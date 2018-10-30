«Объект 490». СССР мог создать самый мощный в мире танк
Серп и «Молот»
Вторая мировая наглядно показала, что в сфере танкостроения почти никто не мог сравниться с СССР, включая сумрачный гений Третьего рейха. Этот статус нужно было поддерживать, а кроме того, в заданный час икс Советская Армия должна была быть готовой выполнить бросок к Ла-Маншу. СССР явил на свет таких монстров, как «Объект 279». Он, напомним, имел массу в 60 тонн (очень много, по меркам 50-х) и, что самое интересное, четыре гусеницы для лучшей проходимости.
Однако, как мы знаем, развитие советской школы танкостроения во многом предопределили относительно простые, не очень дорогие и достаточно мощные для своего времени ОБТ, главным образом, Т-72 и Т-64. К сожалению, уже в 80-е их конструкции во многом уперлись в тупик из-за сложностей повышения защиты экипажа в условиях крайне плотной компоновки. Так появились теперь уже знаменитый Объект 477 «Молот», Т-95 (он же «Объект 195») и многие другие наработки. Задача ставилась простая — сделать максимально живучую боевую машину, которая даст экипажу возможность пережить попадание в жизненно опасные пространства ОБТ. Не забыли про оружие: теперь в качестве главного калибра рассматривали грозную перспективную 152-мм пушку вместо привычных 125-мм орудий. Такое решение позволяло резко повысить огневую мощь, но делало машину потенциально тяжелее, а также сложнее в обслуживании.
Уже потом, в России появится знаменитый экспериментальный «Черный орел», который, по сути, стал очень глубокой модернизацией Т-80, но с принципиально новыми возможностями защиты экипажа и очень хорошей удельной мощностью, превосходившей даже показатели лучших западных ОБТ. Про «Армату», нужно полагать, читатели и так прекрасно знают.
Две башни да четыре гусеницы
Казалось бы, удивить искушенную публику нечем: в памяти у многих как монструозные немецкие проекты, так и шведская «IKEA на гусеницах» в лице Strv 103. А также вышеупомянутые несостоявшиеся преемники 72-го. Однако совсем недавно на сайте btvt.info были опубликованы материалы про совершенно удивительный «Объект 490», который сразу прозвали «последним советским проектом перспективного танка». Но интересен он не только временем появления: машину, к слову, разрабатывали в конце 80-х — начале 90-х.
Необычна сама концепция, которую, насколько можно судить, ранее никто не воплотил на практике. Приведем изложенную в источнике историю появления ОБТ. «В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыли в Харьковское конструкторское бюро машиностроения во главе с генералом Потаповым и Баженовым, чтобы ознакомиться с развитием разработки перспективного танка. На «Объект 490А» была установлена пушка калибра 125 мм (разрабатывался вариант 130 мм), и разговоры о повышении калибра продолжались уже давно. Начались споры о том, какой калибр выбрать — 140 мм или 152 мм. В этот момент генерал Литвиненко, глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления), сделал диаграмму очень хорошо и четко демонстрирующую, насколько эффективен калибр 152 мм для танка. С этого момента калибр 152 мм был принят для будущего проекта, и никто никогда не возвращался к этому вопросу. После того как было принято решение о калибре пушки перспективного танка, существующие варианты танков Объект 490 «Тополь» и Объект 490А «Бунтарь» потребовали полной перекомпоновки».
Новый вариант «Объекта 490» стал уже совсем другим танком. Топливный отсек, отсек систем двигателя и силовой установки, а также отсек основного вооружения расположили в передней части танка. Дальше располагался отсек автомата заряжания, а экипаж разместили в задней части танка. Танкистов, кстати, было всего двое: механик-водитель и командир. Экипаж остался бы в живых даже при тотальном «расстреле» машины с передней полусферы.
