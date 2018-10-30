Центральноафриканский приз. Поучимся у американцев?
В последнее время довольно много новостей, так или иначе связанных с Россией, приходит из такого экзотического места, как Центральноафриканская Республика (ЦАР). Тут и гибель российских журналистов, отправившихся (на деньги Ходорковского) расследовать в ЦАР деятельность российских же частных военных компаний, и обвинения в том, что Москва снабжает оружием правительство в Банги, столице республике. А на днях в СМИ активно обсуждался вброс, согласно которому исламистские повстанцы выдвинули ультиматум правительству, где потребовали, помимо прочего, вывести из страны всех российских военных.
И хотя официальный представитель МИД Мария Захарова уже опровергла эту информацию, все равно складывается ощущение, что это «ж-ж-ж-ж» неспроста. А значит, нам бы следовало чуть-чуть поближе познакомиться с местом на карте, за которое кто-то так активно борется: то ли Кремль, то ли связанные с ним олигархи, то ли ещё какие-то страшные «Russians».
Центральноафриканская Республика расположена, как это ни удивительно, в самом центре Африки. От её границ довольно удобно добираться сразу и до северного, и до восточного, и до западного побережья африканского континента. Причем до западного побережья, где расположена богатая нефтью Нигерия, современный ударный самолет вроде Су-34 «достанет» с полной бомбовой нагрузкой. В пределах боевого радиуса такой машины находится и побережье Красного моря, которое имеет огромное значение с точки зрения обеспечения логистики главной углеводородной «кладовой» планеты, Персидского залива.
Правда, сама ЦАР выхода к морям не имеет. Отчасти из-за этого промышленность в стране находится в зачаточном состоянии. Даже несмотря на солидные запасы алмазов, урана и некоторых других полезных ископаемых, основные доходы республике приносит сельское хозяйство и лесная промышленность (часто выглядящая как первобытные охота и собирательство из учебников антропологии). Вероятно, отчасти именно поэтому Центральноафриканская Республика является одной из беднейших стран мира. И это не просто ощущения или сравнения путешественников, это вполне официальная оценка ООН в последние годы.
ЦАР кажется небольшим государством, если подходить к ней с африканскими мерками. Но это, тем не менее, 42-я в мире по площади страна. В Европе она бы была где-то на уровне Польши или Германии. При этом, что удивительно, она пока не страдает от типичной для Африки перенаселенности – население составляет около пяти миллионов человек, а плотность примерно на уровне 6 человек на квадратный километр. Также стоит отметить, что это не самое засушливое государство в Африке, и страна вполне могла бы прокормить свое население всеми традиционными продуктами питания.
Однако продовольствие ЦАР импортирует. И причиной тому, помимо технической отсталости, стала гражданская война, которая, то затухая, то разгораясь вновь, продолжается уже второй десяток лет.
Как это часто бывает, гражданская война в Центральноафриканской Республике развернулась из-за религиозных противоречий. Около 80 процентов населения республики составляют христиане (в основном протестантского толка – баптисты и лютеране). Но в стране также проживают около 15% мусульман, находящихся под сильным влиянием исламских стран севера и северо-востока Африки, в том числе Судана и Чада, а также исламистов Сомали и Ливии. И однажды между мусульманами и христианами вспыхнула гражданская война, которая до сих пор не прекратилась.
Не вникая в причины конфликта, давайте просто констатируем главное: интересующее нас государство является отнюдь не простой целью для чьих бы то ни было геополитических устремлений. Оно вовсе не похоже на спелый плод, готовый упасть в руки любого крупного геополитического игрока, как это иногда пытаются у нас представить. Наверное, в борьбе за влияние в этой стране есть некоторый смысл, но пока совершенно неясен ни исход этой борьбы, ни предполагаемая ценность возможного приобретения.
Собственно, именно сейчас наш разговор подошел к самой интересной и важной точке, а именно: стоит ли Москве «вкладываться» в подобный проект, или спешить с этим не нужно? Вопрос не праздный, потому что все мы прекрасно понимаем – подобная геополитическая «проекция силы» наверняка обойдется нам в миллиарды долларов, а их и внутри страны есть на что потратить.
Наверное, нам нужно избавиться от уверенности, что в ЦАР мы можем рассчитывать на реализацию какого-то простого силового сценария. Дело в том, что простой силовой сценарий там может быть только один: встать на сторону христианского большинства, силой усмирить мусульман и развивать отношения с благодарным нам за помощь (будем на это надеяться) действующим правительством. Вариант достаточно простой, очевидный, легко реализуемый, но есть одно «но»: если мы реализуем что-то подобное, то от нашей поддержки в исламском мире моментально ничего не останется. Причем от нас отвернутся не только американские сателлиты вроде Саудовской Аравии, но и традиционно дружественный Египет. А вместе с ним будет потеряно и всякое влияние на севере Африки.
То есть этот вариант является контрпродуктивным по определению, и минусов он сулит нам больше, чем плюсов.
