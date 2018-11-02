Эрзац-артиллерия на основе РПГ-7
Старый добрый гранатомёт РПГ-7, ровесник полёта Гагарина в космос, заслуженно снискал себе славу одного из самых распространенных в мире гранатомётов. РПГ-7 любим и регулярными войсками, и отрядами боевиков. О военной биографии этого гранатомёта, изрядно повоевавшего в самых разных странах, можно написать очень объёмистую книгу.
РПГ-7 в руках вьетнамского солдата
На мой взгляд, его военная биография далеко ещё не закончена, и именно этот гранатомёт имеет все шансы стать одним из наиболее массовых типов вооружения в большой войне. Именно этому аспекту и посвящена эта статья. В силу того, что тема обширная и имеет множество деталей и нюансов, которые интересны сами по себе, я буду излагать кратко, останавливаясь только на существенных моментах.
Универсальная "карманная пушка"
Несмотря на то, что РПГ-7, как и его предшественник РПГ-2, создавался для борьбы с бронетехникой, и очень долго для обоих гранатомётов производились только кумулятивные гранаты, тем не менее, опыт его применения наглядно показывает, что РПГ-7 явочным порядком становится универсальной носимой безоткатной пушкой, применяемой и против бронетехники, и против небронированной техники, и против огневых точек, и против живой силы.
Примеров тому множество. Афганские моджахеды и чеченские боевики (у них от 50 до 80% бойцов имели РПГ-7) обычно начинали свои атаки с массированного гранатометного удара. Внезапный обстрел из нескольких, а то и десятков гранатометов не только приносил потери атакованным (разрыв кумулятивной гранаты поражает ударной волной и осколками примерно в радиусе 4 метров, что сопоставимо с поражающим действием ручной гранаты), но и создавал неизбежное временное замешательство, дававшее атакующим шансы на развитие успеха. Бронетехника, даже хорошей динамической защитой, выбивалась сосредоточенным огнем 2-3 РПГ-7 по одной цели. Этот гранатомет весьма успешно использовался против вертолетов, и по некоторым данным из него было сбито за все время военного применения около 150 машин, в том числе 128 вертолетов во Вьетнаме.
Вообще, подобное применение гранатометов, изначально предназначенных для поражения бронетехники, по самым разным целям, по-моему, было характерно для оружия этого типа с самого момента их появления и использования в войне. Всякого рода "Панцерфаусты" и "Базуки" сплошь и рядом использовались для подавления пулеметных точек. Китайская копия РПГ-2 широко использовалась красными кхмерами против войск Лон Нола, и была им заменителем пушек и минометов. Я не проводил досконального анализа опыта применения ручных противотанковых гранатометов, но и из того, что попалось на глаза в ходе изучения разных материалов и публикаций, вполне достаточно, чтобы сложить такое представление. Ручной противотанковый гранатомет на поле боя становится универсальной "карманной пушкой" для пехоты.
В свете этого обстоятельства нельзя не поразиться тому, что осколочно-фугасная граната ОГ-7В "Осколок" появилась на вооружении только в 1999 году. Хотя уже в начале 1970-х годов вовсе не было новостью, что кумулятивные гранаты к РПГ часто используются в качестве осколочно-фугасных. Последующие войны это только подтвердили. Ничто не мешало еще в те времена разработать целую линейку гранат различного типа и назначения, тем более, что сама по себе конструкция гранаты к РПГ-7 вполне допускает модульный подход: на пороховой ускоритель или ускоритель с реактивным двигателем можно было установить любую головную часть, подходящую по габаритам и весу.
ОГ-7В "Осколок" по прозвищу "Карандаш" — очень даже неплохая граната. По сравнению с кумулятивной гранатой она имеет очень простую конструкцию
Такое отношение к военному опыту мне трудно назвать, оставаясь в рамках печатных приличий. Наверное так: упрямое скудоумие, заставлявшее цепко держаться за кумулятивные гранаты. Самое интересное, что это упрямство и сейчас вполне себе имеет место. Вот из недавнего. В украинской армии стали появляться кустарные гибриды ПГ-7В с 82-мм минометными минами, осколочными зарядами к СПГ-9, а также попытки создать нечто вроде осколочной гранаты в качестве головной части. Далеко не все и не всегда работало и взрывалось, что неудивительно для самоделок. Реакция: "очумелые ручки украиньцев". По-моему, это наиболее наглядный пример, когда комментатор расписывается в своем упрямом скудоумии, да еще в сочетании с высокомерием.
