канцлера графа Андрея Остермана. В состав комиссии вошли известные флотоводцы вице-адмирал граф Николай Головин, вице-адмирал Наум Сенявин, вице-адмирал Томас Сандерс, контр-адмирал Пётр Бредаль и контр-адмирал Василий Дмитриев-Мамонов.Вторая половина XVIII века стала временем подлинного расцвета русского военно-морского флота. Русско-турецкие войны, присоединение к России земель Крымского ханства способствовали развитию Черноморского флота. Русские корабли стали выходить в Средиземное море, где успешно действовали против турок. Именно в это время взошла звезда русского военно-морского гения Федора Ушакова – одного из ярчайших защитников Российской империи, чье имя стоит в одном ряду с именем генералиссимуса Александра Суворова.На рубеже XVIII-XIX вв. Российская империя уже обладала одним из самых сильных в мире флотов – третьим по количеству кораблей после флотов Великобритании и Франции. В начале XIX века русские моряки принимали самое активное участие в географических открытиях, совершая экспедиции в Арктике и Антарктике.Очередным переломным моментом в истории русского флота стала Крымская война. Она продемонстрировала всему миру мужество русских военных моряков, в том числе и адмиралов, героически погибавших в обороне Севастополя. Но именно война в Крыму выявила и многочисленные недостатки русского флота, просчеты в организационной структуре, в управлении и комплектовании. Стало ясно, что Россия серьезно отстает от передовых стран мира в области судостроения.По итогам Крымской войны устаревший парусный флот был заменен паровым флотом. Началось строительство броненосцев, мониторов и плавучих батарей, которые, однако, из-за тяжести не были способны ходить на большие расстояния. Конец XIX века стал для России и эпохой продолжающегося технического совершенствования флота. Особенно бурными темпами флот развивался после восшествия на престол императора Николая II. Однако начавшаяся Русско-японская война довольно быстро выявила и определенные просчеты, связанные не столько с качеством личного состава, сколько с неразберихой в управлении, высоким уровнем коррупции. Но ситуацию как всегда исправляли сами русские моряки – от матросов до адмиралов. Они демонстрировали чудеса отваги. Так, вошел в историю мирового флота подвиг моряков крейсера «Варяг».19 марта 1906 года в составе российского императорского флота были созданы подводные силы. С этого времени развитие подводного флота стало одним из наиболее важных направлений, тем более, что подводные лодки демонстрировали все большую эффективность.Первая мировая война стала последним испытанием российского императорского флота. Как всегда, моряки демонстрировали героизм, высокую боевую выучку. В Черном море российскому флоту удалось добиться превосходства над противостоявшим ему флотом Османской империи. Готовилась Босфорская операция. Однако революционные события 1917 года привели к развалу российского флота. Стоит отметить, что одну из ключевых ролей в революции сыграли именно матросы Балтийского и Черноморского флотов. Это было связано с тем, что среди матросов преобладали призванные на флотскую службу квалифицированные рабочие, многие из которых еще до мобилизации имели связи с революционными организациями. «Красные матросы» стали одним из символов Октябрьской революции.По итогам Гражданской войны большая часть кораблей российского императорского флота была выведена белыми и интервентами. Советской России пришлось создавать свой флот практически с нуля и, надо сказать, новая власть с этой задачей превосходно справилась. В течение 1920-х – 1930-х гг. был создан прекрасно вооруженный и подготовленный советский флот. Именно в эти годы закладывался фундамент той организационной структуры, системы подготовки и образования военно-морского флота, который до сих пор используется уже постсоветской Россией.Великая Отечественная война – трагедия для страны, но и героическая страница в истории нашего флота. Поскольку судьба страны решалась на сухопутном фронте, значительная часть моряков была переброшена на сушу, где воевала как обычные пехотные подразделения. Гитлеровцы боялись советских моряков как огня, называя их «черными дьяволами». Всего за годы Великой Отечественной войны флот направил на помощь сухопутным войскам более 400 тысяч матросов и офицеров. Многие из них были отмечены за проявленную доблесть высокими правительственными наградами.Послевоенный период – эпоха Холодной войны, длительного противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Военно-морской флот СССР не прекращал свое совершенствование и развитие, одновременно продолжая решать самые разные боевые задачи уже по всему миру. Советские военные моряки бывали в Анголе и Йемене, Египте и Сомали, Мозамбике и Бангладеш. К концу 1980-х гг. в состав ВМФ СССР входили более 100 эскадр и дивизий, численность личного состава достигала 450 тысяч человек. В Советском Союзе существовали многочисленные военно-морские учебные заведения, ставшие настоящей кузницей высококвалифицированных офицерских кадров для ВМФ СССР, а также флотов союзных государств.Конечно, распад Советского Союза не мог не оказать соответствующего влияния и на ситуацию на флоте. Тяжелее всего пострадал Черноморский флот, оказавшийся разделенным между Россией и Украиной. Далеко не все моряки согласились перейти на службу в украинский флот, что привело к большим сокращениям личного состава.В настоящее время Военно-Морской Флот Российской Федерации состоит из Балтийского флота, Северного флота, Тихоокеанского флота, Черноморского флота и Каспийской флотилии. В состав ВМФ РФ входят надводные и подводные силы, береговая и палубная морская авиация, береговые войска флота в составе войск береговой обороны и морской пехоты. В условиях обострившейся военно-политической ситуации, в том числе в Средиземноморье, российский флот решает важнейшие политические задачи, в том числе связанные с поддержанием боеспособности группировки российских войск в Сирии.В последние годы российское правительство уделяет особое внимание развитию и совершенствованию Военно-морского флота. На флот поставляются новые корабли, подводные лодки, улучшаются условия службы и содержания личного состава. Возвращается престиж военной службы на флоте – сегодня попасть служить на корабли ВМФ России мечтают очень многие призывники. Как здесь не вспомнить знаменитые слова о том, что лишь армия и флот являются единственными подлинными союзниками России.В День основания Российского военно-морского флота «Военное обозрение» поздравляет с этой праздничной датой всех тех, кто служит, служил или иным образом причастен к Военно-морскому флоту СССР и России.