Также нужно понимать, что регион Центральной Африки находится под традиционно сильным влиянием французов, бывших местных колонизаторов. Официальным языком почти на всем севере Африки является французский (часто не единственным, а «одним из», наряду с какими-то местными), и местные элиты не только традиционно тяготеют к Парижу, но и довольно плотно завязаны на французскую разведку.
А значит, даже в случае военной победы поддержанных Россией политических сил нам далеко не гарантирована роль «старшего брата» и распорядителя местных ресурсов. Скорее, можно ожидать предательства аборигенов, и в итоге мы получим двойной удар – и с традиционными союзниками рассоримся, и останемся ни с чем.
Разумеется, нужно понимать и то, что за океаном вряд ли будут спокойно смотреть на усилия России закрепиться в Центральной Африке. И Вашингтон как минимум поможет Парижу…
Сомнительным выглядит и противоположный вариант: ввязаться в конфликт на стороне мусульман. Увы, национальные конфликты в Африке решаются весьма специфически, и в случае окончательной победы мусульман дело, скорее всего, закончится резней и миллионами беженцев. Даже сейчас специалисты из ООН и международных гуманитарных организаций находят в ЦАР признаки геноцида. И вряд ли нам очень нужно, чтобы на Россию возложили ответственность за резню, сравнимую с геноцидом народности тутси в Руанде.
То есть получается, что простых и ясных вариантов у Кремля в данном случае просто нет. А значит, нам нужно немного успокоиться и перестать слишком активно реагировать на статьи в СМИ, где российские ЧВК уже вовсю делят едва ли не всю Центральную Африку.
Разумеется, в Кремле и российском МИДе есть достаточно умных людей, которые хорошо представляют себе последствия необдуманных шагов в данном регионе. Поэтому предположим, что нам не следует в обозримом будущем ожидать каких-то резких движений ни от политического руководства страны, ни от тем более армии.
Нет, как бы нам ни хотелось обратного, в ближайшие годы нам не стоит ожидать появления в Центральной Африке наших военно-воздушных баз. Также нам не увидеть ЦАР в составе БРИКС и ОДКБ. Да это, в общем, и не нужно.
В данном случае активность российских ЧВК не предваряет какое-то серьезное вмешательство ВС РФ, а является вполне самодостаточной. И как бы нас ни грели идеи о российском могуществе, простирающемся на другие материки, дело, скорее всего, ограничивается защитой именно коммерческих интересов.
Другое дело, что коммерческие интересы, связанные с разработкой урана и других полезных ископаемых, могут быть вполне очевидным продолжением интересов государственных. Со всеми вытекающими из этого последствиями вроде поддержки спецслужб и политической протекции Кремля.
В конце концов, примерно так же действуют и американцы. А у них есть чему поучиться в этом вопросе…
И хотя официальный представитель МИД Мария Захарова уже опровергла эту информацию, все равно складывается ощущение, что это «ж-ж-ж-ж» неспроста. А значит, нам бы следовало чуть-чуть поближе познакомиться с местом на карте, за которое кто-то так активно борется: то ли Кремль, то ли связанные с ним олигархи, то ли ещё какие-то страшные «Russians».
Центральноафриканская Республика расположена, как это ни удивительно, в самом центре Африки. От её границ довольно удобно добираться сразу и до северного, и до восточного, и до западного побережья африканского континента. Причем до западного побережья, где расположена богатая нефтью Нигерия, современный ударный самолет вроде Су-34 «достанет» с полной бомбовой нагрузкой. В пределах боевого радиуса такой машины находится и побережье Красного моря, которое имеет огромное значение с точки зрения обеспечения логистики главной углеводородной «кладовой» планеты, Персидского залива.
Правда, сама ЦАР выхода к морям не имеет. Отчасти из-за этого промышленность в стране находится в зачаточном состоянии. Даже несмотря на солидные запасы алмазов, урана и некоторых других полезных ископаемых, основные доходы республике приносит сельское хозяйство и лесная промышленность (часто выглядящая как первобытные охота и собирательство из учебников антропологии). Вероятно, отчасти именно поэтому Центральноафриканская Республика является одной из беднейших стран мира. И это не просто ощущения или сравнения путешественников, это вполне официальная оценка ООН в последние годы.
ЦАР кажется небольшим государством, если подходить к ней с африканскими мерками. Но это, тем не менее, 42-я в мире по площади страна. В Европе она бы была где-то на уровне Польши или Германии. При этом, что удивительно, она пока не страдает от типичной для Африки перенаселенности – население составляет около пяти миллионов человек, а плотность примерно на уровне 6 человек на квадратный километр. Также стоит отметить, что это не самое засушливое государство в Африке, и страна вполне могла бы прокормить свое население всеми традиционными продуктами питания.
Однако продовольствие ЦАР импортирует. И причиной тому, помимо технической отсталости, стала гражданская война, которая, то затухая, то разгораясь вновь, продолжается уже второй десяток лет.