Из этого же факта можно, и, на мой взгляд, должно, сделать другие выводы. Во-первых, потребность в осколочно-фугасных гранатах к РПГ-7 настолько велика и существенна, что заставляет прибегать к рискованной кустарщине. Во-вторых, к кустарщине прибегают тогда, когда для возникающей задачи нет больше других видов и типов вооружения, и ничего из наличного пехотного арсенала для нее не годится. В-третьих, почему бы не соединить 82-мм минометную мину (например О-832) с двигателем от ПГ-7В? Минометная мина — весьма веский аргумент, она поражает живую силу в радиусе 60 метров, что гораздо лучше, чем у ручной гранаты или кумулятивной гранатометной гранаты, использованной не по штатному назначению. Вес минометной мины 3,6 кг, то есть дальность стрельбы этого гибрида будет примерно на уровне тандемной гранаты ПГ-7ВР — около 200 метров. Для окопных или городских боев вполне подойдет.
Получается неплохой гибрид гранаты и 82-мм минометной мины
Если отринуть скудоумие и высокомерие, признать, что потребность в разнообразных гранатах к РПГ-7 есть и она весьма велика, то путем скрещивания двигателя и ускорителя от ПГ-7В с различными головными частями, можно создать довольно широкую гамму гранат, подходящих для разных задач.
Я не буду сейчас специально рассматривать конструкцию реактивного двигателя ПГ-7В, хотя отмечу, что он явно нуждается в упрощении и рационализации, поскольку точено-фрезерованная сопловая часть — это настоящее наказание для военного производства. Удивительно, что изделие столь сложной формы попало в конструкцию гранаты, одного из расходных материалов войны.
Сопло крупным планом. Конструкторы реализовали оригинальное решение, которое потребовала общая компоновка гранатомета, поставив сопло впереди камеры сгорания, а не позади, с поворотом реактивной струи назад. Но вот эта деталь явно будет узким местом при крупнопоточном производстве в военное время.
Предмет моего интереса — головная часть гранаты. Требования к ней примерно такие. Вес в диапазоне от 1,5 до 3,5 кг, но лучше не превышать 2 кг. Калибр до 105 мм, но лучше держаться калибра 80-90 мм. Форма обтекаемая для более лучших аэродинамических характеристик.
Фугасные и осколочно-фугасные ГЧ
Несмотря на то, что ОГ-7В весьма хороша, я все же сторонник более мощных гранат, причем гранат преимущественно фугасного действия. Это может быть заряд взрывчатки, помещенный в тонкостенный корпус (биконический или цилиндрический с коническим обтекателем), и снабженный взрывателем ударного типа. Вес заряда взрывчатки может достигать 1,5-1,8 кг. Можно ссылаться на Женевскую конвенцию, но в большой (мировой) войне, когда на кону само существование, конвенции обычно не соблюдаются, а для вооруженной борьбы хороши все эффективные средства.
В условиях большой и длительной войны, с напряжением всей экономики дело обязательно дойдет до предельного упрощенного и максимально технологичного боеприпаса. Корпус головной части такой гранаты может изготовляться из стального или пластмассового листа, а если уж совсем прижмет, то из толстого картона, с последующей пропиткой лаком для водостойкости. Я сторонник того, чтобы использовать технологию изготовления ПЭТ-бутылок. Трубчатая заготовка, на концах которой формируются гнезда для взрывателя и скрепления с двигателем, раздувается в форме до нужных размеров и формы. Пластиковые корпуса для фугасных гранат могут быть весьма разнообразными и изготовляться по разной технологии. Детали заняли бы слишком много места, но уже навскидку можно предложить 5-6 или даже до десятка вариантов пластиковых корпусов. Осколочный элемент можно, к примеру, засыпать в корпус, в его носовую часть, перед заливкой или засыпкой взрывчатки.