Танк получил четыре гусеницы: он мог двигаться при повреждении двух гусеничных движителей (с противоположных сторон). В кормовой части отсека имелось два люка экипажа, люк механика-водителя снабжен иллюминатором для вождения. Машина получила два двигатели, выдававшие суммарно весьма нескромные 2000 лошадиных сил. Это существенно больше, чем у Т-14: напомним, по имеющимся данным, он имеет двигатель 12Н360 переменной мощности: от 1200 до 1800 лошадиных сил. Перспективная машина в теории могла продолжать движение даже в случае выведение из строя одного из двигателей.
Пожалуй, главным отличием боевой машины от почти что всех танков того времени была просто фантастическая огневая мощь. ОБТ получил сразу две башни. В передней располагалась 152-мм пушка 2А73, а в задней — 30-мм гранатомет. На ней также были установлены панарамический прицел с визуальным каналом и дневно-ночной телевизионный прицел. Кроме этого, танк получил два 7,62-мм пулемета ТКБ-666. Конечно, все это давало ему огромные возможности по поражению самых разных целей, в том числе — всех существующих и перспективных танков NATO. Всего машина несла 32 унитарных выстрела в автоматизированной укладке. Весьма любопытная особенность — применение ствола пушки в качестве трубы забора воздуха ОПВТ с высотой подъема 4,6 метра, что давало танку хорошие возможности по преодолению водных препятствий.
По имеющимся данным, танк получил надежную защиту от бронебойных подкалиберных (примерно 2000 мм) и кумулятивных снарядов (примерно 4500 мм). Во всяком случае, эти данные без указания конкретики приведены в источнике. В любом случае, в плане защищенности танк превосходил все существующие, и даже перспективные аналоги. Повышали живучесть комплекс активной защиты «Штандарт», а также мортиры системы «Туча». Из потенциальных недостатков можно выделить очень ограниченные возможности ВПК СССР по производству современных тепловизоров. В плане ведения ночного боя сравниться с лучшими танками NATO было по умолчанию тяжело, но это касалось и всех остальных советских танков.
Инновации против модернизации
Т-64, Т-72 и Т-80 прошли сразу несколько серьезных этапов модернизации, даже если говорить конкретно про советские годы. Очевидно, отказываться от этих танков, тем более, с учетом гигантского числа произведенных машин, СССР не планировал. Это позволяет уверенно говорить о двух вещах. Во-первых, перспективный танк должен был быть максимально похож на предыдущие поколения. Ведь использование столь разношерстного парка ОБТ было бы не столько технически сложным, но и невероятно дорогим «удовольствием». Во-вторых, перспективный танк должен был быть относительно дешевым сам по себе, чтобы соответствовать советской доктрине применения военной техники.
«Объект 490» не мог вписаться в эти требования. Из более конкретных недостатков стоит выделить очень ограниченные углы склонения пушки на борт и корму, что практически невозможно было исправить, не переделав боевую машину полностью. На практике это означало, что поразить цель, находящуюся за ОБТ, было очень тяжело: 152-мм орудие применять было затруднительно, а огневой мощи установленного во второй башне 30-мм гранатомета явно не хватало.
Аналогия с упомянутым выше шведским Strv 103, который иногда называют «истребителем танков», не слишком корректна. Последний никогда не задумывался как «полноценный» танк и был создан с учетом очень ограниченных (в сравнении со США и Советским Союзом) финансовых возможностей скандинавской страны. У СССР в 80-е не было нужны создавать «полу-САУ»: нужен был максимально многоцелевой ОБТ. Желательно, не дороже Т-72, но это, конечно, в идеале.
Озвученные факторы не увеличивали шансов на воплощение машины в железе (на всех представленных фото — макет). Но более всего на судьбу как «Объекта 490», так и других его перспективных собратьев, повлиял распад СССР. Можно почти не сомневаться: не произойди этого, армия в 1990-2000-е получила бы новый танк, созданный на основе одной из передовых разработок 80-х. Что это были за разработки, другой вопрос. Надеемся, к нему мы еще вернемся.