Как это часто бывает, гражданская война в Центральноафриканской Республике развернулась из-за религиозных противоречий. Около 80 процентов населения республики составляют христиане (в основном протестантского толка – баптисты и лютеране). Но в стране также проживают около 15% мусульман, находящихся под сильным влиянием исламских стран севера и северо-востока Африки, в том числе Судана и Чада, а также исламистов Сомали и Ливии. И однажды между мусульманами и христианами вспыхнула гражданская война, которая до сих пор не прекратилась.
Не вникая в причины конфликта, давайте просто констатируем главное: интересующее нас государство является отнюдь не простой целью для чьих бы то ни было геополитических устремлений. Оно вовсе не похоже на спелый плод, готовый упасть в руки любого крупного геополитического игрока, как это иногда пытаются у нас представить. Наверное, в борьбе за влияние в этой стране есть некоторый смысл, но пока совершенно неясен ни исход этой борьбы, ни предполагаемая ценность возможного приобретения.
Собственно, именно сейчас наш разговор подошел к самой интересной и важной точке, а именно: стоит ли Москве «вкладываться» в подобный проект, или спешить с этим не нужно? Вопрос не праздный, потому что все мы прекрасно понимаем – подобная геополитическая «проекция силы» наверняка обойдется нам в миллиарды долларов, а их и внутри страны есть на что потратить.
Наверное, нам нужно избавиться от уверенности, что в ЦАР мы можем рассчитывать на реализацию какого-то простого силового сценария. Дело в том, что простой силовой сценарий там может быть только один: встать на сторону христианского большинства, силой усмирить мусульман и развивать отношения с благодарным нам за помощь (будем на это надеяться) действующим правительством. Вариант достаточно простой, очевидный, легко реализуемый, но есть одно «но»: если мы реализуем что-то подобное, то от нашей поддержки в исламском мире моментально ничего не останется. Причем от нас отвернутся не только американские сателлиты вроде Саудовской Аравии, но и традиционно дружественный Египет. А вместе с ним будет потеряно и всякое влияние на севере Африки.
То есть этот вариант является контрпродуктивным по определению, и минусов он сулит нам больше, чем плюсов.
Также нужно понимать, что регион Центральной Африки находится под традиционно сильным влиянием французов, бывших местных колонизаторов. Официальным языком почти на всем севере Африки является французский (часто не единственным, а «одним из», наряду с какими-то местными), и местные элиты не только традиционно тяготеют к Парижу, но и довольно плотно завязаны на французскую разведку.
А значит, даже в случае военной победы поддержанных Россией политических сил нам далеко не гарантирована роль «старшего брата» и распорядителя местных ресурсов. Скорее, можно ожидать предательства аборигенов, и в итоге мы получим двойной удар – и с традиционными союзниками рассоримся, и останемся ни с чем.
Разумеется, нужно понимать и то, что за океаном вряд ли будут спокойно смотреть на усилия России закрепиться в Центральной Африке. И Вашингтон как минимум поможет Парижу…
Сомнительным выглядит и противоположный вариант: ввязаться в конфликт на стороне мусульман. Увы, национальные конфликты в Африке решаются весьма специфически, и в случае окончательной победы мусульман дело, скорее всего, закончится резней и миллионами беженцев. Даже сейчас специалисты из ООН и международных гуманитарных организаций находят в ЦАР признаки геноцида. И вряд ли нам очень нужно, чтобы на Россию возложили ответственность за резню, сравнимую с геноцидом народности тутси в Руанде.
То есть получается, что простых и ясных вариантов у Кремля в данном случае просто нет. А значит, нам нужно немного успокоиться и перестать слишком активно реагировать на статьи в СМИ, где российские ЧВК уже вовсю делят едва ли не всю Центральную Африку.
Разумеется, в Кремле и российском МИДе есть достаточно умных людей, которые хорошо представляют себе последствия необдуманных шагов в данном регионе. Поэтому предположим, что нам не следует в обозримом будущем ожидать каких-то резких движений ни от политического руководства страны, ни от тем более армии.
Нет, как бы нам ни хотелось обратного, в ближайшие годы нам не стоит ожидать появления в Центральной Африке наших военно-воздушных баз. Также нам не увидеть ЦАР в составе БРИКС и ОДКБ. Да это, в общем, и не нужно.
В данном случае активность российских ЧВК не предваряет какое-то серьезное вмешательство ВС РФ, а является вполне самодостаточной. И как бы нас ни грели идеи о российском могуществе, простирающемся на другие материки, дело, скорее всего, ограничивается защитой именно коммерческих интересов.
Другое дело, что коммерческие интересы, связанные с разработкой урана и других полезных ископаемых, могут быть вполне очевидным продолжением интересов государственных. Со всеми вытекающими из этого последствиями вроде поддержки спецслужб и политической протекции Кремля.
В конце концов, примерно так же действуют и американцы. А у них есть чему поучиться в этом вопросе…
- Автор:
- Виктор Кузовков