Преимущество фугасной гранаты в том, что она позволяет при необходимости перейти от применяемого ныне в гранатах окфола к тротилу, потом к смеси тротила с аммиачной селитрой, а потом и к различным взрывчатым смесям на основе аммиачной селитры. В условиях большой войны обычно возникает дефицит взрывчатки, что может заставить прибегнуть к таким дешевым заменителям.
По живой силе, по огневым точкам, по небронированной или легкобронированной технике, а также для зачистки помещений в городском бою (например, перед штурмом здания в окна гранатометами забрасываются такие фугасные заряды) такая граната будет вполне эффективной.
Что касается собственно осколочно-фугасных гранат, то на мой взгляд, наилучшее решение — это снаряжение фугасной гранаты готовыми осколочными элементами: шариками, обрезками проволоки, гвоздями (пластиковая полоска, в которую запрессованы плотными рядами гвозди или такого же размера обрезки стальной проволоки, может быть осколочным дополнением к кумулятивной гранате).
Зажигательные ГЧ
Если в такой тонкостенный корпус, стальной или пластиковый, вместо взрывчатки залить зажигательные смеси, такие, как КС, БГС или напалм, снабженные зажигательным запалом или загорающиеся при контакте с воздухом (КС представлял собой раствор белого фосфора и серы в сероуглероде; состав загорался, когда бутылка разбивалась и смесь контактировала с воздухом), то получится очень неплохая зажигательная граната.
Не так трудно создать термитную зажигательную гранату. Прототипом термитной головной части могут быть зажигательные авиабомбы времен Второй мировой войны. Они как раз подходят по габаритам и весу.
Могут быть и комбинированные варианты, когда в жидкую зажигательную смесь или липкий гель добавляется высокотемпературный термитный компонент.
Хотя кумулятивные гранаты ПГ-7В уже не справляются с современными танками, что и послужило причиной для разработки специализированных тандемных гранат, а также специализированных гранатометов, тем не менее, РПГ-7 еще рано списывать со счетов в качестве противотанкового средства. Решением вопроса могут быть как раз жидкостные и термитные зажигательные гранаты. Понятно, что решение будет частичным. При этом зажигательные гранаты можно использовать и по другим целям, особенно в городском бою.
Зенитная ГЧ
Поскольку РПГ-7 иногда используется для поражения воздушных целей, вертолетов и самолетов, то, наверное, было бы целесообразно попытаться разработать зенитную гранату. Такая граната может быть осколочно-фугасной, снаряженной стреловидными поражающими элементами, и она может быть оснащена, как и зенитные ракеты, двумя взрывателями: контактным и неконтактным.
Самая большая проблема, на мой взгляд, — это разработать неконтактный взрыватель, который был бы одновременно сравнительно легким в пределах 100-150 граммов (лазерный неконтактный датчик ЗУР 9М113 для ЗРК "Тунгуска" весит 800 граммов), сравнительно дешевым, и при этом обеспечивал бы удовлетворительную работоспособность. Если такой неконтактный взрыватель уже есть или будет создан, то зенитная граната становится реальностью.
Типовым противником для гранатометчика с зенитной гранатой будут, скорее всего, беспилотные летательные аппараты. При этом остается возможность обстрелять и подбить и более крупную воздушную цель, например, вертолет или турбовинтовой штурмовик, которые стали появляться у наших вероятных противников.
Это, конечно, далеко не полный список возможных вариантов по части гранат к РПГ-7, тем более что в каждом типе возможно предложить несколько вариантов, отличающихся ТТХ и адаптированными для разных целей. Разработка таких гранат может кому-то и показаться бесполезным и ненужным. На мой взгляд, эти разработки существенно расширяют возможности применения РПГ-7, оснащают пехоту более разнообразными средствами огневого поражения противника, а также очень ощутимо увеличивают мобилизационный потенциал. В том худом случае, когда война пошла совсем не по плану и довела хозяйство до истощения, именно гранатометы с вышеописанными гранатами станут наиболее массовой эрзац-артиллерией, позволяющей пехоте, пусть и с трудностями, решать стоящие перед ней задачи.