Вторая мировая наглядно показала, что в сфере танкостроения почти никто не мог сравниться с СССР, включая сумрачный гений Третьего рейха. Этот статус нужно было поддерживать, а кроме того, в заданный час икс Советская Армия должна была быть готовой выполнить бросок к Ла-Маншу. СССР явил на свет таких монстров, как «Объект 279». Он, напомним, имел массу в 60 тонн (очень много, по меркам 50-х) и, что самое интересное, четыре гусеницы для лучшей проходимости.
Однако, как мы знаем, развитие советской школы танкостроения во многом предопределили относительно простые, не очень дорогие и достаточно мощные для своего времени ОБТ, главным образом, Т-72 и Т-64. К сожалению, уже в 80-е их конструкции во многом уперлись в тупик из-за сложностей повышения защиты экипажа в условиях крайне плотной компоновки. Так появились теперь уже знаменитый Объект 477 «Молот», Т-95 (он же «Объект 195») и многие другие наработки. Задача ставилась простая — сделать максимально живучую боевую машину, которая даст экипажу возможность пережить попадание в жизненно опасные пространства ОБТ. Не забыли про оружие: теперь в качестве главного калибра рассматривали грозную перспективную 152-мм пушку вместо привычных 125-мм орудий. Такое решение позволяло резко повысить огневую мощь, но делало машину потенциально тяжелее, а также сложнее в обслуживании.
Уже потом, в России появится знаменитый экспериментальный «Черный орел», который, по сути, стал очень глубокой модернизацией Т-80, но с принципиально новыми возможностями защиты экипажа и очень хорошей удельной мощностью, превосходившей даже показатели лучших западных ОБТ. Про «Армату», нужно полагать, читатели и так прекрасно знают.
Две башни да четыре гусеницы
Казалось бы, удивить искушенную публику нечем: в памяти у многих как монструозные немецкие проекты, так и шведская «IKEA на гусеницах» в лице Strv 103. А также вышеупомянутые несостоявшиеся преемники 72-го. Однако совсем недавно на сайте btvt.info были опубликованы материалы про совершенно удивительный «Объект 490», который сразу прозвали «последним советским проектом перспективного танка». Но интересен он не только временем появления: машину, к слову, разрабатывали в конце 80-х — начале 90-х.
Необычна сама концепция, которую, насколько можно судить, ранее никто не воплотил на практике. Приведем изложенную в источнике историю появления ОБТ. «В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыли в Харьковское конструкторское бюро машиностроения во главе с генералом Потаповым и Баженовым, чтобы ознакомиться с развитием разработки перспективного танка. На «Объект 490А» была установлена пушка калибра 125 мм (разрабатывался вариант 130 мм), и разговоры о повышении калибра продолжались уже давно. Начались споры о том, какой калибр выбрать — 140 мм или 152 мм. В этот момент генерал Литвиненко, глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления), сделал диаграмму очень хорошо и четко демонстрирующую, насколько эффективен калибр 152 мм для танка. С этого момента калибр 152 мм был принят для будущего проекта, и никто никогда не возвращался к этому вопросу. После того как было принято решение о калибре пушки перспективного танка, существующие варианты танков Объект 490 «Тополь» и Объект 490А «Бунтарь» потребовали полной перекомпоновки».
Новый вариант «Объекта 490» стал уже совсем другим танком. Топливный отсек, отсек систем двигателя и силовой установки, а также отсек основного вооружения расположили в передней части танка. Дальше располагался отсек автомата заряжания, а экипаж разместили в задней части танка. Танкистов, кстати, было всего двое: механик-водитель и командир. Экипаж остался бы в живых даже при тотальном «расстреле» машины с передней полусферы.