РПГ-7 в руках вьетнамского солдата
На мой взгляд, его военная биография далеко ещё не закончена, и именно этот гранатомёт имеет все шансы стать одним из наиболее массовых типов вооружения в большой войне. Именно этому аспекту и посвящена эта статья. В силу того, что тема обширная и имеет множество деталей и нюансов, которые интересны сами по себе, я буду излагать кратко, останавливаясь только на существенных моментах.
Универсальная "карманная пушка"
Несмотря на то, что РПГ-7, как и его предшественник РПГ-2, создавался для борьбы с бронетехникой, и очень долго для обоих гранатомётов производились только кумулятивные гранаты, тем не менее, опыт его применения наглядно показывает, что РПГ-7 явочным порядком становится универсальной носимой безоткатной пушкой, применяемой и против бронетехники, и против небронированной техники, и против огневых точек, и против живой силы.
Примеров тому множество. Афганские моджахеды и чеченские боевики (у них от 50 до 80% бойцов имели РПГ-7) обычно начинали свои атаки с массированного гранатометного удара. Внезапный обстрел из нескольких, а то и десятков гранатометов не только приносил потери атакованным (разрыв кумулятивной гранаты поражает ударной волной и осколками примерно в радиусе 4 метров, что сопоставимо с поражающим действием ручной гранаты), но и создавал неизбежное временное замешательство, дававшее атакующим шансы на развитие успеха. Бронетехника, даже хорошей динамической защитой, выбивалась сосредоточенным огнем 2-3 РПГ-7 по одной цели. Этот гранатомет весьма успешно использовался против вертолетов, и по некоторым данным из него было сбито за все время военного применения около 150 машин, в том числе 128 вертолетов во Вьетнаме.
Вообще, подобное применение гранатометов, изначально предназначенных для поражения бронетехники, по самым разным целям, по-моему, было характерно для оружия этого типа с самого момента их появления и использования в войне. Всякого рода "Панцерфаусты" и "Базуки" сплошь и рядом использовались для подавления пулеметных точек. Китайская копия РПГ-2 широко использовалась красными кхмерами против войск Лон Нола, и была им заменителем пушек и минометов. Я не проводил досконального анализа опыта применения ручных противотанковых гранатометов, но и из того, что попалось на глаза в ходе изучения разных материалов и публикаций, вполне достаточно, чтобы сложить такое представление. Ручной противотанковый гранатомет на поле боя становится универсальной "карманной пушкой" для пехоты.
В свете этого обстоятельства нельзя не поразиться тому, что осколочно-фугасная граната ОГ-7В "Осколок" появилась на вооружении только в 1999 году. Хотя уже в начале 1970-х годов вовсе не было новостью, что кумулятивные гранаты к РПГ часто используются в качестве осколочно-фугасных. Последующие войны это только подтвердили. Ничто не мешало еще в те времена разработать целую линейку гранат различного типа и назначения, тем более, что сама по себе конструкция гранаты к РПГ-7 вполне допускает модульный подход: на пороховой ускоритель или ускоритель с реактивным двигателем можно было установить любую головную часть, подходящую по габаритам и весу.
ОГ-7В "Осколок" по прозвищу "Карандаш" — очень даже неплохая граната. По сравнению с кумулятивной гранатой она имеет очень простую конструкцию
Такое отношение к военному опыту мне трудно назвать, оставаясь в рамках печатных приличий. Наверное так: упрямое скудоумие, заставлявшее цепко держаться за кумулятивные гранаты. Самое интересное, что это упрямство и сейчас вполне себе имеет место. Вот из недавнего. В украинской армии стали появляться кустарные гибриды ПГ-7В с 82-мм минометными минами, осколочными зарядами к СПГ-9, а также попытки создать нечто вроде осколочной гранаты в качестве головной части. Далеко не все и не всегда работало и взрывалось, что неудивительно для самоделок. Реакция: "очумелые ручки украиньцев". По-моему, это наиболее наглядный пример, когда комментатор расписывается в своем упрямом скудоумии, да еще в сочетании с высокомерием.
Из этого же факта можно, и, на мой взгляд, должно, сделать другие выводы. Во-первых, потребность в осколочно-фугасных гранатах к РПГ-7 настолько велика и существенна, что заставляет прибегать к рискованной кустарщине. Во-вторых, к кустарщине прибегают тогда, когда для возникающей задачи нет больше других видов и типов вооружения, и ничего из наличного пехотного арсенала для нее не годится. В-третьих, почему бы не соединить 82-мм минометную мину (например О-832) с двигателем от ПГ-7В? Минометная мина — весьма веский аргумент, она поражает живую силу в радиусе 60 метров, что гораздо лучше, чем у ручной гранаты или кумулятивной гранатометной гранаты, использованной не по штатному назначению. Вес минометной мины 3,6 кг, то есть дальность стрельбы этого гибрида будет примерно на уровне тандемной гранаты ПГ-7ВР — около 200 метров. Для окопных или городских боев вполне подойдет.
Получается неплохой гибрид гранаты и 82-мм минометной мины
Если отринуть скудоумие и высокомерие, признать, что потребность в разнообразных гранатах к РПГ-7 есть и она весьма велика, то путем скрещивания двигателя и ускорителя от ПГ-7В с различными головными частями, можно создать довольно широкую гамму гранат, подходящих для разных задач.
Я не буду сейчас специально рассматривать конструкцию реактивного двигателя ПГ-7В, хотя отмечу, что он явно нуждается в упрощении и рационализации, поскольку точено-фрезерованная сопловая часть — это настоящее наказание для военного производства. Удивительно, что изделие столь сложной формы попало в конструкцию гранаты, одного из расходных материалов войны.
Сопло крупным планом. Конструкторы реализовали оригинальное решение, которое потребовала общая компоновка гранатомета, поставив сопло впереди камеры сгорания, а не позади, с поворотом реактивной струи назад. Но вот эта деталь явно будет узким местом при крупнопоточном производстве в военное время.
Предмет моего интереса — головная часть гранаты. Требования к ней примерно такие. Вес в диапазоне от 1,5 до 3,5 кг, но лучше не превышать 2 кг. Калибр до 105 мм, но лучше держаться калибра 80-90 мм. Форма обтекаемая для более лучших аэродинамических характеристик.
Фугасные и осколочно-фугасные ГЧ
Несмотря на то, что ОГ-7В весьма хороша, я все же сторонник более мощных гранат, причем гранат преимущественно фугасного действия. Это может быть заряд взрывчатки, помещенный в тонкостенный корпус (биконический или цилиндрический с коническим обтекателем), и снабженный взрывателем ударного типа. Вес заряда взрывчатки может достигать 1,5-1,8 кг. Можно ссылаться на Женевскую конвенцию, но в большой (мировой) войне, когда на кону само существование, конвенции обычно не соблюдаются, а для вооруженной борьбы хороши все эффективные средства.
В условиях большой и длительной войны, с напряжением всей экономики дело обязательно дойдет до предельного упрощенного и максимально технологичного боеприпаса. Корпус головной части такой гранаты может изготовляться из стального или пластмассового листа, а если уж совсем прижмет, то из толстого картона, с последующей пропиткой лаком для водостойкости. Я сторонник того, чтобы использовать технологию изготовления ПЭТ-бутылок. Трубчатая заготовка, на концах которой формируются гнезда для взрывателя и скрепления с двигателем, раздувается в форме до нужных размеров и формы. Пластиковые корпуса для фугасных гранат могут быть весьма разнообразными и изготовляться по разной технологии. Детали заняли бы слишком много места, но уже навскидку можно предложить 5-6 или даже до десятка вариантов пластиковых корпусов. Осколочный элемент можно, к примеру, засыпать в корпус, в его носовую часть, перед заливкой или засыпкой взрывчатки.