Танк получил четыре гусеницы: он мог двигаться при повреждении двух гусеничных движителей (с противоположных сторон). В кормовой части отсека имелось два люка экипажа, люк механика-водителя снабжен иллюминатором для вождения. Машина получила два двигатели, выдававшие суммарно весьма нескромные 2000 лошадиных сил. Это существенно больше, чем у Т-14: напомним, по имеющимся данным, он имеет двигатель 12Н360 переменной мощности: от 1200 до 1800 лошадиных сил. Перспективная машина в теории могла продолжать движение даже в случае выведение из строя одного из двигателей.
Пожалуй, главным отличием боевой машины от почти что всех танков того времени была просто фантастическая огневая мощь. ОБТ получил сразу две башни. В передней располагалась 152-мм пушка 2А73, а в задней — 30-мм гранатомет. На ней также были установлены панарамический прицел с визуальным каналом и дневно-ночной телевизионный прицел. Кроме этого, танк получил два 7,62-мм пулемета ТКБ-666. Конечно, все это давало ему огромные возможности по поражению самых разных целей, в том числе — всех существующих и перспективных танков NATO. Всего машина несла 32 унитарных выстрела в автоматизированной укладке. Весьма любопытная особенность — применение ствола пушки в качестве трубы забора воздуха ОПВТ с высотой подъема 4,6 метра, что давало танку хорошие возможности по преодолению водных препятствий.
По имеющимся данным, танк получил надежную защиту от бронебойных подкалиберных (примерно 2000 мм) и кумулятивных снарядов (примерно 4500 мм). Во всяком случае, эти данные без указания конкретики приведены в источнике. В любом случае, в плане защищенности танк превосходил все существующие, и даже перспективные аналоги. Повышали живучесть комплекс активной защиты «Штандарт», а также мортиры системы «Туча». Из потенциальных недостатков можно выделить очень ограниченные возможности ВПК СССР по производству современных тепловизоров. В плане ведения ночного боя сравниться с лучшими танками NATO было по умолчанию тяжело, но это касалось и всех остальных советских танков.
Инновации против модернизации
Т-64, Т-72 и Т-80 прошли сразу несколько серьезных этапов модернизации, даже если говорить конкретно про советские годы. Очевидно, отказываться от этих танков, тем более, с учетом гигантского числа произведенных машин, СССР не планировал. Это позволяет уверенно говорить о двух вещах. Во-первых, перспективный танк должен был быть максимально похож на предыдущие поколения. Ведь использование столь разношерстного парка ОБТ было бы не столько технически сложным, но и невероятно дорогим «удовольствием». Во-вторых, перспективный танк должен был быть относительно дешевым сам по себе, чтобы соответствовать советской доктрине применения военной техники.
«Объект 490» не мог вписаться в эти требования. Из более конкретных недостатков стоит выделить очень ограниченные углы склонения пушки на борт и корму, что практически невозможно было исправить, не переделав боевую машину полностью. На практике это означало, что поразить цель, находящуюся за ОБТ, было очень тяжело: 152-мм орудие применять было затруднительно, а огневой мощи установленного во второй башне 30-мм гранатомета явно не хватало.
Аналогия с упомянутым выше шведским Strv 103, который иногда называют «истребителем танков», не слишком корректна. Последний никогда не задумывался как «полноценный» танк и был создан с учетом очень ограниченных (в сравнении со США и Советским Союзом) финансовых возможностей скандинавской страны. У СССР в 80-е не было нужны создавать «полу-САУ»: нужен был максимально многоцелевой ОБТ. Желательно, не дороже Т-72, но это, конечно, в идеале.
Озвученные факторы не увеличивали шансов на воплощение машины в железе (на всех представленных фото — макет). Но более всего на судьбу как «Объекта 490», так и других его перспективных собратьев, повлиял распад СССР. Можно почти не сомневаться: не произойди этого, армия в 1990-2000-е получила бы новый танк, созданный на основе одной из передовых разработок 80-х. Что это были за разработки, другой вопрос. Надеемся, к нему мы еще вернемся.
- Автор:
- Илья Легат