Преимущество фугасной гранаты в том, что она позволяет при необходимости перейти от применяемого ныне в гранатах окфола к тротилу, потом к смеси тротила с аммиачной селитрой, а потом и к различным взрывчатым смесям на основе аммиачной селитры. В условиях большой войны обычно возникает дефицит взрывчатки, что может заставить прибегнуть к таким дешевым заменителям.
По живой силе, по огневым точкам, по небронированной или легкобронированной технике, а также для зачистки помещений в городском бою (например, перед штурмом здания в окна гранатометами забрасываются такие фугасные заряды) такая граната будет вполне эффективной.
Что касается собственно осколочно-фугасных гранат, то на мой взгляд, наилучшее решение — это снаряжение фугасной гранаты готовыми осколочными элементами: шариками, обрезками проволоки, гвоздями (пластиковая полоска, в которую запрессованы плотными рядами гвозди или такого же размера обрезки стальной проволоки, может быть осколочным дополнением к кумулятивной гранате).
Зажигательные ГЧ
Если в такой тонкостенный корпус, стальной или пластиковый, вместо взрывчатки залить зажигательные смеси, такие, как КС, БГС или напалм, снабженные зажигательным запалом или загорающиеся при контакте с воздухом (КС представлял собой раствор белого фосфора и серы в сероуглероде; состав загорался, когда бутылка разбивалась и смесь контактировала с воздухом), то получится очень неплохая зажигательная граната.
Не так трудно создать термитную зажигательную гранату. Прототипом термитной головной части могут быть зажигательные авиабомбы времен Второй мировой войны. Они как раз подходят по габаритам и весу.
Могут быть и комбинированные варианты, когда в жидкую зажигательную смесь или липкий гель добавляется высокотемпературный термитный компонент.
Хотя кумулятивные гранаты ПГ-7В уже не справляются с современными танками, что и послужило причиной для разработки специализированных тандемных гранат, а также специализированных гранатометов, тем не менее, РПГ-7 еще рано списывать со счетов в качестве противотанкового средства. Решением вопроса могут быть как раз жидкостные и термитные зажигательные гранаты. Понятно, что решение будет частичным. При этом зажигательные гранаты можно использовать и по другим целям, особенно в городском бою.
Зенитная ГЧ
Поскольку РПГ-7 иногда используется для поражения воздушных целей, вертолетов и самолетов, то, наверное, было бы целесообразно попытаться разработать зенитную гранату. Такая граната может быть осколочно-фугасной, снаряженной стреловидными поражающими элементами, и она может быть оснащена, как и зенитные ракеты, двумя взрывателями: контактным и неконтактным.
Самая большая проблема, на мой взгляд, — это разработать неконтактный взрыватель, который был бы одновременно сравнительно легким в пределах 100-150 граммов (лазерный неконтактный датчик ЗУР 9М113 для ЗРК "Тунгуска" весит 800 граммов), сравнительно дешевым, и при этом обеспечивал бы удовлетворительную работоспособность. Если такой неконтактный взрыватель уже есть или будет создан, то зенитная граната становится реальностью.
Типовым противником для гранатометчика с зенитной гранатой будут, скорее всего, беспилотные летательные аппараты. При этом остается возможность обстрелять и подбить и более крупную воздушную цель, например, вертолет или турбовинтовой штурмовик, которые стали появляться у наших вероятных противников.
Это, конечно, далеко не полный список возможных вариантов по части гранат к РПГ-7, тем более что в каждом типе возможно предложить несколько вариантов, отличающихся ТТХ и адаптированными для разных целей. Разработка таких гранат может кому-то и показаться бесполезным и ненужным. На мой взгляд, эти разработки существенно расширяют возможности применения РПГ-7, оснащают пехоту более разнообразными средствами огневого поражения противника, а также очень ощутимо увеличивают мобилизационный потенциал. В том худом случае, когда война пошла совсем не по плану и довела хозяйство до истощения, именно гранатометы с вышеописанными гранатами станут наиболее массовой эрзац-артиллерией, позволяющей пехоте, пусть и с трудностями, решать стоящие перед ней задачи.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров